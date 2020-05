Das Musik­fes­ti­val „Kis­sin­ger Som­mer“ fällt in die­sem Jahr wegen der Coro­na-Pan­de­mie aus. Wie die Ver­an­stal­ter am Mon­tag mit­teil­ten, hat der Stadt­rat von Bad Kis­sin­gen die Absa­ge bereits am 20. Mai beschlos­sen. Die Kom­plett-Absa­ge sei „sehr schmerz­haft für unse­ren Kul­tur­stand­ort, aber unter allen betrach­te­ten Aspek­ten lei­der nicht zu ver­mei­den“, wur­de Ober­bür­ger­meis­ter Dirk Vogel (SPD) zitiert.

Ros­si­ni-Saal, Bad Kis­sin­gen

Schon im April hat­te die Stadt die gro­ßen Kon­zer­te abge­sagt, aber 40 wei­te­re in klei­ne­rem Rah­men geprüft. Ein­zel­ne Ver­an­stal­tun­gen aus dem Grund­ge­rüst des Fes­ti­vals her­aus­zu­bre­chen, habe sich letzt­lich als „weder orga­ni­sa­to­risch noch kon­zep­tio­nell und pro­gram­ma­tisch sinn­voll und umsetz­bar“ erwie­sen.

Die 33. Aus­ga­be des Fes­ti­vals soll­te vom 19. Juni bis 19. Juli 2020 statt­fin­den. Die 58 Ver­an­stal­tun­gen stan­den unter dem Mot­to „1770_1827 Beet­ho­ven-Meta­mor­pho­sen“. Die Orga­ni­sa­to­ren um Inten­dant Til­man Schlömp fol­gen nach eige­nen Anga­ben dem Kon­zept einer „gesun­den Mischung von Stars und jun­gen Künst­lern“.

