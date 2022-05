Michael Schulz bleibt fünf weit­ere Jahre Gen­er­al­in­ten­dant des Musik­the­aters im Revi­er (MiR). Mit Gelsenkirchens Ober­bürg­er­meis­terin Karin Welge (SPD) hat Schulz am Don­ner­stag einen neuen Ver­trag bis 2028 unterze­ich­net, wie die Stadt mit­teilte. Der Inten­dant sei ein Garant für den Erfolg des The­aters, sagte Welge. “Mit sein­er Schaf­fen­skraft sendet er auch immer wieder neue Impulse in das Haus und in die Stadt­ge­sellschaft hinein.”

Michael Schulz

Schulz leit­et das MiR seit 2008. Sein Ver­trag wurde nun zum vierten Mal ver­längert. Er freue sich, die Geschicke des Haus­es weit­er­hin lenken zu dür­fen, “weil es in Gelsenkirchen immer um etwas geht”, sagte der Gen­er­al­in­ten­dant. Das Bedürf­nis der Men­schen, einen Auf­bruch zu wagen, sich sel­ber nicht unterkriegen zu lassen, präge sein Ver­hält­nis und seine Zunei­gung zu der Stadt, dem Pub­likum und den Mitar­beit­ern des Theaters.

Während der Pan­demie habe Vieles liegen bleiben müssen, was er nun gemein­sam umset­zen und ermöglichen wolle, fügte Schulz hinzu. “Die Trans­for­ma­tion des The­aters, der Oper, des Musik­the­aters, wird uns in den näch­sten Jahren kreativ fordern und begleit­en.” Dafür gebe es keinen besseren Ort als mit­ten im Revier.

Schulz studierte Regie an der Hochschule für Musik und The­ater Ham­burg. Nach Sta­tio­nen am Staat­sthe­ater Kas­sel und am Aal­to-The­ater Essen wirk­te er sechs Jahre lang als Operndi­rek­tor des Deutschen Nation­althe­aters Weimar und wech­selte dann nach Gelsenkirchen.

© MH — Alle Rechte vorbehalten.