Sep­tem­ber 1805: Die Wie­ner Zen­sur­be­hör­de ver­bie­tet die geplan­te Urauf­füh­rung der Oper „Fide­lio“. 19. Juli 1812: Beet­ho­ven trifft Goe­the in Teplitz. 1811: „Feh­ler – Feh­ler – sie sind selbst ein ein­zi­ger Feh­ler“, schreibt der Kom­po­nist an sei­nen Ver­lag Breit­kopf & Här­tel und 1825 an Fried­rich Kuh­lau: „Ich muß geste­hen, daß auch mir der Cham­pa­gner ges­tern gar sehr zu Kopf gestie­gen, und ich aber­mals die Erfah­rung machen muß­te, daß d. g. mei­ne Wir­kungs­kräf­te eher Unter­drü­ken als beför­dern.“

Als Beet­ho­ven 1804 von der Kai­ser­krö­nung Napo­le­ons erfuhr, soll er in einem Wut­aus­bruch das Titel­blatt sei­ner Zwei­ten Sin­fo­nie, das die Wor­te „Sin­fo­nia gran­de inti­to­la­ta Bona­par­te“ trug, ver­nich­tet haben. Fünf Jah­re spä­ter erleb­te er die Beschie­ßung Wiens durch Napo­le­ons Trup­pen.

So lau­ten vier von meh­re­ren hun­dert Ein­trä­gen in dem Taschen­ka­len­der Mit Beet­ho­ven durch das Jahr 2020. Tag für Tag geben wis­sens­wer­te und unter­halt­sa­me Noti­zen Ein­bli­cke in Beet­ho­vens Leben und Arbei­ten. Zita­te von und über Beet­ho­ven las­sen Facet­ten sei­ner Per­sön­lich­keit auf­leuch­ten: Er erscheint auf­brau­send und humor­voll, ver­letz­lich und sar­kas­tisch, ein­sam und ange­trie­ben von gesell­schaft­li­chen Uto­pi­en. Schwer­punkt­sei­ten wid­men sich ein­zel­nen Aspek­ten sei­nes Lebens wie sei­nem Kom­po­nie­ren und Kla­vier­spie­len, sei­ner Wut und sei­ner Ver­zweif­lung ange­sichts von Krank­heit und Tod, sei­nen Bezie­hun­gen zu sei­nem Nef­fen Karl, der „Unsterb­li­chen Gelieb­ten“ oder den Brü­dern Kas­par Karl und Johann.

Iris Eggen­schwi­ler und Sophia Gus­torff (Hrsg.): „Mit Beet­ho­ven durch das Jahr 2020.“ Taschen­ka­len­der. (Bären­rei­ter-Ver­lag)

