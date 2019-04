Willkommen in der neuen Klassik-Woche,

heu­te mit viel Mut! Dem Mut eines Sän­gers, sei­nen Regis­seur Unfä­hig­keit vor­zu­wer­fen, dem Mut von Opfern und Jour­na­lis­ten neue sexu­el­le Über­grif­fe in Ham­burg und Düs­sel­dorf auf­zu­de­cken. Aber auch mit ein biss­chen Mut­lo­sig­keit im Klas­sik-Fern­se­hen und allem ande­ren, was die­se Woche so pas­siert ist.

WAS IST

Sän­ger Andrew Mahon kri­ti­siert Peter Sel­lars Johan­nes­pas­si­on mit Simon Ratt­le.

SÄNGER KRITISIEREN REGISSEURE

Einer der span­nends­ten Arti­kel die­ser Woche stand im Spec­ta­tor. Eine Abrech­nung des kana­di­schen Bass-Bari­tons Andrew Mahon mit der Insze­nie­rung der Johan­nes­pas­si­on von Peter Sel­lars mit Simon Ratt­le. Mahon, der an der Auf­füh­rung mit­ge­wirkt hat, erklärt, war­um es durch­aus mög­lich sei, die Regie am Ende öffent­lich zu kri­ti­sie­ren. Mahon wirft Sel­lars vor, die Tex­te weit­ge­hend igno­riert zu haben, unter ande­rem weil er Maria, der Mut­ter Jesu, die Arie Ich fol­ge Dir gleich­falls sin­gen lässt – eine Arie, die eigent­lich Petrus singt, um sei­ne Gefolg­schaft zu reflek­tie­ren. Groß­ar­tig, wenn Sän­ger auf der einen Sei­te Teil einer Insze­nie­rung wer­den und sie im Nach­hin­ein öffent­lich zur Debat­te stel­len. Ich erin­ne­re mich an unse­re Live-Über­tra­gung des Bay­reu­ther Rin­ges für SKY, in der Albert Doh­men, der den Albe­rich gesun­gen hat­te. In unse­rer Pau­sen-Show rede­te er die Regie von Frank Cas­torf in Grund und Boden und for­der­te den Regis­seur zu einer eben­so vehe­men­ten Ver­tei­di­gung sei­nes Schaf­fens her­aus. Es ist ein Irr­glau­be, wenn wir den­ken, dass alle Betei­lig­ten an einer Pro­duk­ti­on immer der glei­chen Mei­nung sein müs­sen. Der Oper kann nichts bes­se­res pas­sie­ren als dass öffent­lich über ihre Deu­tung und Bedeu­tung gerun­gen wird – von ALLEN Betei­lig­ten. Mehr davon, bit­te! Das ist erfri­schend und zwingt uns am Ende, sel­ber Posi­ti­on zu bezie­hen.

SOMMER ,

FESTPIELZEIT ,

BAYREUTH UND OPUS IM TV

Die Über­tra­gun­gen der Bay­reu­ther Fest­spie­le auf SKY wird es in die­sem Som­mer nicht mehr geben. SKY hat den linea­ren Sen­der SKY Arts auf­ge­ge­ben. So wird der Tann­häu­ser in der Regie von Tobi­as Krat­zer außer­halb Bay­reuths im BR oder auf einem Part­ner­sen­der und im Kino zu erle­ben sein. Die Rech­te für den Ring 2020 soll sich eben­falls der Baye­ri­sche Rund­funk gesi­chert haben – nur einer der vier Opern­aben­de soll auch auf arte gesen­det wer­den. Neue­run­gen auch beim Fern­seh­for­mat OPUS-Klas­sik. Nach­dem der ECHO-Klas­sik abge­schafft wor­den war und das ZDF letz­tes Jahr den­noch so ziem­lich die glei­che Ver­an­stal­tung unter ande­rem Namen, aber mit schlech­te­rer Quo­te, über­tra­gen hat, wird der Preis im Okto­ber um drei Kate­go­ri­en erwei­tert: „Inno­va­ti­ves Kon­zert“, „Video­clip“ und „Komponist/Komponistin des Jah­res“. Die Zahl der Kate­go­ri­en wird von 22 auf 24 stei­gen, die Zahl der Prei­se aber von 53 auf 46 sin­ken. Es scheint, als hät­ten Plat­ten­la­bels und Fern­seh­sen­der noch immer nicht den Mut, das Kon­zept auf voll­kom­men neue Bei­ne zu stel­len. Und es mutet schon merk­wür­dig an, dass Cle­mens Traut­mann, Chef der Deut­schen Gram­mo­phon, nun den Vor­sitz über­nimmt, und es gleich­zei­tig heißt: „Die Musik­kri­ti­ker Deutsch­lands tra­gen maß­geb­lich zur Aus­zeich­nung der Künst­ler für den Opus Klas­sik bei.“ Die Wahr­heit ist: Sowohl der ECHO- als auch der OPUS-Klas­sik waren über­re­gio­na­len Jour­na­lis­ten in den letz­ten Jah­ren weit­ge­hend egal. Mehr noch: In gro­ßen Zei­tun­gen wur­den die Klün­gel-Ver­ga­be­me­tho­den und das Sen­de­kon­zept regel­mä­ßig kri­ti­siert. Wenn der Opus, eine Ver­an­stal­tung der Indus­trie für die Indus­trie, sich nun aus dem Nichts die freie Kri­tik auf die Fah­nen schreibt, macht sich der Preis bei wirk­lich unab­hän­gi­gen Musik­kri­ti­kern sicher­lich nicht belieb­ter. Kaum zu erwar­ten, dass die kri­seln­de Pho­noin­dus­trie end­lich ein For­mat in den Raum stellt, das inno­va­tiv ist und von der Span­nung und dem Streit über das, was Kunst ist und sein soll, lebt.

