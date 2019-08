Willkommen in der neuen Klassik-Woche,

die­ses Mal aus dem Som­mer­loch, das neben einer ziem­lich lang­wei­li­gen Netreb­ko-Absa­ge-Debat­te einen span­nen­den Flü­gel­kampf aus­spuckt – und so eini­ge ande­re Klas­sik-Erfri­schun­gen von Pava­rot­ti bis Rihm.

WAS IST

Aus Freun­den wur­den Fein­de – nun schwei­gen James Levi­ne und Peter Gelb.

LEVINE, DIE MET UND #METOO

ANZEIGE









Es ist noch gar nicht lan­ge her, dass die #metoo-Debat­te Hoff­nung auf neue Umgangs­for­men ver­sprach: eman­zi­piert, ehr­lich und trans­pa­rent soll­te alles wer­den. Und jetzt das: James Levi­ne und die MET samt Inten­dant Peter Gelb haben sich vor Gericht dar­auf geei­nigt – Ach­tung! – ab sofort nichts mehr zu sagen! Sexu­el­ler Miss­brauch? Vor­wür­fe von Opfern? Eine angeb­lich inter­ne Nach­for­schung des Opern­hau­ses, die dazu führ­te, dass Levi­ne ent­las­sen wur­de? Schwamm dar­über! Nach­dem sich bei­de Sei­ten so hef­tig ver­klagt hat­ten, wur­de der Pro­zess nun ein­fach zu teu­er und ende­te im Ver­gleich des Schwei­gens. Ist was? War was? Alles ver­ges­sen! Ein ähn­li­ches Abkom­men ken­nen wir ja schon von Danie­le Gat­ti und dem Con­cert­ge­bouw. Ich fra­ge mich aller­dings lang­sam, ob ich ein­fach zu naiv für die­se Welt bin. Müss­te da nicht irgend­ein Staats­an­walt wei­ter ermit­teln? Müss­te da nicht irgend­je­mand Klar­heit schaf­fen? Irgend ein Gericht? Schul­dig oder nicht? Die Vor­wür­fe ein­fach unter den Tep­pich zu keh­ren, genau das ist doch, was die #metoo-Debat­te nicht mehr woll­te.

MÄDCHEN IM KNABENCHOR?

Die­ses Män­ner-Frau­en-Ding scheint in der Welt der Klas­sik irgend­wie noch lan­ge nicht aus­ge­stan­den zu sein. Neu­lich frag­te mich ein mäch­ti­ger, alter, wei­ßer Mann doch tat­säch­lich, wie­so ich ihn inter­view­en wür­de – es wäre doch viel schö­ner, wenn ich eine hüb­sche Frau wäre. Ich rät­se­le noch immer, was das für ein Spruch war – eine Art Dop­pel­chau­vi­nis­mus? Noch mehr irri­tier­te mich die Mel­dung über die Eltern eines neun­jäh­ri­gen Mäd­chens, die ihre Toch­ter um jeden Preis in den Ber­li­ner Staats- und Dom­chor ein­kla­gen wol­len. Der Chor nimmt aus Tra­di­ti­on nur Jun­gen auf, was die Eltern dis­kri­mi­nie­rend fin­den. „Bei einem Vor­sin­gen im März hat­te die Aus­wahl­kom­mis­si­on das Mäd­chen abge­lehnt“, berich­tet der Spie­gel, „zuvor hat­te das Kind im Kin­der­chor der Komi­schen Oper Ber­lin und spä­ter in der Dom­sing­schu­le in Frank­furt am Main gesun­gen.“ Am Frei­tag wird hier ein Urteil des Ver­wal­tungs­ge­rich­tes erwar­tet. Ich weiß gar nicht, was ich dar­über den­ken soll: Muss in Zukunft auch eine Frau den Boris Godunow sin­gen dür­fen und ein Bass die Car­men? Und soll es in Zukunft auch eine Frau­en­quo­te in der Män­ner-Natio­nal­mann­schaft geben? Oder sind das voll­kom­men fal­sche Ver­glei­che, und es geht um eine ande­re Form der Gleich­heit? Ich bin wirk­lich rat­los.

____________________________________

Strauss in Perfektion! – Daniel Müller-Schotts neues Album bei ORFEO

Die­se Ein­spie­lung der drei Cel­lo-Wer­ke von Richard Strauss und der eigens für die­ses Album ange­fer­tig­ten Cel­lo-Tran­skrip­tio­nen von Strauss-Lie­dern ist ein ein­deu­ti­ger Kan­di­dat für Strauss-Refe­renz­lis­ten.

