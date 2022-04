Der Präsi­dent der Musikhochschule Lübeck (MHL), Rico Gubler, wech­selt nach Bern. Das gab der 50-Jährige am Dien­stag dem Sen­at der Ein­rich­tung bekan­nt. Ab Feb­ru­ar 2023 übernehme er die Leitung des Fach­bere­ichs Musik an der Hochschule der Kün­ste Bern. Seine Amts­geschäfte in Lübeck werde der gebür­tige Zürich­er bis Ende Juli 2022 weiterführen.

Rico Gubler

Der gel­ernte Jurist, Sax­o­phon­ist und Kom­pon­ist hat­te die Leitung der MHL im März 2014 ange­treten. Seit­dem habe er die Prax­is­möglichkeit­en für Stu­den­ten in Lübeck und der Region mas­siv aus­ge­baut, teilte die Hochschule mit. In Gublers Amt­szeit ent­standen Koop­er­a­tio­nen mit Kul­turver­anstal­tern, Stu­dios, Akademie und Wet­tbe­wer­ben. Er ver­ankerte zusät­zliche Mit­tel­baustellen und Pro­fes­suren an der MHL, wodurch der Anteil des Unter­richts durch Lehrbeauf­tragte ver­ringert wurde. Mit neuen Pro­fes­suren für Musik­erge­sund­heit und “Dig­i­tale Kreation” habe er zukun­ft­strächtige The­men an der Hochschule etabliert.

Von 2018 bis 2020 war Gubler Vor­sitzen­der der Lan­desrek­torenkon­ferenz der schleswig-hol­steinis­chen Hochschulen und ab 2020 Mit­glied im Coun­cil der “Asso­ci­a­tion Européenne des Con­ser­va­toires, Académies de Musique et Musikhochschulen” (AEC). Zudem unter­richtete er eine inter­na­tionale Saxophonklasse.

