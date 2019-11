Willkommen in der neuen Klassik-Woche,

heu­te mal mit ein biss­chen Pri­ckeln, egal, auf was Sie ste­hen: Bern­stein, van Zweden oder Thie­le­mann … es wird vibrie­ren. Ver­spro­chen!

WAS IST

Wie viel Vibra­to soll es denn sein?

MIT VIEL VIBRATOR, BITTE!

ANZEIGE









Die Dame an der Gar­de­ro­be des Wie­ner Kon­zert­hau­ses war erschro­cken: Hat­te sie eine ticken­de Zeit­bom­be ange­nom­men? Ein Kof­fer, den eine Kon­zert­be­su­che­rin abge­ge­ben hat­te, begann plötz­lich zu vibrie­ren. Poli­zei, Hun­de­staf­fel – das ganz gro­ße Besteck. Am Ende stell­te sich her­aus, dass es sich um einen Vibra­tor han­del­te, der sich selbst­stän­dig gemacht hat­te. Das Kon­zert lief wei­ter. Eine Nach­richt, die mich an eine Recher­che wäh­rend der Bay­reu­ther Fest­spie­le erin­ner­te. Damals frag­te ich für SKY, wel­che Sex-Toys im Bay­reu­ther Sex­shop über den Tre­sen gehen, die ansons­ten eher schlep­pend lau­fen. Die Ant­wort: Alles aus dem „Fif­ty Shades of Grey“-Repertoire und fern­ge­steu­er­te Dil­dos, mit denen ein Part­ner dem ande­ren per Knopf­druck einen lust­vol­len Gruß wäh­rend des Wal­kü­ren­ritts über­mit­teln kann. Ob es sich in Wien eben­falls um ein fern­ge­steu­er­tes Objekt han­del­te, das sich an fal­scher Stel­le ver­selbst­stän­digt hat, ist nicht bekannt – die Poli­zei klär­te die Besit­ze­rin anschlie­ßend aller­dings über den Fund auf und schick­te sie in die Nacht.

PERSONALIEN DER WOCHE NR. 1

Neu­lich erreich­te mich das Bedau­ern dar­über, dass die wöchent­li­che Por­ti­on Chris­ti­an Thie­le­mann in die­sem News­let­ter neu­er­dings feh­le. Also gut: In sehr naher Zukunft tritt der Auf­sichts­rat der Bay­reu­ther Fest­spie­le zusam­men und wird über die Zukunft des Diri­gen­ten ent­schei­den. Sicher ist, dass zumin­dest sei­ne Bestä­ti­gung als Musik­di­rek­tor unsi­cher ist – so hört man es jeden­falls aus dem Freun­des­kreis, wo gro­ße Skep­sis über eine Wie­der­wahl bestehen soll. +++ Und weil es so schön passt: Niko­laus Bach­ler hat der groß­ar­ti­gen Sopra­nis­tin Anja Har­te­ros die­se Woche Blu­men auf der Büh­ne der Baye­ri­schen Staats­oper über­reicht – zu ihrem 20. Jubi­lä­um. +++ Und weil auch das noch so schön passt: Andris Nel­sons hat Ali­ce Heid­ler gehei­ra­tet – heim­lich im April in Bay­ern.

EINE MILLIARDE FÜR STUTTGART?

Von fast einer Mil­li­ar­de Euro für die Sanie­rung der Staats­oper Stutt­gart ist nun die Rede, wie Ober­bür­ger­meis­ter Fritz Kuhn erklärt hat. So berich­tet es Tho­mas Braun in der Stutt­gar­ter Zei­tung: „Die Moder­ni­sie­rung des his­to­ri­schen Litt­mann-Baus sowie der Neu­bau eines Kulis­sen­ge­bäu­des ent­lang der Kon­rad-Ade­nau­er-Stra­ße schla­gen dem­nach mit 740 Mil­lio­nen bis 960 Mil­lio­nen Euro zu Buche. Hin­zu kom­men 104 Mil­lio­nen Euro für den Bau einer Ersatz­spiel­stät­te nörd­lich der Wagen­hal­len. Die Kos­ten­schät­zun­gen schwank­ten zuletzt zwi­schen 500 Mil­lio­nen und einer Mil­li­ar­de Euro. Zu Beginn der Dis­kus­si­on über die Sanie­rung der Staats­oper 2014 war man noch von mehr als 300 Mil­lio­nen Euro aus­ge­gan­gen.“ Frag­lich, ob der Stutt­gar­ter Gemein­de­rat sich traut, in die Kul­tur zu inves­tie­ren, wäh­rend der Bahn­hof noch immer nicht fer­tig­ge­stellt ist.

