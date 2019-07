Wäh­rend sei­nes Auf­ent­halts in Köthen am cal­vi­nis­ti­schen Hof von Fürst Leo­pold erhielt Johann Sebas­ti­an Bach eine Auf­for­de­rung des Mark­gra­fen Chris­ti­an Lud­wig von Bran­den­burg, ihm eini­ge Wer­ke für das gute Ensem­ble zu sen­den, das er an sei­nem Hof unter­hal­te. Bach schick­te sechs ver­schie­den­ar­ti­ge Kon­zer­te mit der Wid­mung „Six con­certs avec plu­sieurs instru­ments, dediées à son Altes­se Roya­le Monsei­gneur Chré­ti­en Lou­is, Mark­graf de Bran­den­bourg…“ Die Bran­den­bur­gi­schen Kon­zer­te, wie sie spä­ter genannt wur­den, bil­den das Rück­grat der Bach­wo­che. Dem Leit­mo­tiv „avec plu­sieurs instru­ments“ fol­gend, erklin­gen sie, gespielt vom Fest­spiel­or­ches­ter il Gus­to Baroc­co unter Jörg Halu­bek in den Kon­zer­ten der Oran­ge­rie im Hof­gar­ten.

