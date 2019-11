CRESCENDO: Alte Musik ist für Sie Neu­land. Jetzt haben Sie mit dem Orches­ter l’arte del mondo Wer­ke von Bach und Mar­cel­lo ein­ge­spielt. Wie kam es dazu?

Céli­ne Moi­net (Foto oben: © Neda Navaee): Die Arbeit an einem Album beginnt nie erst vor den Mikro­fo­nen. Seit dem Beginn mei­ner Pro­fes­sur an der Hoch­schu­le 2013 erwei­tert sich mein Spek­trum inner­halb der Alten Musik. Zum Bei­spiel spie­len mei­ne Stu­die­ren­den regel­mä­ßig im Kan­ta­ten-Pro­jekt von Hans-Chris­toph Rade­mann. Die Oboe hat in Bachs Kan­ta­ten her­aus­ra­gen­de Bedeu­tung. Sie singt und kom­men­tiert. Des­halb woll­te ich mich selbst aktiv mit die­sem Reper­toire aus­ein­an­der­set­zen. Wer­ner Ehr­hardt war dafür der rich­ti­ge Part­ner, weil er sich nie mit stan­dar­di­sier­ten Lösun­gen zufrie­den­gibt.

Céline Moinet: „Auf einmal wird es faszinierend, was man

aus einer einfachen Melodie herausholen kann.“

(Foto: © Gregor Hohenberg)

Der­zeit ist das künst­le­ri­sche Ange­bot bei Bach rie­sig. Wäre da nicht eine ande­re Werk­aus­wahl nahe­lie­gen­der?

Es geht um mei­nen Klang und mei­ne Vor­stel­lun­gen auf Basis der his­to­risch infor­mier­ten Auf­füh­rungs­pra­xis. Es geht auch dar­um, mit Respekt mög­li­che Frei­hei­ten aus­zu­kos­ten. Von dem Cem­ba­lis­ten Mas­si­mi­lia­no Toni erhielt ich tol­le Anre­gun­gen. Er hat­te für das Ada­gio im d‑moll-Kon­zert und den ers­ten Satz im F‑Dur-Kon­zert ver­rück­te Ide­en, die ich mir davor nie gestat­tet hät­te. Er ermu­tig­te mich zu mehr Impro­vi­sa­tio­nen und einem indi­vi­du­el­len Umgang mit den Noten. Auf ein­mal wird es fas­zi­nie­rend, was man aus einer ein­fa­chen Melo­die wie der im zwei­ten Satz von Mar­cel­los d‑moll-Kon­zert her­aus­ho­len kann. Wir haben mit Ori­gi­nal­in­stru­men­ten gespielt, aller­dings auf 443 HZ. Im All­tag ist die moder­ne Oboe mein Instru­ment, Barock­oboe spie­le ich erst in zwei­ter Linie.

Céline Moinet: „Das solistische Spiel fördert meine

eigene Neugier und meine Erfahrung.“

(Foto: © Gregor Hohenberg)

Was ist denn der Unter­schied zwi­schen alten und neu­en Obo­en?

Barock­obo­en klin­gen natür­li­cher und las­sen sich ein­fa­cher spie­len. Der Anstoß bei neu­en Instru­men­ten ist gene­rell schwe­rer und auch der Druck, den man geben muss. Alte Instru­men­te sind fle­xi­bler. Ästhe­ti­sche Vor­stel­lun­gen spie­len jetzt eine grö­ße­re Rol­le. Der Klang ist heu­te, fast sage ich lei­der, viel dunk­ler als noch in den 1970er- und 1980er-Jah­ren. Damit geht eine stär­ke­re Unbe­weg­lich­keit der Mate­ria­li­en der Instru­men­te ein­her.

Wo haben Sie Frei­hei­ten zwi­schen Erwar­tungs­hal­tun­gen und Gestal­tungs­wil­len?