____________________________________

„SPIEL KLASSIK, ALEXA!“

Als ich neu­lich mit Klaus Hey­mann, dem Grün­der und Chef des Labels Naxos plau­der­te, stell­te der mein etwas nai­ves Klas­sik-Welt­bild auf den Kopf. „Wenn die Leu­te ihre ama­zon-Laut­spre­cher ‚Ale­xa‘ auf­for­dern, ein wenig Klas­sik zu spie­len, etwa mit dem will­kür­li­chen Befehl ‚spiel Klas­sik, Ale­xa!‘, steht für Ale­xa der Kom­po­nist Max Rich­ter ganz oben auf der Lis­te jener Titel, die nun erklin­gen wer­den.“ War­um aus­ge­rech­net Rich­ter? Hey­mann schau­te mich etwas mit­lei­dig an. Ist es also mög­lich, sagen wir als gro­ßes Deut­sches Label mit gel­bem Logo, ama­zon Geld dafür zu zah­len, dass es die Musik­ge­schich­te neu inter­pre­tiert und Klas­sik zunächst ein­mal mit Max Rich­ter und dann erst mit den zuge­ge­ben mit­tel­mä­ßi­ge­ren Ton­set­zer-Kol­le­gen Bach, Mozart, oder Beet­ho­ven besetzt? Bit­te lesen Sie an die­ser Stel­le laut: „Ale­xa, spiel kei­ne Klas­sik mehr!“

„SCHIFFS FLÜGELKAMPF“

Die­sen Titel hat Jan Brach­mann sei­nem Text in der FAZ gege­ben, der sich mit der Wut des Pia­nis­ten András Schiff über Stein­way-Flü­gel beschäf­tigt, damit, dass Schiff nur Bösen­dor­fer-Instru­men­ten zuge­steht, das alte Klang­bild Wiens abzu­bil­den und sich wegen die­ser ideo­lo­gi­schen Auf­fas­sung nun mit der ihm einst teu­ren Schu­ber­tia­de, ihrem Inten­dan­ten Gerd Nach­bau­er und zahl­rei­chen Künst­lern über­wor­fen hat. Brach­mann wirft Schiff Igno­ranz vor: „Immer deut­li­cher wird nun, dass András Schiff sich mit alter­na­ti­ven Fak­ten in einen Wahn von der Rein­heit der öster­rei­chisch-unga­ri­schen Kul­tur des Kla­vier­spiels hin­ein­stei­gert, der nichts mit der geschicht­li­chen Wirk­lich­keit zu tun hat.“ Schiffs Wut auf Stein­way-Instru­men­te ist nicht neu – schon in sei­nem Inter­view über die Dia­bel­li-Varia­tio­nen 2012 wet­ter­te er gegen den Kla­vier­bau­er. Schiff Natio­na­lis­mus vor­zu­wer­fen ist indes nicht ganz unhei­kel. Oder viel­leicht etwas zu kurz gegrif­fen, denn selbst wenn Schiffs Bösen­dor­fer-Wien-Ungarn-Fim­mel tat­säch­lich patho­lo­gisch anmu­tet, so ist er sicher­lich auch ein Spie­gel sei­ner innigs­ten Abnei­gung gegen das unkul­ti­vier­te und unfreie Kul­tur­sys­tem Vik­tor Orbáns, das in sei­ner Hei­mat Ungarn gera­de einen ganz ande­ren Natio­na­lis­mus instal­liert.

WAS WAR

Anna Netreb­ko erholt sich – und das ist auch gut so.

ANNAS ABSAGEN

Leu­te, lasst die Frau doch mal in Ruhe! Ja, Anna Netreb­ko war krank in Salz­burg, und, ja, nun hat sie auch ihre Elsa in Bay­reuth abge­sagt – und: ja, ja, ja! Alle Klas­sik-Bes­ser­wis­ser wuss­ten all das eh schon lan­ge! Nun gab sie auch noch bekannt, dass Bay­reuth auch nächs­tes Jahr nicht auf ihrer Agen­da stün­de. Das wird weder der Kar­rie­re der Netreb­ko noch der Geschich­te der Fest­spie­le scha­den – kön­nen wir nun bit­te ein­fach wei­ter machen?

