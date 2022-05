Matthias Wie­gandt wird neuer Rek­tor der Hochschule für Musik Karl­sruhe. Sen­at und Hochschul­rat wählten den Pro­fes­sor für Musikgeschichte und Musik­wis­senschaft “mit über­großer Mehrheit”, wie die Ein­rich­tung am Don­ner­stag mit­teilte. Wie­gandt fol­gt zum Win­terse­mes­ter 2022/23 auf Hart­mut Höll, der die Hochschule in den ver­gan­genen 15 Jahren leitete.

Matthias Wie­gandt

Der 1965 in Unna geborene Wie­gandt studierte zwis­chen 1985 und 1991 Musik­wis­senschaft, Neuere Deutsche Lit­er­aturgeschichte, Geschichte und Philoso­phie an der Albert-Lud­wigs-Uni­ver­sität Freiburg im Breis­gau. Von 1993 bis 2001 war er dort Wis­senschaftlich­er Mitar­beit­er am Musik­wis­senschaftlichen Sem­i­nar. 2004 wurde Wie­gandt Pro­fes­sor am Insti­tut für Musik­in­for­matik und Musik­wis­senschaft an der Hochschule in Karl­sruhe. Seit 2019 ist er Prorek­tor für Lehre, Stu­di­en- und Prü­fungsan­gele­gen­heit­en und Vor­sitzen­der des Pro­mo­tions- und Prüfungsausschusses.