Ich den­ke nicht in der Kate­go­rie „Frei­heit“, son­dern „Anspruch“. Die­sen kann ich bestim­men, aber nicht mei­nen Kör­per und nicht den Eigen­klang. Sän­ger haben kaum Ein­fluss auf ihr Stimm­ma­te­ri­al, son­dern auf den Umgang damit. Ich kann mich dem Stil ver­schie­de­ner Ensem­bles oder Diri­gen­ten nur annä­hern. Das solis­ti­sche Spiel för­dert mei­ne eige­ne Neu­gier und mei­ne Erfah­rung, die ich den Stu­die­ren­den wei­ter­ge­ben will.

Wie sind Ihre Auf­ga­ben zwi­schen den Posi­tio­nen ver­teilt?

Als Solo-Obo­is­tin habe ich eine Voll­zeit­stel­le, als Pro­fes­so­rin eine hal­be. Die­se Zah­len sagen aber wenig, weil mir die Pro­fes­sur und ihre Auf­ga­ben sehr am Her­zen lie­gen. Mehr als zwei Solo­auf­trit­te im Monat sind bei guter Vor­be­rei­tung schwie­rig. Aber ich gewin­ne für Kam­mer­mu­sik oder Auf­trit­te als Solis­tin vor allem der Solo­kon­zer­te von Mozart und Strauss eine ganz ande­re Ebe­ne, weil ich die Erfah­rung des Gleich­ge­wichts mit dem Orches­ter ein­brin­gen kann.

Céline Moinet: „Als Solistin brauche ich das Gefühl des Loslassens.“

(Foto: © Gregor Hohenberg)

Die Säch­si­sche Staats­ka­pel­le hat eine gro­ße eige­ne Tra­di­ti­on. Wie neh­men Sie die­se wahr?

Als ich im Jahr 2008 mit 23 Jah­ren in Dres­den anfing, war ich erstaunt – und ich konn­te das nach mei­ner für eine Solo­kar­rie­re exzel­len­ten Aus­bil­dung am Con­ser­va­toire de Paris gar nicht wis­sen: Vor allem von älte­ren Kol­le­gen habe ich Zurück­hal­tung gelernt. Extro­ver­tier­te Kör­per­be­we­gun­gen beim Musi­zie­ren pas­sen nicht zum Stil des Hau­ses. Wir prä­sen­tie­ren uns als homo­ge­nes Kol­lek­tiv. Jede Stim­me ist wich­tig. Der als typisch emp­fun­de­ne so wei­che und run­de Klang ent­steht aus die­sem Selbst­ver­ständ­nis.

Was wäre, wenn Sie sich jetzt ent­schei­den müss­ten, wich­ti­ger: die Solis­ten­kar­rie­re oder das Orches­ter?

Als Solis­tin brau­che ich das Gefühl des Los­las­sens. Vor zehn Jah­ren nahm ich bei der Staats­ka­pel­le ein Urlaubs­jahr und hat­te wäh­rend die­ser Zeit nur Kam­mer- und Solo­auf­trit­te. Danach wuss­te ich: Ich brau­che das Orches­ter. Feh­ler sind auch bei gerin­ger Risi­ko­be­reit­schaft nir­gends aus­zu­schlie­ßen. Stress­re­sis­tenz bleibt also eine der wich­tigs­ten Eigen­schaf­ten in unse­ren Beru­fen. Das ist für mich im Orches­ter­gra­ben, wenn beim Solo in der Flo­re­stan-Arie aus Fide­lio ein beson­ders lang­sa­mes Tem­po gewünscht wird, nicht anders als bei Robert Schu­mann oder im Solo­part des Obo­en­kon­zerts von Strauss. Sol­che Adre­na­lin­stö­ße beflü­geln mich immer.

Johann Sebas­ti­an Bach und Ales­san­dro Mar­cel­lo:

Obo­en­kon­zer­te, Céli­ne Moi­net, L’arte del mondo,

Wer­ner Ehr­hardt (Ber­lin Clas­sics)

