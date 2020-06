Lio­nel Brin­gu­ier, Diri­gent und Cel­list, lädt in sei­ne Hei­mat­stadt Niz­za ein.

Ja, es gibt Men­schen, die sind hier gebo­ren und auf­ge­wach­sen. Der Diri­gent und Cel­list Lio­nel Brin­gu­ier (Foto oben: © Pao­lo Dut­to) ist so einer. Er zeigt uns sei­ne Her­zens­stadt, die so viel mehr ist als die ver­meint­li­che Film­ku­lis­se. Groß­zü­gig und aus­ge­spro­chen viel­fäl­tig. Eine Stadt, die ihn zu dem gemacht hat, der er heu­te ist.

Blick über die Alt­stadt von Niz­za mit der Kup­pel der Cathé­dra­le Sain­te-Répa­ra­te

(Foto: © MJH )

Lio­nel Brin­gu­ier und Niz­za: eine ein­ge­schwo­re­ne Gemein­schaft. Zwar treibt der Erfolg den Diri­gen­ten immer wie­der hin­aus zu den gro­ßen Büh­nen der Welt – Syd­ney, Tokio, Bar­ce­lo­na. Doch wann immer er kann, kehrt er zurück in sei­ne Hei­mat- und Lebens­stadt. „Eigent­lich habe ich Niz­za nie wirk­lich ver­las­sen, es war immer in mei­nem Her­zen“, sagt Brin­gu­ier und lacht.

ANZEIGE









Les Pon­chet­tes: Zeug­nis­se des alten Fischer­dorfs Niz­za. Hier brach­ten einst die Fischer ihre Boo­te an Land. Heu­te befin­den sich in der Gebäu­de­rei­he zwi­schen dem Cours Saleya und dem Meer Gale­rien und Loka­le.

(Foto: © MJH )

An einem Spät­som­mer­tag sitzt Brin­gu­ier in einem gut gefüll­ten Café gegen­über dem Jus­tiz­pa­last. Er hat einen klei­nen Tisch mit­ten im Tru­bel aus­ge­wählt, irgend­wo läuft das Radio, an der The­ke wer­den klap­pernd Espresso­tel­ler gesta­pelt, am Nach­bar­tisch wird laut gelacht. Brin­gu­ier liebt die­sen Sound der Alt­stadt, das „Alle­gro viva­ce con gra­zie“, das über der gesam­ten Metro­po­le zu lie­gen scheint.

LIONEL BRINGUIER: »ICH HABE NIZZA NIE WIRKLICH VERLASSEN, ES WAR IMMER IN MEINEM HERZEN.«

Niz­za gleicht einer strah­len­den Gran­de Dame am Meer: aus­la­dend die berühm­te sie­ben Kilo­me­ter lan­ge Pro­me­na­de des Ang­lais, leben­dig und bunt das Leben im male­ri­schen Zen­trum, char­mant und ver­schro­ben die zahl­rei­chen klei­nen Gäss­chen mit ihren Bars und Anti­qui­tä­ten­lä­den. Es ist eine beson­de­re Aura, die einem in die­ser Stadt ent­ge­gen­weht: viel­fäl­tig und fried­voll, quir­lig und gemüt­lich zugleich.

Das Hotel Negres­co, wun­der­vol­les Klein­od aus der Bel­le Épo­que: Die Kup­pel wur­de von Gust­ave Eif­fel kon­stru­iert. In der Hotel­hal­le kann man Wer­ke aus der Kunst­samm­lung des Hotels bewun­dern wie die Plas­tik von Niki de Saint Phal­le rechts im Bild.

(Foto: © MJH )

„Die Atmo­sphä­re hier ist so ent­spannt, dazu die­se wun­der­ba­re Natur“, sagt Brin­gu­ier. „Das hält den Kopf sehr frisch.“ Wenn er Zeit hat, spa­ziert er an der Ufer­pro­me­na­de bis ins nächst­ge­le­ge­ne Städt­chen Ville­fran­che-sur-Mer. Oder er stö­bert in den vie­len Kis­ten und Aus­la­gen auf dem Bücher­markt vor dem Jus­tiz­pa­last.

Ville­fran­che-sur-Mer mit der von Jean Coc­teau gestal­te­ten Cha­pel­le de Pêcheurs links im Bild und der Cita­del­le Saint-Elme aus dem 16. Jahr­hun­dert über der Alt­stadt.

