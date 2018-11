Das Mozarteumorchester Salzburg bringt mit vielen anderen Künstler*innen anlässlich Leonard Bernsteins 100. Geburtstag das Werk Mass auf die große Bühne des Festspielhauses.

Gewinnen Sie 1 x 2 Freikarten am Dienstag, den 13.11.2018 (19:30 Uhr) im Großen Festspielhaus in Salzburg.

Schon jetzt können sich Musikliebhaber aller Stilarten auf das Salzburger Klassik-Highlight des Herbstes freuen: Nach vielen Jahren kommt Leonard Bernsteins Mass in der Mozartstadt endlich wieder auf die Bühne. Mehr als 200 Mitwirkende werden das renommierte Große Festspielhaus bevölkern. Klassik, Blues, Jazz, Rock – es ist ein gewaltiges Panorama an musikalischen Genres, die der amerikanische Jahrhundertkünstler Bernstein, der am 25. August 100 Jahre alt geworden wäre, in seinem mitreißenden „Theaterstück für Sänger, Instrumentalisten und Tänzer“ kunstvoll miteinander verwoben hat.

Die musikalische Leitung der beiden auch Aufführungen im November hat Riccardo Minasi, der lebhafte italienische Chefdirigent des Mozarteumorchesters. Musical-Star Yngve Gasoy Romdal interpretiert die Rolle des Zelebranten, der in der dramatischsten Szene des Stücks von seinem Glauben abfällt.

Ich möchte teilnehmen: * Alltagsrätsel CRESCENDO 6/18, Einsendeschluss: 11.11.2018 Gewinnspiel MARIA BY CALLAS, Einsendeschluss: 20.11.2018 Gewinnspiel 1x2 Karten für MASS im Großen Festpielhaus Salzburg, Einsendeschluss: 9.11.18.



Die gesuchte Lösung lautet: *

Name des Teilnehmers * Frau Herr Frau Dr. Herr Dr. Frau Prof. Herr Prof. Anrede Vorname Nachname

Anschrift * Strasse Ort PLZ Afghanistan Albanien Algerien Amerikanisch-Samoa Andorra Angola Antigua und Barbuda Argentinien Armenien Australien Österreich Aserbaidschan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Weißrussland Belgien Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivien Bosnien und Herzegowina Botswana Brasilien Brunei Bulgarien Burkina Faso Burundi Kambodscha Kamerun Kanada Kap Verde Caymen Inseln Zentralafrikanische Republik Tschad Chile China Kolumbien Komoren Kongo, Demokratische Republik des Kongo, Republik des Costa Rica Côte d'Ivoire Kroatien Kuba Curaçao Zypern Tschechische Republik Dänemark Djibouti Dominica Dominikanische Republik Osttimor Ecuador Ägypten El Salvador Äquatorial Guinea Eritrea Estland Äthopien Faroer-Inseln Fidschi Finnland Frankreich Französisch-Polynesien Gabon Gambia Georgia Deutschland Ghana Griechenland Grönland Grenada Guam Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Honduras Hongkong Ungarn Island Indien Indonesien Iran Irak Irland Israel Italien Jamaika Japan Jordanien Kasachstan Kenia Kiribati Nordkorea (Volksrepublik) Südkorea Kosovo Kuwait Kirgistan Laos Lettland Libanon Lesotho Liberia Lybien Liechtenstein Litauen Luxemburg Mazedonien Madagaskar Malawi Malaysia Malediven Mali Malta Marshall-Inseln Mauretanien Mauritius Mexiko Mikronesien Moldawien Monaco Mongolai Montenegro Marokko Mosambik Myanmar Namibia Nauru Nepal Niederlande Neuseeland Nicaragua Niger Nigeria Nördliche Marianen Norwegen Oman Pakistan Palau Palästina, Bundesstaat Panama Papua Neu Guinea Paraguay Peru Philippinen Polen Portugal Puerto Rico Katar Rumänien Russland Ruanda St. Kitts und Nevis St. Lucia St. Vincent und die Grenadinen Saint Martin Samoa San Marino São Tomé und Príncipe Saudi-Arabien Senegal Serbien Seychellen Sierra Leone Singapur Sint Maarten Slowakei Slovenien Salomonen Somalia Südafrika Spanien Sri Lanka Sudan Südsudan Surinam Swasiland Schweden Schweiz Syrien Taiwan Tadschikistan Tanzania Thailand Togo Tonga Trinidad und Tobago Tunesien Türkei Turkmenistan Tuvalu Uganda Ukraine Vereinigte Arabische Emirate Großbritannien U.S.A. Uruguay Usbekistan Vanuatu Vatikanstadt Venezuela Vietnam Britische Jungferninseln Amerikanische Jungferninseln Jemen Sambia Simbabwe Land

Telefon *

E-Mail * E-Mail eingeben E-Mail bestätigen

Die richtige Lösung und den/die Gewinner... * ... erfahren Sie aus dem CRESCENDO-Newsletter, der nach Einsendeschluss verschickt wird. Wollen Sie den (kostenfreien) CRESCENDO-Newsletter abonnieren? Gemäss Datenschutzverordnung benötigen wir außerdem Ihre Einwilligung, daß wir Sie unter den von Ihnen eingegebenen Kontaktdaten ansprechen dürfen. Alle auswählen per Newsletter per E-Mail per Post per Telefon

Datenschutz * Mit der Nutzung dieses Formulars erklären Sie sich mit der Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch diese Website einverstanden.

CAPTCHA

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Name Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.