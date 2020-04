40 Musik­fes­ti­vals haben sich unter der Bezeich­nung FORUM MUSIK FESTIVALS zusam­men­ge­tan und einen offe­nen Brief an die Bun­des­kanz­le­rin, die Minis­te­rIn­nen des Bun­des­ka­bi­netts, die Minis­ter­prä­si­den­tIn­nen, die Vor­sit­zen­de des Kul­tur­aus­schus­ses des Bun­des­ta­ges und die Kul­tur­staats­mi­nis­te­rin geschickt. Dar­in for­dern sie u.a. eine Gleich­be­hand­lung von Kul­tur mit Sport, Reli­gi­ons­ge­mein­schaf­ten und Wirt­schaft, sowie Pla­nungs­si­cher­heit für die nahe Zukunft. Auch ver­lan­gen sie Hil­fe für die Künst­le­rIn­nen.

Wir bringen das Schreiben in vollem Wortlaut

Sehr geehr­te Frau Bun­des­kanz­le­rin, sehr geehr­te Minister*innen des Bun­des­ka­bi­netts, sehr geehr­te Ministerpräsident*innen, sehr geehr­te Vor­sit­zen­de des Kul­tur­aus­schus­ses des Bun­des­ta­ges, sehr geehr­te Frau Kul­tur­staats­mi­nis­te­rin!

Die Coro­na-Pan­de­mie hat die Kul­tur­sze­ne welt­weit in eine tie­fe Kri­se gestürzt. Die von Bund und Län­dern ver­spro­che­ne schnel­le Hil­fe kommt nicht immer bei den Adres­sa­ten an. Nach­dem Künstler*innen in exis­ten­zi­el­le Not gera­ten sind, droht nun auch der Ver­an­stal­ter­bran­che ein

Kahl­schlag. Zusätz­lich erschwe­ren unter­schied­li­che Maß­ga­ben in den ein­zel­nen Bun­des­län­dern die Arbeit.

ANZEIGE









40 Fes­ti­vals aus ganz Deutsch­land stel­len, stell­ver­tre­tend für Hun­der­te wei­te­re, fest:

1. Musik­fes­ti­vals sind ein unver­zicht­ba­rer Teil des mensch­li­chen Zusam­men- und Kul­tur­le­bens. Gemein­sam und gleich­ran­gig mit Kon­zert- und Opern­häu­sern, Orches­tern und Chö­ren gestal­ten sie das welt­weit bewun­der­te „Musik­land Deutsch­land“.

2. Musik­fes­ti­vals brin­gen Kul­tur auch und vor allem in den länd­li­chen Raum. Sie ermög­li­chen damit auch brei­te­ren Publi­kums­krei­sen als in den gro­ßen Städ­ten die Begeg­nung mit hoch­wer­ti­gen musi­ka­li­schen Live-Erleb­nis­sen. Wer jetzt Fes­ti­vals und Künst­ler ster­ben lässt,

wird mor­gen mit kul­tu­rell ver­wais­ten Land­stri­chen bestraft.

3. Rund 600 Musik­fes­ti­vals mit inter­na­tio­na­ler Aus­strah­lung in ganz Deutsch­land sind ein bedeu­ten­der Wirt­schafts­fak­tor mit ins­ge­samt etwa 400 Mil­lio­nen € Gesamt­um­satz und einer viel­fa­chen Wert­schöp­fung.

Wir for­dern kon­kret:

1. Kla­re Spra­che in den Ver­fü­gun­gen!

In der Kri­se muss die Poli­tik dif­fe­ren­zie­ren und darf die Viel­zahl der Kul­tur­in­sti­tu­tio­nen und Ver­an­stal­ter nicht in einen Topf wer­fen! Kla­re und ein­heit­li­che Rege­lun­gen müs­sen sein. Was ist „Höhe­re Gewalt“? Was ist eine „Groß­ver­an­stal­tung“? Wer defi­niert rechts­si­cher das Andau­ern einer Pan­de­mie? Mit früh­zei­ti­gen und lang­fris­ti­gen Ver­fü­gun­gen kön­nen wir bes­ser arbei­ten als mit einer anhal­ten­den Unsi­cher­heit und nebu­lö­sen All­ge­mein­plät­zen. Es kann nicht sein, dass Festivalmacher*innen mit der Ent­schei­dung zur Absa­ge allein gelas­sen wer­den und sich in nicht zu bezif­fern­de Haf­tungs­ri­si­ken bege­ben.

