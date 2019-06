Vor 20 Jah­ren ver­starb Yehu­di Menu­hin. Das Fes­ti­val im Her­zen der Schwei­zer Alpen, das er 1957 ins Leben rief, erin­nert an das Wun­der­kind Menu­hin, das mit zehn Jah­ren unbe­dingt Unter­richt bei Geor­ge Enes­cu, „dem Abso­lu­ten“, in Paris haben woll­te. „Paris ist magisch und hat über die Jahr­hun­der­te nichts von die­ser Fas­zi­na­ti­on und Anzie­hung ver­lo­ren“, betont Inten­dant Chris­toph Mül­ler. Er hat ein Pro­gramm ent­wor­fen, das im Zei­chen von Paris steht und von fran­zö­si­schen Musi­kern geprägt ist. In einem Chor­kon­zert stellt Her­vé Niquet mit Solis­ten und sei­nem Con­cert Spi­ri­tu­el den Barock­kom­po­nis­ten Marc-Antoi­ne Char­pen­tier vor, einen Meis­ter sakra­ler Fest­mu­sik. Und Oli­vi­er Latry, der Orga­nist von Not­re-Dame de Paris, gibt ein Orgel­kon­zert in der Kir­che Saa­nen. Kon­zer­tant kommt Bizets „Car­men“ mit dem Orches­ter des Opern­hau­ses Zürich unter Mar­co Armi­lia­to zur Auf­füh­rung. Gaël­le Arquez singt die Titel­par­tie und Mar­ce­lo Álva­rez die Par­tie des Don José. Wäh­rend das Orches­t­re phil­har­mo­ni­que de Radio-Fran­ce und das Orches­t­re Natio­nal de Lyon zwei gro­ße Kon­zer­te im Fes­ti­val-Zelt bestrei­ten, spielt Adam Lalo­um das „Ers­te Kla­vier­quin­tett“ von Gabri­el Fau­ré, das auf Schwei­zer Boden ent­stand. Das Artist-in-Resi­dence-Pro­gramm gestal­tet der Pia­nist Bert­rand Cha­ma­y­ou. Dar­über hin­aus fin­det ein Wie­der­se­hen mit der Pia­nis­tin Kha­tia Bunia­tish­vi­li statt, die zu den Lieb­lin­gen des Fes­ti­vals gehört. Wei­te­re Gäs­te sind die Sän­ge­rin­nen Nuria Rial und Ceci­lia Bar­to­li, die Gei­ge­rin­nen Vil­de Frang, Patri­cia Kopatchin­ska­ja und Hil­ary Hahn sowie die Cel­lis­ten Sol Gabet­ta und Gau­tier Capuçon. Und im Abschluss­kon­zert mit der Staats­ka­pel­le Dres­den unter Myung-Whun Chung setzt sich Yuja Wang an den Flü­gel.

www.gstaadmenuhinfestival.ch