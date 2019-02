Das Juil­li­ard String Quar­tet zählt zu den unbe­strit­te­nen Gigan­ten unter den Strei­cher­en­sem­bles. Mit­te der 1940-er Jah­re reg­te Wil­liam Schu­man, Lei­ter der renom­mier­ten Juil­li­ard School in New York, die Grün­dung eines Resi­denz-Quar­tetts an. Die Musi­ker soll­ten älte­res Kern­re­per­toire mit neu­er Fri­sche prä­sen­tie­ren und sich ernst­haft mit Wer­ken aus der Gegen­wart befas­sen. Den hohen Erwar­tun­gen wird das Ensem­ble seit Jahr­zehn­ten gerecht. Mit sei­nen Ein­spie­lun­gen von Wer­ken Mozarts, Haydns, Beet­ho­vens, Schu­berts, Bergs oder Car­ters hat es inter­na­tio­nal Maß­stä­be gesetzt. In der vor­lie­gen­den Box sind die Gesamt­auf­nah­men für das Label RCA zwi­schen 1957 und 1960 ver­sam­melt. Mit Elan und Akku­ra­tes­se inter­pre­tiert das Quar­tett Schu­berts Der Tod und das Mäd­chen eben­so wie Stü­cke von Debus­sy und Ravel. Die elf CDs umfas­sen­de Box bie­tet einen fas­zi­nie­ren­den Rück­blick auf eine Zeit, in der noch legen­dä­re Grün­dungs­mit­glie­der wie Robert Mann und Rapha­el Hil­ly­er dabei waren.