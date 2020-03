Musik sei kei­ne Arche, auf der man eine Sint­flut über­dau­ern kön­ne, schrieb Ber­tolt Brecht in einem – aller­dings nicht abge­schick­ten – Brief an Paul Hin­de­mith. Viel­leicht aber kann Musik den Auf­ent­halt auf der Arche erleich­tern. Kom­po­nis­ten fan­den auch in schwie­ri­gen Zei­ten die Kraft, Wer­ke zu schaf­fen.

Komponieren für die Schublade

Zog sich wäh­rend der NS-Zeit in die inne­re Emi­gra­ti­on zurück und kom­po­nier­te nur für die Schub­la­de

(Foto: © BSB Bild­ar­chiv)

Karl Ama­de­us Hart­mann zog sich wäh­rend der NS-Zeit in die inne­re Emi­gra­ti­on zurück. Sei­ne Kom­po­si­tio­nen in die­sen Jah­ren schrieb er nur für die Schub­la­de. Sei­ne Sin­fo­nia tra­gi­ca für gro­ßes Orches­ter, die er 1940 kom­po­nier­te, wur­de erst 1989 vom Sym­pho­nie­or­ches­ter des Baye­ri­schen Rund­funks unter Udo Zim­mer­mann urauf­ge­führt.

Das Foto oben zeigt ihn mit Ian­nis Xen­a­kis in Mün­chen, wo Hartmmann nach dem Zwei­ten Welt­krieg die musi­ca-viva-Rei­he ins Leben rief. (Foto: © BSB Bild­ar­chiv)

Komponieren im Gefangenenlager

Oli­vi­er Mes­sia­en vor dem Zwei­ten Welt­krieg



Oli­vi­er Mes­sia­en brach­te im Gefan­ge­nen­la­ger Gör­litz 1940 sein Qua­tu­or pour la fin du temps zur Auf­füh­rung. Als er im Lager ankam, wur­den ihm wie allen Gefan­ge­nen die Klei­der aus­ge­zo­gen. „Doch nackt, wie ich war, drück­te ich mei­nen klei­nen See­sack an mich, der alle mei­ne Schät­ze ent­hielt, also eine klei­ne Biblio­thek aus Taschen­par­ti­tu­ren, die mich trös­te­ten, wenn ich unter dem Hun­ger und der Käl­te litt… Die Deut­schen stuf­ten mich als völ­lig harm­los ein…, und da sie eben­falls Musik lieb­ten, erlaub­ten sie mir nicht nur, mei­ne Par­ti­tu­ren zu behal­ten, son­dern ein Offi­zier gab mir außer­dem Blei­stif­te, Radier­gum­mis und eini­ge Noten­blät­ter.

Kom­po­nier­te auch bei Hun­ger und Käl­te im Kriegs­ge­fan­ge­nen­la­ger: Oli­vi­er Mes­sia­en



Im Kriegs­ge­fan­ge­nen­la­ger befan­den sich auch ein Gei­ger, ein Kla­ri­net­tist und der Cel­list Éti­en­ne Pas­quier. Ich schrieb ein beschei­de­nes klei­nes Trio für sie, das sie mir in den Wasch­räu­men vor­spiel­ten, denn der Kla­ri­net­tist hat­te sein Instru­ment behal­ten, und irgend­je­mand hat­te dem Cel­lis­ten ein Cel­lo mit drei Sai­ten gege­ben. Durch die­ses ers­te Expe­ri­ment mit dem Titel Inter­mè­de ermu­tigt, füg­te ich nach und nach die übri­gen sie­ben Sät­ze hin­zu, So kam es, dass mein Qua­tu­or pour la fin du Temps ins­ge­samt aus acht Sät­zen besteht.“

Komponieren ohne Anerkennung

Zu sei­nen Leb­zei­ten woll­te kein Musik­ver­le­ger sei­ne Kom­po­si­tio­nen: Ivan Wyschne­gradsky



Von Ivan Wyschne­gradsky, der 1920 von St. Peters­burg nach Paris und 1922 nach Ber­lin emi­grier­te, woll­te Zeit sei­nes Lebens kein Ver­lag ein Werk dru­cken. Dies änder­te sich erst in den letz­ten bei­den Jah­ren vor sei­nem Tod 1979.

