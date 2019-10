Sie zäh­len zu den bekann­tes­ten Figu­ren der Opern­ge­schich­te und haben mit ihrem Charme, ihren Gefühls­aus­brü­chen und Bezie­hungs­tur­bu­len­zen schon ver­schie­dens­te Büh­nen erobert. Ob Tami­no oder Don Otta­vio, ob Bel­mon­te oder Ido­me­neo – sie alle ver­füh­ren in ihren Par­ti­en mit Mozarts ori­gi­nel­ler und melo­di­en­rei­cher Ton­spra­che. Auf sei­nem Album Zero to Hero ver­sam­melt der Tenor Dani­el Beh­le nun all jene Figu­ren und über­zeugt mit sei­ner schlan­ken und leben­di­gen Inter­pre­ta­ti­on ihrer legen­dä­ren Ari­en. Dabei ver­mag er es, jeden Ein­zel­nen von Mozarts Opern­cha­rak­te­ren hin­ter­grün­dig und stimm­lich vir­tu­os in Sze­ne zu set­zen und die jewei­li­ge Per­sön­lich­keit fein­sin­nig zu ergrün­den. Mit dem L’Orfeo Barock­or­ches­ter steht dem Sän­ger dabei ein unge­mein wen­di­ger und eben­so trans­pa­rent wie musi­kan­tisch auf­spie­len­der Klang­kör­per zur Sei­te, der ihn bei sei­nen musi­ka­li­schen Cha­rak­ter­stu­di­en kon­ge­ni­al beglei­tet.

Wolf­gang Ama­de­us Mozart: „Zero to Hero”, Dani­el Beh­le, L’Orfeo Barock­or­ches­ter, Michi Gai­gg (Sony)

