Die 17. Mün­che­ner Bien­na­le – Fes­ti­val für neu­es Musik­thea­ter wird zu einem dyna­mi­schen Fes­ti­val in Mün­chen und andern­orts. Im Mai 2020 erscheint das Bien­na­le-Pro­gramm­buch, in dem das gesam­te Fes­ti­val kon­zep­tu­ell vor­ge­stellt wird. Der Vor­ver­kauf ist auf wei­te­res ver­scho­ben.

Die Mün­che­ner Bien­na­le, auf der es unter der künst­le­ri­schen Lei­tung von Dani­el Ott und Manos Tsanga­ris (Foto oben: © Manu Theo­bald) aus­schließ­lich Urauf­füh­run­gen zu sehen gibt, hat sich ange­sichts der Coro­na-Kri­se ein neu­es Auf­füh­rungs­kon­zept ein­fal­len las­sen. Als phy­si­sches Fes­ti­val beginnt sie an unter­schied­li­chen Orten. The­ma und Geist wer­den im „Salon des Wun­derns und der Sich­ten“ als ver­bin­den­des Ele­ment über län­ge­re Zeit hin­weg an ver­schie­de­nen Orten umge­setzt und live gestreamt. Das Bien­na­le-The­ma „The Point of NEW Return“ wird auf die­se Wei­se reflek­tiert und wei­ter­ge­führt.

Zugang zur transzendentalen Realität der Archetypen

ANZEIGE









Hin­ter­ließ 120 Ent­wür­fe zu Musik­thea­ter­stü­cken: der 1970 ver­stor­be­ne Kom­po­nist Iani Chris­tou

(Foto: © Mit­si Chris­tou)

Als Ritu­al woll­te Jani Chris­tou sei­ne Musik ver­stan­den wis­sen. Sie soll­te den Men­schen den Zugang zur tran­szen­den­ta­len Rea­li­tät der Arche­ty­pen ermög­li­chen. In den letz­ten vier Jah­ren sei­nes Lebens befass­te er sich mit einer Rei­he von Musik­thea­ter­stü­cken, die er „Ree­nac­t­ments“ nann­te. Nach sei­nem frü­hen Tod 1970 mit 44 Jah­ren bei einem Auto­un­fall in Athen fan­den sich in sei­nem Archiv etwa 120 unvoll­ende­te und drei voll­ende­te Ent­wür­fe dazu. Zwei davon waren 1968 im Druck erschie­nen. Das eine bezieht sich auf einen Wäch­ter im Palast von Aga­mem­non. Jah­re­lang war­tet die­ser vol­ler Angst auf ein Signal, das die Erobe­rung Tro­jas mel­det. Im ande­ren ver­sucht ein Pia­nist in pani­scher Angst ver­geb­lich, mit sei­nem Instru­ment Kon­takt auf­zu­neh­men.

Musik der Konfrontation

Setzt sich mit Iani Chris­tous Ree­nac­t­ments aus­ein­an­der: die Kom­po­nis­tin Olga Neu­wirth

(Foto: © Harald Kauf­mann)

Chris­tou ver­wirk­lich­te damit sein Ide­al einer „Musik der Kon­fron­ta­ti­on“. Er the­ma­ti­sier­te die Panik als Grund­be­find­lich­keit mensch­li­chen Daseins. Knapp 50 Jah­re lang waren die skiz­zier­ten Ree­nac­t­ments unzu­gäng­lich. Unter dem Titel Once to be Rea­li­sed wer­den sie ihm Rah­men der Mün­che­ner Bien­na­le Grund­la­ge eines neu­en Musik­thea­ters. Sechs Kom­po­nis­tIn­nen, dar­un­ter Beat Fur­rer, Olga Neu­wirth und Young­hi Pagh-Paan, set­zen sich kom­po­si­to­risch mit ihnen aus­ein­an­der.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: www.muenchenerbiennale.de

Mehr über Beat Fur­rer auf crescendo.de