VORWÜRFE GEGEN HOCHSCHULEN IN HAMBURG UND DÜSSELDORF

Gut, mutig und wich­tig, dass der Spie­gel in sei­ner aktu­el­len Print-Aus­ga­be die Recher­che über die Zustän­de an der Münch­ner Musik­hoch­schu­le fort­setzt. Die Jour­na­lis­ten Mat­thi­as Bartsch, Mar­tin Knob­be und Jan-Phil­ipp Möl­ler haben mit zwei Opfern sexu­el­ler Gewalt an den Musik­hoch­schu­len in Ham­burg und Düs­sel­dorf gespro­chen und zeich­nen ein Bild, in dem klar wird, dass sexu­el­le Über­grif­fe an deut­schen Musik­hoch­schu­len sys­te­misch sind. Kurz vor der Ver­öf­fent­li­chung habe ich mit Jan-Phil­ipp Möl­ler tele­fo­niert. Wir bei­de waren erstaunt dar­über, wie schnell Vor­wür­fe von sexu­el­lem Macht­miss­brauch, aber auch von tyran­ni­schem Diri­gen­ten-Ver­hal­ten, am Ende von den ange­grif­fe­nen Pro­fes­so­ren und Musi­kern ein­fach aus­ge­ses­sen wer­den. Den­noch glaubt Möl­ler, dass gera­de in der Stu­den­ten­schaft ein neu­es Bewusst­sein ein­ge­setzt hat und dass die #MeToo-Debat­te in der Klas­sik vie­le Opfer ermu­tigt, über ihre eige­nen Erfah­run­gen zu spre­chen. Sowohl Möl­ler als auch ich sind erstaunt, wie vie­le Opfer sich inzwi­schen bei uns Jour­na­lis­ten mel­den – mit ihren ganz per­sön­li­chen Geschich­ten. Es bedarf der Beharr­lich­keit, die Vor­wür­fe jour­na­lis­tisch zu prü­fen und zu ver­öf­fent­li­chen, gera­de, wenn ein Teil der Klas­sik-Sze­ne am liebs­ten weg­schau­en wür­de. Am Ende muss jede ein­zel­ne Geschich­te erzählt wer­den.