FREYERS HARMLOSER OEDIPUS

Zu früh, um Kri­ti­ken zur Salz­bur­ger Pre­mie­re von Geor­ge Enes­cus Oedi­pe abzu­schrei­ben – also muss­ten wir sel­ber hin. Die lyri­sche Tra­gö­die hat­te es nie wirk­lich leicht, auf Grund ihrer wirk­lich indi­vi­du­el­len Musik­spra­che, ihres sehr fran­zö­si­schen Bli­ckes auf den Mythos, ihres unend­li­chen Ensem­bles, ihrer Giga-Chö­re, und wahr­schein­lich hat man sich genau sol­che Musik­thea­ter-Aben­de von Mar­kus Hin­ter­häu­ser als Fest­spiel­in­ten­dan­ten gewünscht: Nicht all­täg­li­che Ent­de­ckun­gen für die Ohren. Aber das war es dann auch, denn für das Auge war – mal wie­der – Regis­seur Achim Frey­er ver­ant­wort­lich, der, ein­fach alles, egal wel­che Oper gera­de auf dem Pro­gramm steht, in sei­ne knall­bun­ten pseu­do-mytho­lo­gi­schen Fan­ta­sie-Funk­ti­ons-Kos­tü­me steckt und über die Büh­ne wan­deln lässt. Ob es sich bei dem Embryo in Boxer­shorts, um den zum Her­ku­les gewach­se­nen Oedi­pus han­delt, um irgend­ei­ne ver­gan­ge­ne Salo­me oder einen Papa­ge­no – all das scheint Frey­er herz­lich egal. Haupt­sa­che sein Publi­kum findet‘s schön. Groß­ar­tig, dass Hin­ter­häu­ser Enes­cu aufs Pro­gramm holt, aber war­um, ver­dammt, in der Frey­er Harm­los-Vari­an­te? Das passt hin­ten und vor­ne nicht – oder ande­res: ist ein­fach zu unüber­ra­schend. Und auch Diri­gent Ingo Metz­ma­cher blieb weit­ge­hend vor­her­seh­bar, steu­er­te die Wie­ner Phil­har­mo­ni­ker durch Enes­cus Giga-Par­ti­tur, stutz­te dem Werk aber immer auch wie­der die exzen­tri­schen Flü­gel auf Sicher­heits­maß. Das Sän­ger­ensem­ble durch­wach­sen, gro­ßer Applaus – zu Recht – für Chris­to­pher Malt­man, der sich mit einer Simm- und Spiel­kraft durch die Titel­par­tie kämpf­te, dass einem schon beim Zuhö­ren der Schweiß über die Ohren lief.

PERSONALIEN DER WOCHE

Was für eine Rück­kehr! In Aspen hat­te Renée Fle­ming einst ihre ers­te Figa­ro-Insze­nie­rung gesun­gen, und nun wird sie als Inten­dan­tin zurück­keh­ren, gemein­sam mit dem Diri­gen­ten Patrick Sum­mers, dem künst­le­ri­schen und musi­ka­li­schen Direk­tor der Hous­ton Grand Ope­ra. „Ich habe immer gedacht, dass ich einst zurück­keh­ren wür­de“, sag­te Fle­ming, „jah­re­lang war das eine mei­ner Flucht-Phan­ta­si­en, die nun wahr wird.“ +++ Das Salz­bur­ger Som­mer­loch wur­de wäh­rend­des­sen mit einer Debat­te über Her­bert von Kara­jan gefüllt: der habe sei­ne Ehren­dok­tor­wür­de nicht auf Initia­ti­ve der Salz­bur­ger Uni­ver­si­tät, son­dern auf poli­ti­schen Druck des ehe­ma­li­gen Salz­bur­ger Lan­des­haupt­manns Wil­fried Has­lau­er (dem Vater des der­zei­ti­gen Lan­des­haupt­manns) bekom­men. Kara­jans Nazi-Ver­gan­gen­heit wur­de dabei igno­riert, und über­haupt war die gan­ze Ange­le­gen­heit eher Bäh! Aber so rich­tig über­ra­schend oder neu ist das, was Alex­an­der Pin­wink­ler in dem mit Johan­nes Koll her­aus­ge­ge­be­nen Buch „Zuviel der Ehre?“ her­aus­ge­fun­den hat, am Ende eben auch nicht. +++ Um so erfreu­li­cher, dass Wolf­gang Rihm sich end­lich Mal wie­der zu Wort mel­det. Im Schwei­zer Tag­blatt spricht er mit Urs Mat­ten­ber­ger über die Aca­de­my beim Lucer­ne Fes­ti­val, dar­über, dass er sich zuwei­len wie ein Kriegs­ve­te­ran vor­kom­me und dar­über, dass sein Requi­em nichts mit sei­ner Krebs­er­kran­kung zu tun hät­te: „Nein, über­haupt nicht, die ‚Requi­em-Stro­phen‘ hat­ten damit über­haupt nichts zu tun. Ganz ein­fach, weil ich mit die­ser Form des Kreb­ses bereits seit 22 Jah­ren lebe. Damals hat­te man ein Lipom fest­ge­stellt, ein Fleisch­ge­schwulst in mei­nem Ober­schen­kel, das wuchs und ent­fernt wer­den muss­te. Zehn Jah­re spä­ter war´s wie­der dick und muss­te wie­der ent­fernt wer­den, und da waren schon ver­däch­ti­ge Antei­le dran. 2016 war es zum Lipo­sar­kom gewor­den und man muss­te mit stär­ke­ren Mit­teln ran­ge­hen, das war schon ein­grei­fend. Aber es war kein Schock, weil ich schon lan­ge mit dem Bewusst­sein lebe, dass da irgend­wel­che Din­ge in mir wach­sen. Ich habe kei­ne Schmer­zen und erfreue mich trotz Ein­schrän­kun­gen einer guten Lebens­qua­li­tät. Und das, obwohl man mir ein Objekt von sie­ben Kilo­gramm ent­fer­nen muss­te und das Bein gelähmt blieb. Der Mensch ist ein Wun­der!“