WAS WAR

Musik­stadt Leip­zig: Das Gewand­haus

MUSIKSTADT LEIPZIG

Die­se Wer­bung mache ich aus vol­lem Her­zen – nicht nur, weil wir in der letz­ten Woche zum Fall der Ber­li­ner Mau­er mal wie­der sahen, wie Mstis­law Rostro­po­witsch Cel­lo spiel­te und Leo­nard Bern­stein die „Ode an die Frei­heit“ diri­gier­te. Leip­zig hat unter dem Titel „Musik­stadt Leip­zig“ eine neue Kam­pa­gne gestar­tet. Kul­tur­bür­ger­meis­te­rin Ska­di Jen­ni­cke sagt: „Die wich­tigs­te Musi­ker­per­sön­lich­keit des 19. Jahr­hun­derts – zumin­dest für die Stadt­ent­wick­lung von Leip­zig – näm­lich Felix Men­dels­sohn Bar­thol­dy, wer­den wir jähr­lich um den Todes­tag her­um in Koope­ra­ti­on zwi­schen Men­dels­sohn­haus und Gewand­haus ehren.“ Hin­zu kommt das jähr­li­che Bach­fest. Außer­dem gibt es künf­tig einen Wech­sel aus Opern­fest­spie­len und Gewand­haus­fest­ta­gen.

PERSONALIEN DER WOCHE NR. 2

Eine Nach­richt, die mich per­sön­lich beson­ders freut: Egils Silins, der let­ti­sche Bass­ba­ri­ton und gefei­er­te Bay­reuth-Sän­ger, wird Chef der Let­ti­schen Natio­nal­oper – Gra­tu­la­ti­on! +++ Ich wur­de vor eini­gen Wochen zurecht gewie­sen, dass Jaap van Zweden sei­nen letz­ten Preis nicht vom Con­cert­ge­bou­wor­kest, son­dern vom Ver­an­stal­tungs­ort, dem Con­cert­ge­bouw, bekom­men hat, wes­halb der Preis kei­ner­lei Rück­schlüs­se auf ihn als zukünf­ti­gen Chef des Orches­ters zulas­se. Viel­leicht gelingt das aber, nach­dem er die „Wal­kü­re“ mit dem Orches­ter aus Ams­ter­dam kon­ge­ni­al diri­giert hat? +++ Das Thea­ter St. Gal­len hat einen neu­en Opern­chef: Jan Hen­ric Bogen. Und der möch­te in Zukunft Frau­en im Opern­be­trieb sicht­ba­rer machen. Außer­dem sieht er sei­ne Rol­le im Thea­ter als die eines Kunst­er­mög­li­chers – all das hat er Mar­tin Preis­ser erzählt.