(Foto: © MJH )

Längst gilt Niz­za als „grü­ne Stadt des Mit­tel­meers“. Park­an­la­gen berei­chern das male­ri­sche Stadt­bild, etwa die Pro­me­na­de du Pail­lon, ein neu ange­leg­ter Park im Her­zen Niz­zas mit exo­ti­schen Pflan­zen und Spiel­be­rei­chen – noch ein Lieb­lings­platz des umtrie­bi­gen Künst­lers.

LIONEL BRINGUIER: »DIE ATMOSPHÄRE HIER IST SO ENTSPANNT, DAZU DIESE WUNDERBARE NATUR. DAS HÄLT DEN KOPF SEHR FRISCH.«

Vor gut 33 Jah­ren kam Brin­gu­ier hier zur Welt, ver­brach­te die Kind­heit mit vier Geschwis­tern hier und fand in der Oper bereits früh sein zwei­tes Zuhau­se, wie er sagt. Schon bald spür­te er, dass er Musi­ker wer­den woll­te, noch lag der Fokus auf dem Cel­lo: Unter­richt mit fünf, mit 13 Jah­ren ging er schließ­lich ans Kon­ser­va­to­ri­um nach Paris und begann dort par­al­lel zum Cel­lo-Stu­di­um mit dem Diri­gie­ren, das schon nach kur­zer Zeit im Zen­trum stand.

Ist heu­te welt­weit als frei­er Diri­gent unter­wegs: Lio­nel Brin­gu­ier

(Foto: © Simon Pau­ly)

Rasch nahm sei­ne Kar­rie­re Fahrt auf. Von 2006 bis 2013 war er Assis­tent von Esa-Pek­ka Salo­nen bei der Los Ange­les Phil­har­mo­nic, von 2014 bis 2018 lei­te­te Brin­gu­ier das Ton­hal­le-Orches­ter Zürich. Als frei­er Diri­gent ist er heu­te gut gebucht und welt­weit unter­wegs.

Niz­zas Opern­haus, von der zum Meer gewand­ten rück­wär­ti­gen Sei­te aus gese­hen

(Foto: Wiki­pe­dia)

Doch auch Niz­za hat ihn wie­der an sich gebun­den: In der Sai­son 2019/20 ist er als Artist in Resi­dence an der Oper enga­giert, dort, wo er schon als klei­ner Jun­ge in den Orches­ter­gra­ben geblickt hat. Und beschert sei­ner neu­en alten Hei­mat nun ver­schie­de­ne Kon­zer­te mit renom­mier­ten Kol­le­gen und diri­giert Musi­ker, die er teil­wei­se noch aus sei­ner Kind­heit kennt.

Blick in die Alt­stadt von Niz­za, deren Fas­sa­den die ita­lie­ni­sche Ver­gan­gen­heit noch erken­nen las­sen

(Foto: © MJH )

Erst am Abend vor­her hat er dort ein gefei­er­tes Kon­zert gege­ben. Unter tosen­dem Applaus lief er mit federn­dem Schritt und kon­zen­trier­tem Blick auf die Büh­ne, insze­nier­te Dukas’ Zau­ber­lehr­ling als gewal­ti­ge sin­fo­ni­sche Bal­la­de und trat bei Ravels Kla­vier­kon­zert in inni­gen musi­ka­li­schen Dia­log mit der Solis­tin Hélè­ne Gri­maud, bevor er die Musik bei Stra­win­skys Le sac­re du prin­temps mit mar­kan­ter Ges­tik kraft­voll und archa­isch bers­ten ließ.

Lio­nel Brin­gu­ier: »Man ist in Niz­za immer von Men­schen umge­ben, und wenn ich unter­wegs bin, tref­fe ich stän­dig Bekann­te.«

Über das Phä­no­men des Diri­gie­rens hat er sich in all den Jah­ren oft den Kopf zer­bro­chen: Natür­lich sei­en Tech­nik und abso­lu­te Prä­zi­si­on der Ges­tik von gro­ßer Bedeu­tung. „Das Aller­wich­tigs­te aber ist die Kom­mu­ni­ka­ti­on mit den Musi­kern, und die geht nicht über Arme und Hän­de“, so Brin­gu­ier.