GATTI MACHT WEITER UND STAATSBALLETT SIEHT KEINE FEHLER

Es war eine merk­wür­di­ge Pres­se­mit­tei­lung, die das Con­cert­ge­bouw Orches­tra Anfang der Woche her­aus­ge­ge­ben hat. Das Orches­ter habe die Strei­tig­kei­ten mit sei­nem wegen sexu­el­ler Über­grif­fe gefeu­er­ten Chef, Danie­le Gat­ti, been­det, hieß es. Man dank­te Gat­ti für die tol­len Jah­re und wünsch­te ihm viel Glück. Mann wol­le nicht län­ger zurück, son­dern in die Zukunft schau­en. Schon vor eini­gen Wochen haben wir hier von Gat­tis neu­en Enga­ge­ments berich­tet: die Staats­ka­pel­le Dres­den und der Baye­ri­sche Rund­funk arbei­ten wei­ter mit ihm zusam­men. Und auch Manu­el Brug wun­dert sich in einem lesens­wer­ten Text nun über die aktu­el­le Wen­dung. Nicht gera­de leicht macht es der Wie­ner Bal­lett­di­rek­tor Manu­el Legris dem Inten­dan­ten der Staats­oper Domi­ni­que Mey­er, der im Fal­le sexu­el­ler Über­grif­fe und bru­ta­ler Erzie­hungs­me­tho­den an der Bal­lett­aka­de­mie der Staats­oper scho­nungs­lo­se Auf­klä­rung ver­spro­chen und gelie­fert hat. Legis kon­ter­ka­riert all das nun mit der Aus­sa­ge, dass der Unter­richt „abso­lut kor­rekt, die Leh­re­rin­nen und Leh­rer pflicht­be­wusst und die Erfolgs­quo­te beein­dru­ckend“ sei­en. In sei­nen Äuße­run­gen zeigt Legris unbe­wusst das Mus­ter eines typi­schen Kreis­lau­fes: Er sel­ber habe sei­ne Aus­bil­dun­gen unter „har­ten Bedin­gun­gen“ absol­viert – und es sei eben so, dass „stren­ge Dis­zi­plin“ auch wei­ter­hin nötig sei. Zu ret­ten ist das Bal­lett wahr­schein­lich nicht aus sei­nen eige­nen Struk­tu­ren her­aus, son­dern nur von außen. Das ist übri­gens auch eine Leh­re des Spie­gel-Arti­kels: Wäh­rend die Insti­tu­tio­nen Beschwer­den der Opfer oft her­un­ter­ge­spielt haben, wur­de die Poli­tik inzwi­schen hell­hö­rig und hat gehan­delt. Ein gutes Zei­chen.

WAS WAR

Aus­hang am Schwar­zen Brett in Hal­le: Minis­ter Robra gra­tu­liert Opern­chef Lutz.

ZOFF ÜBER THEATERPREIS FÜR HALLE

Die Oper Hal­le bekommt einen der 11 Thea­ter­prei­se des Bun­des, der mit 75.000 Euro dotiert ist. Ein Zei­chen auch für den geschass­ten Opern­chef Flo­ri­an Lutz (wir haben immer wie­der berich­tet). Am Schwar­zen Brett des Hau­ses hängt inzwi­schen ein Gra­tu­la­ti­ons­schrei­ben von Minis­ter Rai­ner Robra (CDU), in dem er Lutz per­sön­lich dankt. Auch Bür­ger­meis­ter Bernd Wie­gand, die Grü­ne Inés Brock und Hans-Die­ter Wöl­len­we­ber von der FDP hat­ten sich in der Ver­gan­gen­heit für Lutz aus­ge­spro­chen. Des­sen Kri­ti­ker, Det­lef Wend von der SPD, Ulri­ke Wün­scher von der CDU und Rudenz Schramm von der Lin­ken haben sich am Ende aber durch­ge­setzt.

FACEBOOK VERBIETET KLASSIK-COVER

Ein Cover des nor­we­gi­schen Labels Lawo für das Ber­gen Barokk wur­de auf Face­book gesperrt, berich­tet Nor­man Leb­recht: Zu sehen war ein Bild des hol­län­di­schen Meis­ters Jan Davidsz de Heem, das – nun ja – irgend­wel­che Früch­te zeigt. Durch die Face­book-Bril­le soll es sich um weib­li­che Geschlechts­tei­le gehan­delt haben. Bil­den Sie sich am bes­ten Ihr eige­nes Urteil: Hier. Erst vor Kur­zem hat­te Face­book ein Bild der Baye­ri­schen Staats­oper zen­siert, das nack­te Brüs­te zeig­te.

PERSONALIEN DER WOCHE

Vere­na Laf­fer­entz, die letz­te Enke­lin Richard Wag­ners, ist im Alter von 98 Jah­ren gestor­ben. Die Toch­ter von Sieg­fried Wag­ner und des­sen Frau Wini­f­red, die Schwes­ter der Fest­spiel­lei­ter Wolf­gang und Wie­land Wag­ner, war mit dem Nazi Bodo Laf­fer­entz ver­hei­ra­tet und hat sich schon früh aus dem Wag­ner-Rum­mel zurück­ge­zo­gen. Erst spät in ihrem Leben war sie gern gese­he­ner Gast bei inter­na­tio­na­len Wag­ner-Ver­bän­den. +++ Im Nach­lass des Autors Antho­ny Bur­gess wur­de die Fort­set­zung von A Clock­work Oran­ge gefun­den, der Roman-Vor­la­ge zu Stan­ley Kubriks Film über jugend­li­che Gewalt und Beet­ho­ven – es han­delt sich wohl weit­ge­hend um essay­is­ti­sche Abhand­lun­gen. Für das Beet­ho­ven-Jahr 2020 alle­mal span­nend. +++ Dazu passt, dass der Pia­nist Rudolf Buch­bin­der, neu­er­dings Exklu­siv-Künst­ler der Deut­schen Gram­mo­phon, sein Beet­ho­ven-Pro­jekt für 2020 ange­kün­digt hat: 11 Gegen­warts-Kom­po­nis­ten wer­den neue Dia­bel­li-Varia­tio­nen für ihn ver­to­nen, dar­un­ter Krzy­sztof Pen­der­ecki, Brett Dean, Jörg Wid­mann, Lera Auer­bach, und Tan Dun. +++ Mit Ger­hardt Mül­ler-Gold­boom diri­giert am 30. April zum ers­ten Mal ein Deut­scher das Gedenk­kon­zert des Jeru­sa­le­mer Sym­pho­nie­or­ches­ters zum Holo­caust in der Gedenk­stät­te Yad Vashem.