2. Gleich­be­hand­lung von Kul­tur mit Sport, Reli­gi­ons­ge­mein­schaf­ten und Wirt­schaft!

Stren­ge Hygie­ne- und Abstands­re­geln kön­nen auch bei Kul­tur­ver­an­stal­tun­gen umge­setzt wer­den. Kul­tur besteht nicht nur aus Groß­ver­an­stal­tun­gen. Es gibt aus­rei­chend Reper­toire für varia­ble Beset­zun­gen und viel Krea­ti­vi­tät für alter­na­ti­ve For­ma­te. Kul­tur­in­sti­tu­tio­nen und Künstler*innen kön­nen auf die­se Wei­se Ver­lus­te min­dern.

3. Pla­nungs­si­cher­heit für die nahe Zukunft!

Festivalmacher*innen mit Ver­an­stal­tun­gen in den kom­men­den Mona­ten müs­sen täg­lich zwi­schen pro­fes­sio­nel­ler Vor­be­rei­tung für eine erfolg­rei­che Durch­füh­rung und den Risi­ken einer dro­hen­den Absa­ge abwä­gen. Hier braucht es schnell ver­läss­li­che Kri­te­ri­en und kla­re Rah­men­be­din­gun­gen in Bezug auf die zukünf­ti­ge Zuwen­dungs­fä­hig­keit der Kos­ten. Bei vie­len Fes­ti­vals ste­hen dar­über hin­aus Ver­hand­lun­gen über öffent­li­che Mit­tel des nächs­ten Jah­res an. Wir for­dern eine mög­lichst pau­scha­le Anset­zung und Bewil­li­gung der durch­schnitt­li­chen Zuwen­dun­gen der ver­gan­ge­nen drei Fes­ti­val­aus­ga­ben. Die Finan­zie­rung von Fes­ti­vals darf nicht unter „Frei­wil­li­ge Leis­tun­gen“ sub­su­miert wer­den.

4. Fai­re Behand­lung für alle Fes­ti­vals!

Die Kri­se trifft die Fes­ti­vals zu unter­schied­li­chen Zeit­punk­ten. Es darf kein Wett­ren­nen um Ret­tungs­fonds geben. Auch Fes­ti­vals im wei­te­ren Ver­lauf des Jah­res lei­den unter Pla­nungs­un­si­cher­heit. Ein­tritts­gel­der, Spen­den und Spon­so­ring gehen mas­siv zurück. „First come, First ser­ved“ darf kein Grund­satz öffent­li­cher Kul­tur­för­de­rung sein.

5. Hil­fe für die Essenz aller Fes­ti­vals: die Künstler*innen!

Es sind vor allem frei­be­ruf­li­che Künstler*innen und freie Ensem­bles, die unse­re Fes­ti­vals zum Strah­len brin­gen. Die Schä­den gehen aktu­ell ein­sei­tig zu Las­ten die­ser Künstler*innen. Wir for­dern, dass auf allen Ebe­nen Aus­fall­ho­no­ra­re sowie bereits ent­stan­de­ner Auf­wand für Vor­be­rei­tung und Rei­se­kos­ten als zuwen­dungs­fä­hig aner­kannt und damit auch aus­ge­zahlt

wer­den kön­nen. Im Ide­al­fall gibt es ein ein­heit­li­ches Ver­fah­ren auf den Ebe­nen Euro­pa, Bund, Land, Kom­mu­nen und Land­krei­sen. Exter­ne Berater*innen war­nen der­zeit vor der Gefahr, bei Zah­lung ohne ver­ein­bar­te Leis­tung die Gemein­nüt­zig­keit zu ver­lie­ren. Dazu darf es nicht

kom­men.

6. Bewil­li­gungs­zeit­räu­me bis Ende 2021 ver­län­gern!

Den Umfang der Schä­den zu ermit­teln ist eine kom­ple­xe Rechen­auf­ga­be. Dazu benö­ti­gen wir Zeit. Oft arbei­ten wir nur in klei­nen Teams und sind der­zeit ohne­hin mit der Bewäl­ti­gung der Kri­se (Ticket­rück­erstat­tung etc.) stark gefor­dert. Die Abwä­gung zwi­schen Ver­schie­bung und Absa­ge bedarf einer behut­sa­men und über­leg­ten Pla­nung. Wir for­dern die pau­scha­le

Ver­län­ge­rung der Pro­jekt- und Abrech­nungs­zeit­räu­me für alle öffent­li­chen Mit­tel bis zum 31.12.2021.