Gelee und Kon­fi­tü­ren aus Rosen­blät­tern sowie kan­dier­te Früch­te in der Con­fi­se­rie Flo­ri­an am Hafen

(Foto: © MJH )

Brin­gu­ier selbst ist frag­los ein kom­mu­ni­ka­ti­ver Typ: zuge­wandt, freund­lich, ver­bind­lich. Als Diri­gent sieht er sich mehr als Kam­mer­mu­si­ker denn als Anfüh­rer. Und auch wenn er in den Stun­den vor einem Kon­zert die Stil­le sucht, medi­tiert und in sich geht, ist er sonst ein Freund der klang­vol­len, leben­di­gen Welt. „Ich brau­che das um mich, die Leu­te, den Lärm“, sagt Brin­gu­ier. „Man ist hier immer von Men­schen umge­ben, und wenn ich unter­wegs bin, tref­fe ich stän­dig Bekann­te“. Auch in frem­den Städ­ten gehe er immer zuerst ins Zen­trum und sau­ge den Puls des jewei­li­gen Ortes ein. Den von Niz­za trägt er im Her­zen.

Chez Pal­my­re, das berühm­te Restau­rant in der Alt­stadt von Niz­za, 1926 von Pal­my­re Moni gegrün­det

(Foto: © MJH )

Brin­gu­ier trinkt sei­nen Espres­so aus, schiebt sich die Son­nen­bril­le auf die Nase und strahlt: „Las­sen Sie uns zum Cours Saleya gehen, das ist einer der schöns­ten Plät­ze hier.“ Sagt’s und taucht mit­ten hin­ein in die üppi­ge Viel­falt an Düf­ten und Far­ben ein paar Meter wei­ter, wo sich Tische mit Laven­delsei­fen, Mee­res­früch­ten und Toma­ten anein­an­der­rei­hen und die Händ­ler ihre Waren anprei­sen. Unzäh­li­ge Male schon hat Brin­gu­ier die­se betö­ren­de Mix­tur auf­ge­so­gen; und nicht sel­ten hat der Hob­by­koch die Zuta­ten für das Abend­essen dort erstan­den.

Lio­nel Brin­gu­ier: »Aus Niz­za zie­he ich mei­ne Ener­gie, aus den vie­len Men­schen hier, dem Leben in die­ser Stadt.«

Niz­za ist sei­ne Hei­mat, sein Anker, sei­ne Kraft­quel­le. „Aus ihr zie­he ich mei­ne Ener­gie; aus den vie­len Men­schen hier, dem Leben in die­ser Stadt“, so Brin­gu­ier. Das Wich­tigs­te sei für ihn die Balan­ce zwi­schen Arbeit und Frei­zeit. Als inter­na­tio­nal gefrag­ter Diri­gent ist Brin­gu­ier oft Zig­tau­sen­de Mei­len von sei­ner Hei­mat ent­fernt. Doch fast immer gelingt es ihm, nach einer inten­si­ven Arbeits­wo­che wie­der für ein paar Tage nach Hau­se zu flie­gen in die bun­te Stadt am Meer.

Blick über den Hafen unter­halb des Schloss­bergs

(Foto: © MJH )

Noch schnell ein Abste­cher in die Oper. Durch den Hin­ter­ein­gang geht es in den ers­ten Stock, vor­bei an den Pro­ben­räu­men in die noch dunk­le Künst­ler­gar­de­ro­be, in der sich Brin­gu­ier vor den Kon­zer­ten auf­hält. Ein Griff zum Fens­ter, dann sind die Läden offen, Son­nen­licht fällt her­ein. Der Blick: direkt aufs Meer.

Son­nen­un­ter­gang an der Engels­bucht

(Foto: © MJH )

„Ist das nicht fan­tas­tisch?“, sagt Brin­gu­ier. Am Strand unweit der Oper hat er als Jugend­li­cher sei­ne ers­ten Par­ti­tu­ren stu­diert, nahe dem Meer har­mo­ni­sche und rhyth­mi­sche Fines­sen durch­drun­gen. Noch heu­te sind die Fle­cken des Salz­was­sers auf dem Papier von Rim­ski-Kor­sa­kows Sche­he­ra­za­de zu sehen. Denk­wür­di­ge Erin­ne­run­gen an eine Kind­heit und Jugend. Reich an Son­ne und Tönen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und Auf­tritts­ter­mi­ne von Lio­nel Brin­gu­ier unter: www.lionelbringuier.com