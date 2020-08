Das Moritzburg Festival für Kammermusik hat in diesem Jahr rund 4.000 Besucher angezogen. Alle 22 Konzerte waren ausverkauft, wie die Organisatoren am Sonntag zum Abschluss mitteilten. Das Moritzburg Festival war am 2. August das erste Musikfestival in Sachsen, das in der Corona-Pandemie wieder zu seinen öffentlichen Proben und Konzerten einlud. Die Veranstaltungen fanden unter freiem Himmel statt, um möglichst hohe Hygienestandards zu erfüllen.

Moritzburg Festival

Zu den Höhepunkten des Programms zählten die Uraufführung der verschollen geglaubten Frühfassung des Streichquartetts Nr. 2 des tschechischen Komponisten Bohuslav Martinů sowie Peter Tschaikowskys Streichsextett d‑Moll op. 70 „Souvenir de Florence“. An den 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens in diesem Jahr erinnerte die Aufführung seines berühmten Septetts Es-Dur op. 20. Bei den Konzerten traten 26 Solisten aus aller Welt auf. Neben den Stammgästen Mira Wang (Violine), Kai Vogler (Violine) und Jan Vogler musizierten unter anderem Ismo Eskelinen (Gitarre), Lise de la Salle, Alessio Bax (Klavier), Baiba Skride, Bomsori Kim (Violine) und Wenzel Fuchs (Klarinette).

Parallel zum Festival erarbeiteten die 16 Teilnehmer der Moritzburg Festival Akademie unter der Direktion von Mira Wang ein umfangreiches Repertoire aus Kammer- und Orchestermusik, das sie unter der musikalischen Leitung ihres Chefdirigenten Josep Caballé Domenech beim Musik-Picknick auf Schloss Proschwitz, in der Langen Nacht der Kammermusik sowie in den Orchesterkonzerten in Bad Elster und Moritzburg präsentierten.

„Das Moritzburg Festival 2020 wurde zu einem Glücksfall und Lichtblick“, sagte der Künstlerische Leiter Jan Vogler. „Ich bin sehr dankbar: unseren Künstlern, die mit besonders viel Inspiration musiziert haben, unserem Publikum, das uns treu und enthusiastisch begleitet hat, und unserem fantastischen Team, das spontan und flexibel das Festival an die derzeitige Situation angepasst hat.

Im kommenden Jahr soll das Moritzburg Festival vom 8. bis 22. August stattfinden.