Dar­über hin­aus for­dern wir:

Ein­heit­li­che Regeln schaf­fen

Rege­lun­gen für ein­zel­ne Bun­des­län­der grei­fen zu kurz und sind nicht ver­mit­tel­bar. Unse­re Künstler*innen kom­men aus vie­len Län­dern und Regio­nen Euro­pas. Groß den­ken! Euro­pä­isch den­ken! In jedem Fall muss der Bund mit kla­ren Aus­sa­gen vor­an­ge­hen. Momen­tan war­tet ein För­de­rer auf den ande­ren.

Finan­zie­rung ver­ein­fa­chen

Musik­fes­ti­vals sind zu gro­ßen Tei­len pri­vat und mit viel ehren­amt­li­chem Enga­ge­ment orga­ni­siert und finan­ziert. Staat­li­che und kom­mu­na­le Stel­len betei­li­gen sich auf Antrag mit Zuwen­dun­gen. Die Antrags­ver­fah­ren müs­sen ver­ein­facht und als Fest­be­trags­fi­nan­zie­rung aus­ge­führt wer­den. Spen­den und Spon­so­ring von pri­va­ter Sei­te müs­sen gera­de jetzt noch attrak­ti­ver gemacht wer­den, damit unse­re Unter­stüt­zer für ihr per­sön­li­ches Enga­ge­ment in der Kri­se belohnt wer­den.

Rück­la­gen und Zukunfts­si­che­rung

Ein­ge­nom­me­ne Mit­tel müs­sen auf das Fol­ge­jahr über­trag­bar sein. Auch gemein­nüt­zi­ge Trä­ger müs­sen Rück­la­gen bil­den dür­fen.

Fai­re Behand­lung unse­res Publi­kums und der Künstler*innen

Künstler*innen sind kei­ne Dienst­leis­ter, son­dern Part­ner. Wenn Zuschauer*innen den Gegen­wert ihrer Tickets spen­den, haben sie dabei nicht die Ent­las­tung öffent­li­cher Haus­hal­te im Sinn. Wer Spen­den von Ticket­kun­den annimmt, muss das Geld auch den Künstler*innen zukom­men las­sen dür­fen.

Zukünf­ti­ge Las­ten­ver­tei­lung

Wir müs­sen uns bereits jetzt auf eine zukünf­ti­ge, soli­da­ri­sche Las­ten­ver­tei­lung ver­stän­di­gen.



Die aktu­el­le Kri­se darf die deut­sche Kul­tur­land­schaft nicht wei­ter beschä­di­gen.

Wir sind ger­ne bereit, gemein­sam mit Ihnen Lösun­gen für die Zukunft zu fin­den.

Spre­chen Sie uns an!

Erstunterzeichner*innen:

1. Köthe­ner Bach­fest­ta­ge – Fol­kert Uhde – Inten­dant

2. Stif­tung Hän­del-Haus / Hän­del-Fest­spie­le Hal­le (Saa­le) – Cle­mens Birn­baum – Direk­tor Stif­tung Hän­del-Haus / Inten­dant Hän­del-Fest­spie­le Hal­le (Saa­le)

3. Musik­fest­spie­le Pots­dam Sans­sou­ci – Doro­thee Ober­lin­ger – Inten­dan­tin

4. Inter­na­tio­na­le Hän­del-Fest­spie­le Göt­tin­gen – Tobi­as Wolff – Geschäfts­füh­ren­der Inten­dant

5. Musik­fest ION – Moritz Pusch­ke – Künst­le­ri­scher Lei­ter

6. Impuls-Fes­ti­val für Neue Musik Sach­sen-Anhalt – Hans Rot­man – Inten­dant

7. Hof­mu­sik Fes­ti­val – Mar­tin Kall­nisch­kies – Geschäfts­füh­rer

8. zamus – Zen­trum für Alte Musik / KGAM e.V. – Méla­nie Fro­eh­ly – Geschäfts­füh­rung

