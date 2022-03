Der Pianist Peter Rösel wird zum Ehrense­n­a­tor der Dres­d­ner Musikhochschule ernan­nt. Damit zeige die Ein­rich­tung ihre Wertschätzung für Rösels Ver­di­en­ste in der Klavier-Aus­bil­dung, erk­lärte Rek­tor Axel Köh­ler am Dien­stag. Die Ver­lei­hung der Ehrense­n­a­toren­würde soll am 23. März stattfinden.

Peter Rösel

Der 1945 in Dres­den geborene Rösel hat­te bis 2010 eine Pro­fes­sur an der dor­ti­gen Hochschule “Carl Maria von Weber” inne, bis 2011 war er Lehrbeauf­tragter. “Peter Rösel ist nicht ohne Grund ein Pianist mit Weltkar­riere. Sein Klavier­spiel ist schlicht und kraftvoll, klar struk­turi­ert und warm”, erk­lärte sein Kol­lege Arka­di Zen­zipér, der die Ehrung vorgeschla­gen hat­te. Bere­its als Jugendlich­er habe er gern dessen Schu­bert-Ein­spielun­gen gehört und später die große Band­bre­ite von Rösels Reper­toire ent­deckt. “Ich emp­fand es als große Ehre, mit ihm gemein­sam an der Musikhochschule zu unterrichten.”

Rösel errang 1966 als erster Deutsch­er einen Preis beim Tschaikowsky-Wet­tbe­werb in Moskau. 1972 wurde er mit dem Kun­st­preis der DDR geehrt und 2009 mit dem Kun­st­preis der Lan­deshaupt­stadt Dres­den. 2016 erhielt er den Mozart­preis der Säch­sis­chen Mozart-Gesellschaft. In sein­er Kar­riere gastierte er bei inter­na­tionalen Fes­ti­vals und Orch­estern. Allein mit Kurt Masur und dem Gewand­hau­sor­ch­ester Leipzig gab er mehr als 200 Konzerte.