Spät erkann­te man sei­ne Bedeu­tung: Ivan Wyschne­gradsky im Jahr sei­nes Todes 1979 in Paris an sei­nem Vier­tel­ton­kla­vier



Heu­te gilt er als Visio­när und Vor­läu­fer der Mikro-Inter­val­le. Er expe­ri­men­tier­te mit Mikro­t­ö­nen und kon­zi­pier­te neue Instru­men­te. Die Töne ver­band er mit Far­ben, und so ent­warf er eine far­bi­ge Nota­ti­on. Auch befass­te er sich mit der Phi­lo­so­phie Nietz­sches. Bei­des kam in sei­ner Sin­fo­nie für vier im Vier­tel­ton­ab­stand von­ein­an­der gestimm­ten Kla­vie­re Also sprach Zara­thus­tra op. 17 aus dem Jahr 1929/30 zusam­men.

Komponieren in Kriegen

Der Aus­bruch des Zwei­ten Welt­kriegs war ihn nie­der, aber er über­wand die Läh­mung: Dari­us Mil­haud

(Foto: © Cent­re de Musi­que Media­ne pour Viki­pe­dia)

Dari­us Mil­haud schrieb 1914 in Aix-en-Pro­vence an sei­nem Streich­quar­tett Nr. 2, op. 16, als „an die­sem schwü­len August­tag die Glo­cken­schlä­ge vom Rat­haus den Krieg ohne Unter­lass ein­läu­te­ten!“ Nichts sei ihm so unver­gess­lich geblie­ben, „wie ihr eili­ges Schla­gen, das sich mit dem Schril­len der Gril­len ver­misch­te“. Als der Zwei­te Welt­krieg aus­brach, war­fen ihn Krank­heit und Ohn­machts­ge­füh­le nie­der und hin­der­ten ihn an der Fer­tig­stel­lung sei­ner Ers­ten Sin­fo­nie. Doch die Vor­stel­lung, dass „dies das ein­zi­ge fran­zö­si­sche Werk“ auf dem Pro­gramm zum 50-jäh­ri­gen Jubi­lä­um des Chi­ca­go Sym­pho­ny Orches­tra sein wür­de, sporn­te ihn an. So über­wand er die Läh­mung.

Komponieren mit schwerer Verletzung

Kam als poli­tisch Ver­folg­ter nach Paris und schuf trotz schwe­rer Ver­wun­dung ein ein­ma­li­ges Werk: Ian­nis Xen­a­kis

(Foto: © Adel­mann Collec­tion of Françoi­se Xen­a­kis)

Ian­nis Xen­a­kis kam 1947 als poli­tisch Ver­folg­ter nach Paris. Er streb­te danach, eine voll­kom­men abs­trak­te Musik zu schaf­fen und zog mathe­ma­ti­sche Model­le für sei­ne Kom­po­si­tio­nen her­an. „Ich glau­be, durch mei­ne Ver­wun­dung bin ich so gewor­den, wie ich bin“, erklär­te er. In den 1940er-Jah­ren hat­te sich Xen­a­kis in Grie­chen­land den Wider­stands­grup­pen ange­schlos­sen. Im Febru­ar 1947 war er durch das Geschoß eines Sher­man-Pan­zers ver­letzt wor­den. Er ver­lor ein Auge und erlitt einen schwe­ren Hör­scha­den. „All dies hat dazu geführt, dass ich nicht in der Wirk­lich­keit lebe“, bekann­te er. „Es ist, als befän­de ich mich in einem Brun­nen­schacht. Mei­ner geschwäch­ten Sin­ne wegen kann ich die mich umge­ben­de Welt nicht unmit­tel­bar erfas­sen. Ich glau­be, aus die­sem Grund hat sich mein Kopf mehr und mehr dem abs­trak­ten Den­ken zuge­wandt.“ Sei­ne Kom­po­si­ti­on Achor­rip­sis für 21 Instru­men­te wur­de 1858 urauf­ge­führt.

Komponieren für Frieden

Geriet ins Räder­werk der Poli­tik und rief auf zu Frie­den und Ver­söh­nung: Isang Yun

(Foto: © Hans Pöl­kow / Boo­sey & Haw­kes)



Isang Yun geriet ins Räder­werk der Poli­tik zwi­schen Nord- und Süd­ko­rea. Zu sei­ner Musik­spra­che fand er in Deutsch­land durch die Rück­be­sin­nung auf die chi­ne­sisch-korea­ni­sche Hof­mu­sik. In sei­nen Kom­po­si­tio­nen ver­schmel­zen Ide­en west­li­cher Moder­ne mit der vom Geist des Taos bestimm­ten Vor­stel­lung eines flie­ßen­den Klang­stroms und Far­ben­reich­tums. In sei­nem letz­ten Lebens­jahr­zehnt gestal­te­te er sei­ne Wer­ke als Auf­ruf zur Ver­söh­nung und Frie­den. Mit sei­nem Duo für Cel­lo und Har­fe aus dem Jahr 1984 fand er zu einem neu­en Ton lyri­scher Sang­lich­keit.

