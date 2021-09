Die Internationalen Gluck-Festspiele vermitteln mit einem Leuchtturmwochenende vom 16. bis 19. September 2021 Ausblicke auf das Jahr 2022. Michael Hofstetter, der Dirigent und Intendant der Festspiele, erläutert im Gespräch das Programm.

CRESCENDO: Herr Hofstetter, als Hector Berlioz 70 Jahre nach Glucks Tod Wien besuchte, stellte er erschüttert fest, dass niemand dessen Opern kannte. Wie erklären Sie sich das?

Michael Hofstetter: Glucks Werk wiederfuhr ein ähnliches Schicksal wie dem Werk Bachs, das zunächst auch nicht mehr gespielt wurde und erst nach 100 Jahren von Mendelssohn wieder entdeckt wurde. Neben Berlioz waren es Richard Wagner und Richard Strauss, die vor Glucks Œuvre auf den Knien lagen. Ohne Glucks Vorarbeit wäre nämlich ihr Werk gar nicht denkbar. Gluck stieß im 18. Jahrhundert die Türen auf, durch die später die Komponisten der Romantik gehen konnten, darunter auch Wagner mit seinen großen mythologischen Erzählungen.

Übernimmt die Titelpartie in Christoph Willibald Glucks Oper Orfeo ed Euridice: der Countertenor Samuel Mariño

Worin liegen für Sie die Besonderheiten von Glucks Opern?

Gluck bringt für die seelischen Nöte seiner Figuren große Empathie auf. Während in der Barockmusik die Darstellung der Affekte im Mittelpunkt stand, richtete Gluck den Blick nach innen, auf die Psyche der Figuren. Von den Sängern forderte er emotionales Engagement, um die Gefühle erglühen zu lassen. Mit seinem Streben nach Authentizität der Leidenschaft und Wahrhaftigkeit in jeder Seelenregung löste er jene Begeisterung aus, mit der sein Werk damals gefeiert wurde. Europaweit kamen seine Stücke zur Aufführung. Dabei war es Gluck wichtig, sie selbst zu dirigieren. Der Komponist sei für das Gelingen einer Aufführung so wichtig wie die Sonne für das Gedeihen der Natur, betonte er.

Nun gab es bereits mehrfach Anstöße zu einer Renaissance der Barockoper. Fiel Gluck dabei durch den Rost?

Ja, man hatte ihn damals noch nicht im Blick. Ich hatte das Glück, am Theater Basel in mehreren Produktionen mit dem Jahrhundertregisseur Herbert Wernicke zusammenzuarbeiten. Er befasste sich intensiv mit der Barockoper. Durch meine Dirigate in Basel, aber auch in Hamburg, Hannover, Genf, Cardiff und anderen Häusern durfte ich die Händel-Renaissance mit anregen. Davor spielte man Händel nur an einzelnen wenigen Festivals in Karlsruhe, Göttingen und Halle. In den vergangenen 30 Jahren haben sich auch die modernen Orchester der Opernhäuser so in die Charakteristika der Barockmusik eingehört, dass das Werk Händels heute zum Kernrepertoire gehört. Welch ein Gewinn! Wir haben die Sänger, die mit den Verzierungen und der Musik umgehen können. Und wenn wir das Gluck’sche Werk aus der Perspektive seiner Libretti und seiner eigenen humanistisch-empathischen Sichtweise betrachten, kann man ihm noch eine große Renaissance voraussagen.

Wirkt mit an der Aufführung von Christoph Willibald Glucks Oper Orfeo ed Euridice: der Kammerchor Josquin des Préz

(Foto: © Lucas Diller)

Eine Vielzahl an Opern schrieb Gluck. Dennoch haben Sie mit Orfeo ed Euridice seine bekannteste auf Ihr erstes Festspiel-Programm gesetzt, das als Reise der Wiederentdeckung angekündigt ist. Was hat Sie dazu bewogen?

Gluck nahm für die Aufführungen seiner Opern je nach Stimmfach der Sänger und der sonstigen Gegebenheiten jeweils eigene Bearbeitungen vor. Wir haben jene Fassung gewählt, die Gluck für eine Aufführung in Parma mit einem seiner Lieblingssänger, dem Kastraten Giuseppe Millico, erstellte. Bis 2016 wurde sie nicht mehr gespielt. Denn nachdem es keine Kastraten mehr gab, konnte keiner die Partie in dieser hohen Fassung singen. Der erste Sänger, der dazu in der Lage war und mit dem ich bei der Styriarte in Graz dieses Werk nach 250 Jahren erstmals wieder vorstellte, war Valer Sabadus. Für die Aufführung der Gluck-Festspiele haben wir in Samuel Mariño einen weiteren großartigen Sopran, der diese besondere Parma-Fassung singen kann. Mariño zur Seite steht mit Ayelet Kagan eine wunderbare Euridice. Amor besetzen wir mit einem Tölzer Sängerknaben. Für den Chor konnten wir das Calmus Ensemble gewinnen. Für die Furien wird es von dem Kammerchor Josquin des Préz aus Leipzig verstärkt.

Sie wollen „neu verhandeln, wie man Gluck spielt“. Was meinen Sie damit?

Gluck komponierte beinahe wie ein Verismo-Komponist des 18. Jahrhunderts. Und diese Ausdrucksvaleurs, die an den Verismo gemahnen, fordert er auch von den Interpreten. Gluck verlangte vom Sänger des Orfeo in der Pariser Aufführung, dass er den Ruf nach Euridice aus der Tiefe seines Herzen hinausschreie, als werde ihm der rechte Arm abgehackt. Als Sänger traut man sich einen solchen Ausdruck gar nicht, weil man Angst hat, die Stimme versagt. Aber die Menschen damals hatten solche Schmerzensschreie im Ohr. Denken Sie an die Quacksalber, die auf den Marktplätzen Zähne zogen und andere Operationen ausführten.

Zu Gast beim Festkonzert im historischen Rathaussaal von Nürnberg: das Händel Festspielorchester

(Foto: © Gert Kiermeyer)

Was gibt es noch bei den Festspielen zu entdecken?

Die Festspiele finden alle zwei Jahre statt. Da wir sie jedoch aufgrund der Pandemie in diesem Jahr nicht abhalten können, entschieden wir uns für ein Leuchtturmwochenende. Mit fünf Vorstellungen an vier Tagen vermitteln wir einen Ausblick auf das Jahr 2022. So veranstalten wir im historischen Rathaussaal von Nürnberg mit Samuel Mariño und dem Händel Festspielorchester Halle ein Konzert, dessen Programmidee auf dem legendären gemeinsamen Auftritt des bereits betagten, großen, gefeierten Händel und des jungen Gluck am 25. März 1746 in London basiert. Das Calmus Ensemble gibt ein a‑cappella Konzert mit Werken von Gluck, darunter dessen einzige erhaltene kirchenmusikalische Komposition De profundis sowie Glucks letzte Ode Der Tod, für die der südafrikanische Komponist Richard van Schoor eine Bearbeitung erstellt.