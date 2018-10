In ihrer neuen Einspielung widmet sich die Akkordeonspielerin Mie Miki dem Wohltemperierten Klavier.

Preisträgerin der Kategorie: Instrumentalistin | Akkordeon

Die japanische Akkordeon-Professorin an der Folkwang-Hochschule, Mie Miki, kennt keine Grenzen innerhalb der Musik: Sie hat bereits ein Album mit japanischen Komponisten für ihr Instrument vorgestellt, nun betritt sie die ehrwürdige Halle europäisch-klassischer Urkultur und nimmt sich, wie schon viele vor ihr, Bachs Wohltemperiertes Klavier vor (nachdem sie für das Label BIS bereits Bachs Italienisches Konzert eingespielt hat).

Noch eine Adaption des Meisterwerkes, möchte man meinen, aber Mie Miki ist mit allen Wassern gewaschen und vermag es, das komplexe harmonische Konstrukt, Fugen und Partitas, mit dem Wissen um die Musikgeschichte in die Dimension der Unterhaltung zu transponieren, ohne dass ihrer Musik ein Quäntchen an Ernsthaftigkeit abgeht. Zu jeder Zeit scheint die Virtuosin genau zu wissen, was sie tut und vor allen Dingen, was sie sagen will. Spielfreudig, technisch brillant und vollkommen entstaubt setzt sie ihr „wohltemperiertes Akkordeon“ in Szene, nicht als „altes Testament“ der Musikgeschichte, sondern als gegenwärtige, aktuelle, hautnahe Musik, die den Zuhörer unmittelbar berührt und sofort mitreißt.