JUBEL FÜR GLANERT-OPER

Der Baye­ri­sche Rund­funk beju­belt die Urauf­füh­rung von Detelv Gla­nerts Fon­ta­ne-Oper Ocea­ne ges­tern Abend an der Deut­schen Oper in Ber­lin: „Der Applaus des Publi­kums war für eine Urauf­füh­rung fast schon fre­ne­tisch, denn Gla­nert ver­steht sich auf die Ver­to­nung von mari­ti­men The­men: Das Was­ser ist sozu­sa­gen sein Ele­ment, und hier spielt er die Stär­ke voll aus. Mäch­ti­ge Chor-Sät­ze, ganz groß besetz­tes Orches­ter, sogar eine Wind­ma­schi­ne hat viel zu tun.“

WAS LOHNT

Beet­ho­ven nach dem Auf­ste­hen von ehe­ma­li­gen Kin­der­sol­da­ten in Kolum­bi­en.

Das Beet­ho­ven Orches­ter Bonn ist gera­de in der kolum­bia­ni­schen Stadt Medel­lin zu Gast. Dort arbei­ten Musi­ker und Diri­gent Dirk Kaf­tan (ja er ist ein Freund und kommt in letz­ter Zeit viel zu oft vor!) gemein­sam mit Kin­dern, die einst Kin­der­sol­da­ten waren zusam­men. Im Vor­der­grund: Die Beschäf­ti­gung mit der Musik Beet­ho­vens. Erschro­cken, beglückt, irri­tiert, auf­ge­wühlt hat Kaf­tan mir ein Bild geschickt, das die Kin­der gemalt haben. Zu sehen: Beet­ho­ven nach dem Auf­ste­hen, mit einer „Blut­wurst“, die Noten spritzt … Archa­isch. Anders. Ver­stö­rend. Musik als Mit­tel des unmit­tel­ba­ren Aus­drucks.

Wenn Sie am 8.Mai noch nichts vor­ha­ben und zufäl­lig in Mün­chen sind: Die CRE­SCEN­DO-Lounge fin­det die­ses Mal beim Kon­zert „Volks­lied Rel­oa­ded“ statt. Mulo Fran­cel und Qua­dro Nue­vo hau­chen der Kunst­form neu­es, mul­ti­kul­tu­rel­les Leben ein. Gemein­sam mit dem Münch­ner Rund­funk­or­ches­ter neh­men die fünf Vir­tuo­sen die alten Wei­sen als Start­ram­pe für krea­ti­ve Höhen­flü­ge und wag­hal­si­ge Impro­vi­sa­tio­nen. Mit dem CRE­SCEN­DO-Ticket gibt es eine Back­stage-Füh­rung, anschlie­ßend ist im Gar­ten­saal Zeit für den Aus­tausch.

Ach so, ein Nach­trag noch: Nach­dem ich im letz­ten News­let­ter geschrie­ben hat­te, dass die Jungs von der Elb­phil­har­mo­nie nicht noch ein­mal den Feh­ler gemacht hät­ten, Kri­ti­ker wie Jonas Kauf­mann zu kri­ti­sie­ren, leg­ten sie nun doch nach: „Wenn zwei mäch­tig gewal­ti­ge Egos beim Sake in Tokio auf­ein­an­der­sto­ßen und es tönt hohl, dann kann dar­an nicht auch noch die Elb­phil­har­mo­nie schuld sein“, pol­ter­te Elb­phil­har­mo­nie-Spre­cher Tom R. Schulz nach der Kri­tik an der Akus­tik des Hau­ses, die Ric­car­do Muti gegen­über Manu­el Brug geäu­ßert hat­te. Kei­ne Ahnung, was die da an der Elbe für Sachen ein­wer­fen. Uns erreich­te indes die Nach­richt, dass von Sei­ten der Elb­phil­har­mo­nie nie Ein­fluss auf Kri­ti­ker wie Muti genom­men wur­de.

In die­sem Sin­ne: hal­ten Sie die Ohren steif.

Ihr

Axel Brüg­ge­mann

brueggemann@crescendo.de