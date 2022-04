Chris­t­ian Ger­ha­her und Gerold Huber wer­den mit der Hugo-Wolf-Medaille geehrt. Der Bari­ton und der Pianist bilde­ten “das derzeit erfol­gre­ich­ste und mit Sicher­heit einge­spiel­teste Lied­duo”, teilte die Inter­na­tionale Hugo-Wolf-Akademie für Gesang, Dich­tung und Lied­kun­st am Mittwoch in Stuttgart mit. Die undotierte Ausze­ich­nung soll ihnen am 26. Juni bei ein­er Konz­ert­mati­nee in der Stuttgarter Oper ver­liehen werden.

Chris­t­ian Ger­ha­her und Gerold Huber

Es sei erst das zweite Mal, dass die Hugo-Wolf-Medaille an eine Duo-Beset­zung vergeben wird. Zudem hät­ten die meis­ten der bish­eri­gen Geehrten die Ausze­ich­nung erst nach dem Ende ihrer Büh­nenkar­riere emp­fan­gen. Ger­ha­her und Huber wer­den die Preisver­lei­hung selb­st gestal­ten. Bei dem Pro­gramm stellen sie Lieder des öster­re­ichis­chen Kom­pon­is­ten Hugo Wolf (1860–1903) in den Mittelpunkt.

Die musikalis­che Part­ner­schaft von Ger­ha­her und Huber, die bei­de 1969 in Straub­ing geboren wur­den, reicht bis in Schulzeit­en zurück. Ger­ha­her habe sich von Anfang an und mit Vehe­menz als Lied­sänger begrif­f­en, hieß es. Zudem gelte er als ein­er der her­aus­ra­gen­den Musik­the­ater-Darsteller unser­er Zeit, der stimm­lich wie schaus­pielerisch auch die anspruchsvoll­sten Par­tien eines weit­ges­pan­nten Reper­toires meis­tert. Huber arbeite mit vie­len Großen des Gesangs und Kam­mer­musik­part­nern. Bei­de Kün­stler geben zudem ihre Erfahrun­gen an Nach­wuchssänger und ‑pianis­ten weiter.

Die Hugo-Wolf-Akademie ist eine der tra­di­tion­sre­ich­sten Insti­tu­tio­nen zur Förderung und Erhal­tung der Gat­tung Kun­stlied. Ihre Anfänge reichen bis zu den Lebzeit­en ihres Namenspa­trons im aus­ge­hen­den 19. Jahrhun­dert zurück. Neben dem bien­nal stat­tfind­en Inter­na­tionalen Wet­tbe­werb für Lied­kun­st Stuttgart ver­lei­ht die Akademie seit 2008 die Hugo-Wolf-Medaille. Zu den bish­eri­gen Trägern zählen Diet­rich Fis­ch­er-Dieskau, Christa Lud­wig, Brigitte Fass­baen­der sowie Thomas Hamp­son und Wolf­gang Rieger.

© MH — Alle Rechte vorbehalten.