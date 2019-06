„Es ist der Stoff“, erläu­tert Minas Bor­bou­da­kis sei­ne Moti­va­ti­on, ein Musik­thea­ter­stück zu schrei­ben. Es gebe The­men im Leben, die immer wie­der auf­tauch­ten und jedes Mal eine ande­re Ant­wort ver­lang­ten. Sein neu­es Stück „Z“ mit einem Libret­to von Van­ge­lis Hat­zi­yan­n­i­dis greift einen Fall auf, der durch den Roman Vas­si­lis Vas­si­li­kos’ sowie die Ver­fil­mung von Cos­ta-Gav­ras bekannt wur­de und in Grie­chen­land heu­te noch gegen­wär­tig ist. Am 22. Mai 1963 wur­de in Thes­sa­lo­ni­ki der Arzt und Abge­ord­ne­te Gri­go­ris Lam­bra­kis auf offe­ner Stra­ße ermor­det. Der bru­ta­le Auf­trags­mord konn­te nur dank der uner­schro­cke­nen Recher­che des Unter­su­chungs­rich­ters Chris­tos Sart­zeta­kis, des spä­te­ren Staats­prä­si­den­ten Grie­chen­lands, auf­ge­klärt wer­den. Die Fest­spiel-Werk­statt der Münch­ner Opern­fest­spie­le zeigt Bor­bou­da­kis Stück, das 2018 in Athen urauf­ge­führt wur­de, in deut­scher Über­set­zung und unter der Regie von Kevin Barz. Der Titel bedeu­tet „er lebt“. So lau­te­ten die Paro­len der Demons­tran­ten nach dem Atten­tat. Die Musik Bor­bou­da­kis’ schafft zwei Erzähl­ebe­nen. Sie ist rhyth­misch an jenen Stel­len, an denen die Hand­lung vor­wärts­treibt, und sphä­risch, fra­gil und poe­tisch, wenn Z sich in inne­ren Gesprä­chen mit sei­ner Frau und sei­nen Weg­ge­fähr­ten aus­tauscht. Die musi­ka­li­sche Lei­tung der Auf­füh­rung über­nimmt der Kom­po­nist selbst. Wei­te­re Auf­füh­run­gen gibt es am 3., 5. und 6. Juli 2019.