AUF UNSEREN BÜHNEN

Judith von Stern­burg hat die Insze­nie­rung von „Lady Mac­beth von Mzensk“ an der Oper Frank­furt für die Frank­fur­ter Rund­schau gese­hen und fei­ert beson­ders das Orches­ter: „Die zen­tra­le Hel­den­rol­le des lan­gen, gro­ßen Opern­abends, der auch ein gro­ßes Sin­fo­nie­kon­zert ist, gehört dem Orches­ter unter der Lei­tung von Gene­ral­mu­sik­di­rek­tor Sebas­ti­an Wei­g­le. Am hel­dischs­ten die Blä­ser­grup­pen: das Blech als strah­len­des, dis­zi­pli­nier­tes, aber auch unbarm­her­zi­ges Edel­me­tall, und die Posau­ne bekommt den komischs­ten Moment der auch an Komik nicht armen Oper.“ +++ „Faust und Mephis­to, Hit­ler und Goeb­bels: In ihrem sati­risch-bis­si­gen Dra­ma ‚Ichun­dIch‘ hat sich die Dich­te­rin Else Las­ker-Schü­ler mit dem NS-Regime aus­ein­an­der­ge­setzt. Der Kom­po­nist Johan­nes Harn­eit hat dar­aus nun eine Doku­men­tar­oper geschaf­fen – und sie in ein schil­lern­des Klang­ge­wand gehüllt.“ – Über die Ham­bur­ger Pre­mie­re berich­tet Dag­mar Pen­z­lin im Deutsch­land­funk. +++ Ich mag die tro­cke­nen Kri­ti­ken von Micha­el Ernst sehr. Die­ses Mal nimmt er Calix­to Biei­tos „Le Grand Macabre“ an der Sem­per­oper in Dres­den aus­ein­an­der: „Was Lige­ti einst pro­vo­zier­te und auch in sei­ner hier gezeig­ten revi­dier­ten Fas­sung von 1996 kaum abge­mil­dert hat, geht heu­te längst nicht mehr als Thea­ter­re­vol­te durch. Eine sol­che jedoch woll­te Regis­seur Calix­to Biei­to offen­bar auf die Büh­ne hie­ven, um gera­de­zu vor­sätz­lich die Pro­vo­ka­ti­on der Pro­vo­ka­ti­on zu pro­vo­zie­ren. Omer Meir Well­ber, den Ers­ten Gast­di­ri­gen­ten des Hau­ses, hat­te er dabei ganz auf sei­ner Sei­te. Der näm­lich nahm den schein­ba­ren Pro­test auf, wisch­te ihn bei­sei­te und tat, was Diri­gen­ten tun soll­ten.“

WAS LOHNT

Regis­seur Lucas Kazan bei Dreh­ar­bei­ten zu „The School for Lovers“, einer Por­no-Adap­ti­on von Mozarts „Così fan tut­te“

SCHWULER OPERNFÜHRER

Kevin Clar­ke ist ein gran­dio­ser Opern­fan. Ich habe ihn ein­mal bei einem Dreh in ande­rer Ange­le­gen­heit im Schwu­len Muse­um in Ber­lin ken­nen­ge­lernt, an dem er eben­falls betei­ligt ist. Nun sprach er für die „Mann­schaft“ mit Rai­ner Falk (Theo­dor-Fon­ta­ne-Archiv) und Sven Lim­beck (Her­zog August Biblio­thek Wol­fen­büt­tel), den Her­aus­ge­bern des neu­en schwu­len Opern­füh­rers „Cas­ta Diva“. Das Gruß­wort zu die­sem schil­lern­den Nach­schla­ge­werk hat Bar­rie Kos­ky ver­fasst. Der Regis­seur und Inten­dant der Komi­schen Oper in Ber­lin steht oft selbst in der Kri­tik für sei­ne „schwu­len Insze­nie­run­gen“ – beson­ders gern von Schwu­len. Ob das schon der lan­ge Schat­ten von Ador­no sei, will Clar­ke von den Her­aus­ge­bern wis­sen. Sie ant­wor­ten ihm: „Gefähr­lich dabei ist, dass vor allem im poli­ti­schen, aber zuneh­mend auch im ästhe­ti­schen Dis­kurs Gen­der, sexu­el­le Ori­en­tie­rung und ande­re Dif­fe­ren­zen zu Sym­bol­the­men wer­den: Wie tief gesun­ken ist die poli­ti­sche Kul­tur Euro­pas, wenn bei­spiels­wei­se die PiS in Polen mit einem Wahl­kampf gegen die ‚Regen­bo­gen­seu­che‘ Rie­sen­er­fol­ge ein­fährt? Das ist das Pro­blem und nicht, ob ein schwu­ler oder hete­ro­se­xu­el­ler Kri­ti­ker ein Pro­blem mit Bar­rie Kos­ky hat …“

Mit den Geschlech­tern habe ich es nicht so, muss ich geste­hen, und habe letz­te Woche ver­se­hent­lich Aus­tra­li­ens Opern­in­ten­dan­ten Lyn­don Ter­ra­ci­ni von der Ope­ra Aus­tra­lia als Frau ver­kauft – Chris­ti­ne Cer­let­ti (und eini­ge ande­re) haben mich dar­auf auf­merk­sam gemacht, unter ande­rem mit einem Beweis­bild, bei dem kein Her­aus­ge­re­de hilft. Ja, Herr Ter­ra­ci­ni ist ein Mann!

In die­sem Sin­ne hal­ten Sie die Ohren steif

Ihr

Axel Brüg­ge­MANN

brueggemann@crescendo.de