9. Stein­way-Fes­ti­val Wolfs­ha­gen im Harz – Noah Vin­zens – Künst­le­ri­scher Lei­ter

10. Hein­rich Schütz Musik­fest – Dr. Chris­ti­na Sieg­fried – Inten­dan­tin

11. Kis­sin­ger Som­mer – Dr. Til­man Schlömp – Inten­dant

12. Lan­gen­berg Fes­ti­val – Nina Red­dig – Gesamt­lei­tung

13. Bach­wo­che Ans­bach – Dr. Andre­as Bom­ba – Geschäfts­füh­rer und Inten­dant

14. Braun­la­ger Mai­kon­zer­te – Kaja Engel – Fes­ti­val­lei­te­rin

15. Schles­wig-Hol­stein Musik Fes­ti­val – Dr. Chris­ti­an Kuhnt – Inten­dant

16. Kam­mer­oper Köln / Musik­pick­nick – Esther Hils­berg-Schaar­mann – Inten­dan­tin

17. Fest­spie­le Meck­len­burg-Vor­pom­mern – Toni Berndt – Kauf­män­ni­scher Direk­tor

18. Kas­se­ler Musik­ta­ge – Olaf A. Schmitt – Künst­le­ri­scher Lei­ter

19. Som­mer­li­che Musik­ta­ge Hitzacker – Dr. Chris­ti­an Strehk – Vor­stands­vor­sit­zen­der

20. Thü­rin­ger Bach­wo­chen – Chris­toph Dre­scher – Fes­ti­val­lei­tung

21. Köthe­ner Herbst – Dr. Andre­as Glöck­ner – Künst­le­ri­scher Lei­ter

22. Lud­wigs­bur­ger Schloss­fest­spie­le – Jochen San­dig – Inten­dant

23. Mozart­fest Würz­burg – Eve­lyn Mei­ning – Inten­dan­tin

24. Inter­na­tio­na­les Musik­fes­ti­val Koblenz – Bene­dict Klöck­ner – Künst­le­ri­scher Lei­ter

25. Musik­fest Eich­stätt. Alte Musik neu ent­de­cken – Hei­di Grö­ger – Künst­le­ri­sche Lei­tung.

26. SPAM – Span­dau macht Alte Musik – Johan­nes Weiss – Künst­le­ri­scher Lei­ter

27. Fes­ti­val Alte Musik Knecht­steden – Micha­el Rath­mann – Fes­ti­val­ma­nage­ment

28. Inter­na­tio­na­le Musik­fest­spie­le Weil­bur­ger Schloss­kon­zer­te – Ste­phan Schre­cken­ber­ger ‑Inten­dant

29. Tanz-Kul­tur-Woche Göt­tin­gen – Judith Kara – Künst­le­ri­sche Lei­tung

30. Bach­fest Leip­zig – Prof. Dr. Micha­el Maul – Inten­dant

31. Kla­vier-Fes­ti­val Ruhr – Bir­git Gla­sow-Carl – Künst­le­ri­sche Direk­to­rin

32. Int. Fes­ti­val für Vokal­mu­sik „a cap­pel­la“ Leip­zig / Som­mer­tö­ne-Fes­ti­val – Tobi­as Rosen­thal – Orga­ni­sa­ti­on

33. Arbeits­kreis Kul­tur im Kreis Göt­tin­gen – S. Kar­nehm-Wolf, G. Jess, H. Stock – Orga­ni­sa­ti­ons­team

34. Tobi­as Schar­fen­ber­ger – Geschäfts­füh­ren­der Inten­dant – Mosel Musik­fes­ti­val gGmbH

35. Lui­sen­burg-Fest­spie­le Wun­sie­del – Harald Benz – Kauf­män­ni­scher Thea­ter­lei­ter

36. Mag­de­bur­ger Tele­mann-Fest­ta­ge – Dr. Cars­ten Lan­ge – Lei­ter

37. Musik­fest Bre­men – Tho­mas Albert – Inten­dant

38. Opern­fest­spie­le Hei­den­heim – Mar­cus Bosch – Künst­le­ri­scher Direk­tor

39. Gan­ders­hei­mer Dom­fest­spie­le – Achim Lenz – Inten­dant

40. Bran­den­bur­ger Fest­spie­le – Manu­el Deng­ler – Inten­dant