AUF UNSEREN BÜHNEN

Für mich als Bre­mer waren die Euti­ner Fest­spie­le immer ein High­light im Som­mer – nun konn­te Geschäfts­füh­rer Falk Her­zog das zweit­bes­te Ergeb­nis seit 20 Jah­ren bekannt geben. Auf dem Spiel­plan stan­den Ver­dis Mas­ken­ball und das Musi­cal Kiss me, Kate – nächs­tes Jahr erwar­tet die Besu­cher Puc­ci­nis Madame But­ter­fly und Ein Käfig vol­ler Nar­ren. +++ Vol­ker Blech hat das Som­mer­loch in der Mor­gen­post für ein viel­sa­gen­des Gespräch mit Ole Bækhøj, dem Inten­dan­ten des Pierre Bou­lez Saals in Ber­lin, genutzt, der beson­ders über sei­ne Zusam­men­ar­beit mit Dani­el Baren­bo­im schwärmt, aber auch frei­mü­tig ein­ge­steht, wie der Diri­gent der eigent­li­che Herr­scher über den Saal ist. „Wie viel Dani­el Baren­bo­im steckt denn im neu­en Pro­gramm? Wie oft tritt er sel­ber auf?“, will Blech wis­sen, und Bækhøj ant­wor­te­tet: „Er gibt zwei Kon­zer­te als Diri­gent des Pierre Bou­lez Ensem­bles und 19 als Pia­nist.“

____________________________________

Exklusive Musikreisen mit ZEIT – Immer mit Musikexperten an Ihrer Seite

Hier fin­den Sie alle Rei­sen zu den schöns­ten natio­na­len und inter­na­tio­na­len Opern­häu­sern.

____________________________________

WAS LOHNT

End­lich ganz auf You­Tube – Pava­rot­ti wie er leb­te, aß und am Pool saß.

Ich hat­te bereits berich­tet, dass Ron Howards Doku über Lucia­no Pava­rot­ti im Dezem­ber in die Kinos kom­men wird. Nun kün­dig­te Hol­ly­wood-Regis­seur Micha­el Gracey ein wei­te­res Pava­rot­ti-Pro­jekt an: ein Musi­cal! Der Clou: Nie­mand wird die Stim­me des Tenors imi­tie­ren – sie wird nur vom Band zu hören sein. Nico­let­ta Man­to­va­ni, die letz­te Ehe­frau des Tenors, die vie­len Pava­rot­ti-Ver­wer­tun­gen eher kri­tisch gegen­über­steht, hat die­sem Unter­neh­men bereits zuge­stimmt. Mehr noch: Sie hat dem Regis­seur, der unter ande­rem The Grea­test Show­man mit Hugh Jack­man gedreht hat, sogar Zugang zu pri­va­ter Kor­re­spon­denz und pri­va­ten Auf­nah­men ermög­licht. Der wie­der­um ver­riet, dass er Pava­rot­ti mit den neu­es­ten Mit­teln der Tech­nik abbil­den wer­de – wie genau, ließ Gracey aller­dings offen. Für alle, die all das nicht abwar­ten kön­nen und auf leich­te Unter­hal­tung im Som­mer ste­hen … auf You­Tube wur­de inzwi­schen das gan­ze Video online gestellt, aus dem bereits Aus­schnit­te bei der Pre­view zu Howards Pava­rot­ti-Film für Auf­merk­sam­keit sorg­ten: Genie­ßen Sie den Som­mer am Swim­ming­pool des Tenors in Mode­na, wo er leb­te wie Elvis mit sei­nen Good-Old-Boys auf Grace­land. Mehr gute Lau­ne geht nicht! Wäh­rend der Dreh­ar­bei­ten war Pava­rot­ti übri­gens gera­de auf Diät – und wir kön­nen uns gar nicht satt sehen!

In die­sem Sin­ne, hal­ten Sie die Ohren steif

Ihr

Axel Brüg­ge­mann

brueggemann@crescendo.de