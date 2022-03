Nach der Entlassung von Chefdirigent Valery Gergiev haben die Münchner Philharmoniker zwei neue Dirigenten für die nächsten Konzertprogramme gefunden. Für die Konzerte am 17. und 18. März in München sowie am 20. März in Wien wurde der Österreicher Manfred Honeck engagiert, teilte das Orchester am Donnerstag mit. Aufgeführt wird die 8. Symphonie von Anton Bruckner.

Münchner Philharmoniker

Drei andere Konzerte wird der Lette Andris Nelsons leiten. Am 19. März in München, 21. März in Wien und 22. März in Frankfurt/Main stehen das 3. Klavierkonzert von Sergej Rachmaninow und die 5. Symphonie von Sergej Prokofjew auf dem Programm. Solist ist Yefim Bronfman.

Gergiev war in der vergangenen Woche von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) entlassen worden. Der 68-Jährige habe sich „trotz meiner Aufforderung, ’sich eindeutig und unmissverständlich von dem brutalen Angriffskrieg zu distanzieren, den Putin gegen die Ukraine und nun insbesondere auch gegen unsere Partnerstadt Kiew führt‘, nicht geäußert“, erklärte Reiter. Damit werde es keine weiteren Konzerte der Münchner Philharmoniker unter Leitung des russischen Dirigenten geben.

© MH – Alle Rechte vorbehalten.