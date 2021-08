Die Generalmusikdirektorin des Theaters Magdeburg, Anna Skryleva, bleibt auch unter dem designierten Intendanten Julien Chavaz im Amt. „Mit ihr verbindet mich gemeinsames Interesse an den großen Werken der Opernliteratur, der Programmatik im Konzertbereich und in künstlerischer Hinsicht Entdeckungsfreude“, sagte der Schweizer Regisseur am Mittwoch bei der Vorstellung seines künftigen Leitungsteams. Skryleva war 2019 von der noch amtierenden Generalintendantin Karen Stone an das Haus berufen worden.

designiertes Leitungsteam

Theater Magdeburg

Der 1982 in Bern geborene Chavaz übernimmt die Intendanz in Magdeburg am 1. August 2022. Sein Vertrag läuft über fünf Spielzeiten. Die Schauspielsparte soll von einem gleichberechtigten Trio geleitet werden, bestehend aus der Regisseurin Clara Weyde, dem Dramaturgen Bastian Lomsché und dem Kostümbildner Clemens Leander. Neuer Ballettdirektor wird Jörg Mannes.

Bei der Zusammenstellung seines Leitungsteams sei ihm eine künstlerische Besetzung wichtig gewesen, „die übergreifend für alle Sparten mitdenkt und kooperieren möchte, dabei aber eine eigene Aussage jeweils in ihrer Kunstrichtung trifft“, erklärte der designierte Intendant. „Die Entdeckung des Publikums, bisheriges, neues und junges Publikum wollen wir alle zum Zentrum unseres Handelns machen.“

Chavaz wurde für seine Inszenierungen von zeitgenössischen Opern- und Musiktheaterwerken bekannt. Derzeit ist er Intendant der Nouvel Opéra Fribourg (NOF) in der Schweiz. Unter seiner Leitung wurden Produktionen in Zusammenarbeit mit der Opéra Comique in Paris, der Opera Zuid in Maastricht und der Irish National Opera in Dublin entwickelt. Am Theater Magdeburg folgt er auf Karen Stone, die das Haus seit 2009 leitet.

