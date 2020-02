Mariss Jan­sons am Pult des Sym­pho­nie­or­ches­ters des Baye­ri­schen Rund­funks und die Orga­nis­tin Ive­ta Apkal­na in einer Live-Auf­nah­me mit Wer­ken von Camil­le Saint-Saëns und Fran­cis Pou­lenc.

Den noch immer unfass­bar schmerz­haf­ten Ver­lust durch Mariss Jan­sons’ Tod am 1. Dezem­ber 2019 führt auch die­se Live-Auf­nah­me aus dem Münch­ner Gas­teig vor Ohren. Saint-Saëns’ monu­men­ta­le Orgels­in­fo­nie ent­fal­tet bei Jan­sons und sei­nem gran­dio­sen Orches­ter nicht nur einen warm leuch­ten­den und bei aller Opu­lenz stets trans­pa­ren­ten Orches­ter­sound, son­dern auch einen groß­zü­gi­gen Schuss musi­ka­li­sche Dop­pel­bö­dig­keit. Mit irr­lich­tern­den Holz­blä­ser-Kas­ka­den und mar­kan­ten Lini­en der tie­fen Strei­cher rückt der Diri­gent die Musik schon in Ber­li­oz-Nähe. Die moti­vi­schen Ver­flech­tun­gen um das zen­tra­le Dies Irae-The­ma hat man sel­ten so plas­tisch und dif­fe­ren­ziert gehört. Weni­ger bekannt, aber durch­aus reiz­voll in sei­nen holz­schnitt­ar­ti­gen und unge­stü­men Kon­trast­wir­kun­gen ist Pou­lencs Orgel­kon­zert von 1938. Hier ist die Orgel solis­ti­scher geführt als bei Saint-Saëns. Und Ive­ta Apkal­na kann im Wort­sinn sämt­li­che Regis­ter zie­hen und alle Effek­te des Instru­men­tes aus­fah­ren.

Camil­le Saint- Saëns: „Sym­pho­nie Nr. 3 Orgel­sym­pho­nie. Fran­cis Pou­lenc: „Orgel­kon­zert“, Ive­ta Apkal­na, Sym­pho­nie­or­ches­ter des Baye­ri­schen Rund­funks, Mariss Jan­sons (BR-KLASSIK)

