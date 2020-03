Mau­ri­zio Pol­li­ni spielt die letz­ten drei Kla­vier­so­na­ten von Beet­ho­ven ein.

„Mei­ne Beschäf­ti­gung mit Beet­ho­ven hört ja nicht auf.“, sagt Pol­li­ni über einen sei­ner Lieb­lings­kom­po­nis­ten. 42 Jah­re nach sei­ner ers­ten Auf­nah­me mach­te sich der Grand­sei­gneur noch ein­mal dar­an, die drei letz­ten Kla­vier­so­na­ten ein­zu­spie­len und kehr­te dafür im Sep­tem­ber letz­ten Jah­res zurück nach Mün­chen in den Her­ku­les­saal der Resi­denz. Für Pol­li­ni sind es „die ori­gi­nells­ten Sona­ten“. Sie klin­gen wie sein Ver­mächt­nis, licht­er­füllt und cha­ris­ma­tisch. Er summt und singt, ist ver­sun­ken in die Musik, die ihn seit 60 Jah­ren beglei­tet.

Ent­deckt auch nach 40 Jah­ren in jedem Detail von Beet­ho­ven neue Reich­tü­mer: Mau­ri­zio Pol­li­ni

(© Cosi­mo Filip­pi­ni / DG)

Hier ist einer ange­kom­men, einer, der ein­fach spielt und nichts mehr bewei­sen will. „Nach­dem ich die­se Wer­ke in den letz­ten 40 Jah­ren vie­le Male gespielt habe, habe ich in jedem Detail neue Reich­tü­mer ent­deckt.“ Pol­li­nis Gestal­tungs­kraft die­ser Reich­tü­mer spürt man förm­lich in jedem Ton, jeder Phra­sie­rung.

Beet­ho­ven: „The last three Sona­tas. Opp. 109–111“, Mau­ri­zio Pol­li­ni (DG)

