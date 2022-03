Das gemein­same Bene­fizkonz­ert der drei größten sym­phonis­chen Klangkör­p­er Münchens hat bish­er mehr als 333.000 Euro einge­bracht. Die Summe kam durch Tick­etverkäufe und Spenden zusam­men, teilte die Organ­i­sa­tion “Save the Chil­dren” am Mittwoch mit. “Dieses Ergeb­nis ist ein­fach über­wälti­gend und ermöglicht unseren Ein­satz für ukrainis­che Kinder — jet­zt und in Zukun­ft”, sagte Flo­ri­an West­phal, Geschäfts­führer von “Save the Childen” Deutschland.

Bene­fizkonz­ert in der Isarphilharmonie

Auf Ini­tia­tive der Geigerin Anne-Sophie Mut­ter waren in der ver­gan­genen Woche Musik­er der Münch­n­er Phil­har­moniker, des BR-Sym­phonieorch­esters und des Bay­erischen Staat­sor­ch­ester zusam­mengekom­men. Unter der Leitung von Lahav Shani spiel­ten sie in der Isarphil­har­monie die 5. Sym­phonie und — mit Mut­ter als Solistin — das Vio­linkonz­ert von Lud­wig van Beethoven.

Die Geigerin dank­te ihren Kol­le­gen und allen Spendern. Sie ermöglicht­en, “Hoff­nung und Hil­fe dor­thin zu brin­gen, wo sie am drin­gend­sten nötig sind, bei den Kindern in der Ukraine und auf der Flucht”, sagte Mut­ter. “Wir kön­nen und müssen diesen schutzbedürfti­gen Wesen mit all unser­er Kraft zur Seite stehen.”

Die Kinder­recht­sor­gan­i­sa­tion “Save the Chil­dren” wurde 1919 gegrün­det und ist in rund 120 Län­dern tätig. Seit 2014 leis­tet sie auch in der Ukraine human­itäre Hil­fe für Kinder und ihre Familien.

© MH — Alle Rechte vorbehalten.