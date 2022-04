Der Film Maï­dan von Sergei Loznit­sa über die Proteste in Kiew 2013/2014 ist aus tragisch aktuellem Anlass in aus­gewählten Städten wieder zu sehen und erscheint am 15. April 2022 auf DVD.

„Ich sehe die Ereignisse rund um den Maid­an wie eine griechis­che Tragödie“, erläutert Sergei Loznit­sa seinen Film Maï­dan. „Am Anfang ste­ht eine Gruppe von Men­schen, der Chor… Er nimmt gewis­ser­maßen die objek­tive Posi­tion der Masse ein. Der Chor in Maï­dan stellt die Frage nach der Würde des Volkes. Und er weigert sich, die Bühne zu ver­lassen, bis diese Frage gek­lärt ist – zwar nicht mit den Göt­tern, aber den herrschen­den Autoritäten.“

Trail­er zum Film Maï­dan von Sergei Loznit­sa. Die Men­schen sin­gen das Par­ti­sa­nen­lied Bel­la ciao mit eigen­em Text.

Loznit­sa befand sich mit seinem Kam­era­mann Ser­hiy Stet­senko im Win­ter 2013/2014 auf dem Maid­an in Kiew und filmte die Proteste. Nach der Orange Rev­o­lu­tion im Herb­st 2004, die eben­falls auf dem Maid­an stattge­fun­den hat­te, herrschte Zuver­sicht. Die Präsi­dentschaftswahlen bescherten Wik­tor Juschtschenko die Mehrheit gegenüber Putins-Pro­tegé Wik­tor Janukowytsch. 2010 aber erhielt Janukowytsch doch wieder die Mehrheit und lehrte in sein Amt zurück. Drei Jahre darauf wan­delte sich die Stim­mung aber­mals, und im Win­ter 2013/2014 kam es erneut zu Massen­protesten auf dem Maidan.

Der Film­regis­seur Sergei Loznit­sa und sein Kam­era­mann Ser­hiy Stet­senko

(Foto: © Grandfilm)

Eine halbe Mil­lion Men­schen aus allen Bevölkerungss­chicht­en demon­stri­erte und beset­zte das Kiew­er Rathaus. Sie trieb Janukowytsch aus dem Amt, der unter­tauchte und nach Rus­s­land floh. In der Folge ver­schärfte sich die Lage und mün­dete in eine bewaffnete Auseinan­der­set­zung zwis­chen der Polizei und zunehmend radikalisierten Demon­stran­ten, die über 100 Todes­opfer forderten. Noch im sel­ben Jahr brach der Krieg über den Osten der Ukraine here­in, und Rus­s­land annek­tierte völk­er­rechtswidrig die Hal­binsel Krim im Schwarzen Meer.

Film­szene aus Maï­dan über die Proteste in Kiew 2013/2014 von Sergei Loznit­sa

(Foto: © Grandfilm)

Loznit­sas Film Maï­dan beste­ht aus weit­ge­hend unkom­men­tierten Tota­lauf­nah­men. „Wir leben in ein­er Welt, in der es immer diese Art von Dif­fu­sion von Ver­ant­wor­tung gibt“, erk­lärt Loznit­sa. „Wo man Teil ein­er Kette ist, bei der man nicht unbe­d­ingt weiß, was am Ende ste­ht. Also muss man auf eine höhere Ebene sprin­gen, um überblick­en zu kön­nen, was passiert.“

Film­szene aus Maï­dan über die Proteste in Kiew 2013/2014 von Sergei Loznit­sa

Seit Mitte der 1990er-Jahre dreht Loznit­sa, der 1964 im belaru­sis­chen Baranaw­itschy geboren wurde und in Kiew aufwuchs, Doku­men­tarfilme über die sow­jetis­che Geschichte. 2010 ent­stand sein erster Spielfilm Mein Glück, gefol­gt 2012 von Im Nebel, Ponts de Sara­je­vo 2014, Die San­fte 2017 und Don­bass 2018.

Trail­er zu dem Doku­men­tarfilm Babyn Jar. Kon­text über das Mas­sak­er von Babi Jar von Sergei Loznit­sa aus dem Jahr 2021

2021 zeigte er bei den Film­fest­spie­len in Cannes den Doku­men­tarfilm Babyn Jar. Kon­text über das Mas­sak­er von Babi Jar, bei dem 1941 in Kiew 33.000 Juden von Son­dere­in­heit­en der SS ermordet wurde. „Ich glaube, in dieser Region geschieht ger­ade wieder etwas Gefährlich­es“, sagt Loznit­sa. „Wir müssen ver­ste­hen ler­nen, wie es im 20. Jahrhun­dert zu den unvorstell­baren Grausamkeit­en auf diesem Boden kom­men kon­nte. Wie Schritt für Schritt der Weg in die Bar­barei gegan­gen wurde, von der es irgend­wann kein Zurück mehr gab.“ Babyn Jar. Kon­text wird erneut im Rah­men des Fes­ti­vals des mit­tel- und osteu­ropäis­chen Films goEast gezeigt.