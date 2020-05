Die Dresd­ner Musik­hoch­schu­le ändert wäh­rend der Coro­na-Pan­de­mie ihr Zulas­sungs­ver­fah­ren. „Wir wol­len, dass den jun­gen Men­schen, die pla­nen, in die­sem Jahr ein Stu­di­um an der Dresd­ner Hoch­schu­le auf­zu­neh­men, durch die Coro­na-Pan­de­mie kei­ne Nach­tei­le ent­ste­hen“, erklär­te Rek­tor Axel Köh­ler am Mitt­woch. Das sei beson­ders an Kunst­hoch­schu­len kom­pli­ziert, weil ein Stu­di­um dort nur auf­neh­men kön­ne, wer eine Eig­nungs­prü­fung bestan­den habe. Wegen der Kon­takt­be­schrän­kung und Infek­ti­ons­ge­fah­ren beson­ders bei Sän­gern und Blä­sern wer­de man einen Groß­teil der Prü­fun­gen in der ers­ten Run­de digi­tal durch­füh­ren.

Hoch­schu­le für Musik Dres­den

„Bewer­ber, die sich für ein künst­le­ri­sches Stu­di­um bewer­ben, kön­nen der Hoch­schu­le eine Video­da­tei mit einer künst­le­ri­schen Prä­sen­ta­ti­on zusen­den. In den Stu­di­en­fä­chern Musik­theo­rie und Kom­po­si­ti­on wird es dar­über hin­aus die Mög­lich­keit einer Online­prü­fung geben“, erläu­ter­te der Rek­tor. Damit wer­de man das Ver­fah­ren frist­ge­recht durch­füh­ren kön­nen, ohne – wie sonst im Bewer­bungs­zeit­raum üblich – sehr vie­le Men­schen zur glei­chen Zeit in der Hoch­schu­le ver­sam­meln zu müs­sen.

Dies sei ein wei­te­rer Schritt der Hoch­schu­le auf der Rück­kehr zu einem geord­ne­ten Regel­be­trieb, mein­te Köh­ler. Die Ein­rich­tung hat­te am 20. April unter hohen Sicher­heits­auf­la­gen den Übe­be­trieb wie­der geöff­net. Seit 4. Mai wur­de der Ein­zel­un­ter­richt in den musi­ka­li­schen Haupt­fä­chern schritt­wei­se wie­der auf­ge­nom­men.

