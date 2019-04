Willkommen in der neuen Klassik-Woche,

ich hof­fe, Sie hat­ten ein besinn­li­ches Oster­fest. Nun geht es wei­ter, als sei nichts gesche­hen: Die Elb­phil­har­mo­nie steht Mal wie­der in der Kri­tik, ein absur­des Hilfs­an­ge­bot für Not­re Dame von André Rieu und eine span­nen­de Inten­dan­ten-Wahl in Luzern.

WAS IST

Will nicht mehr in der Elb­phil­har­mo­nie diri­gie­ren: Ric­car­do Muti.

EINE FRAGE DES STILS

Ric­car­do Muti legt nach: Nein, in der Elb­phil­har­mo­nie wird er nicht mehr diri­gie­ren – die Akus­tik sei so schlecht, dass jeder Auf­tritt Zeit­ver­schwen­dung wäre. Und es kommt noch här­ter: Immer wie­der sei er von der Lei­tung des Hau­ses gedrängt wor­den, sei­ne Kri­tik an der Elb­phil­har­mo­nie zu revi­die­ren. All das hat der Diri­gent nun dem Jour­na­lis­ten Manu­el Brug erzählt. Der Nach­hall der Geschich­te war gering, Elb­phil­har­mo­nie-Inten­dant Chris­toph Lie­ben-Seut­ter ver­zich­te­te klu­ger­wei­se auf eine öffent­li­che Retour­kut­sche wie einst gegen Jonas Kauf­mann. Und ich erzäh­le die­se Geschich­te auch nur, weil sie ein Para­de­bei­spiel für schlech­te Öffent­lich­keits­ar­beit ist. Ich weiß nicht, wie es Manu­el Brug erging (er war einer der ers­ten, der die Akus­tik in Ham­burg kri­ti­sier­te), aber ich weiß, wie Inten­dant Chris­toph Lie­ben-Seut­ter und sei­ne Pres­se­ab­tei­lung schon vor drei Jah­ren, damals bei einem kri­ti­schen Bericht von mir im Cice­ro reagier­ten: Brief an die Chef­re­dak­ti­on, der Ver­such, Jour­na­lis­ten zu des­avou­ie­ren und die Her­aus­ge­ber zu beein­flus­sen, damit sie ande­re, wohl­wol­len­de­re Kol­le­gen schi­cken. Schon damals erreich­te der Elphi-Inten­dant eher das Gegen­teil – und lang­fris­tig nun wohl auch wie­der. Dass Künst­ler wie Ric­car­do Muti oder Jonas Kauf­mann ohne Not die Elb­phil­har­mo­nie und ihre Lei­tung des­avou­ie­ren, könn­te auch dar­an lie­gen, dass das Haus sich sel­ber oft genug ist. Nicht nur, dass dem Publi­kum für das Jah­res­pro­gramm Geld abge­knöpft wur­de, dass Kame­ra­teams von den Kon­troll­freaks der Elb­phil­har­mo­nie regel­mä­ßig in den Wahn­sinn getrie­ben wer­den, auch gro­ße Künst­ler wur­den immer wie­der auf ihren Pri­vat-Han­dys von Elb­phil­har­mo­nie-Mit­ar­bei­tern ange­ru­fen, dass sie doch Bit­te­schön ihre Plas­tik-Ein­gangs­kar­te zurück­schi­cken sol­len. Eine Pene­tranz, die sich kein IBIS-Bud­get-Hotel beim Check-Out leis­ten wür­de.

Mit ganz ande­rem Was­ser war da stets Andre­as Mölich-Zeb­hau­ser gewa­schen, der nach 21 Jah­ren Abschied vom Kon­zert­haus in Baden-Baden nimmt. Sein Slo­gan war es, das Fest­spiel­haus zur „Bes­ten Gast­ge­be­rin der Welt“ zu machen. Als er anfing, war ich noch Stu­dent in Frei­burg und ver­folg­te, wie er von allen ange­fein­det, etwas ganz Eige­nes auf­bau­te. Ja, wir stan­den sogar schon ein­mal wegen sei­ner kom­pro­miss­lo­sen Über­zeu­gun­gen gemein­sam vor Gericht – frei­lich auf der glei­chen Sei­te. In der Stutt­gar­ter Zei­tung blickt Mölich-Zeb­hau­ser nun zurück. Einer, der sei­nen Gäs­ten jeden Abend nach der Vor­stel­lung per­sön­lich in die Män­tel half, Jour­na­lis­ten durch sei­ne eige­ne Begeis­te­rung begeis­ter­te, aber auch durch das, was er auf die Büh­ne des Fest­spiel­hau­ses stell­te. Vor allen Din­gen aber einer, der die ganz gro­ßen Künst­ler unse­rer Zeit, ange­fan­gen mit Vale­ry Ger­giev und Anne-Sophie Mut­ter bis zu Anna Netreb­ko und der Ver­pflich­tung der Ber­li­ner Phil­har­mo­ni­ker als Oster-Fest­spiel­or­ches­ter als per­fek­ter Gast­ge­ber in die Pro­vinz lock­te. Pikant: Gera­de hat sich Mölich-Zeb­hau­ser, der einst die Ber­li­ner Phil­har­mo­ni­ker zu Ostern nach Baden-Baden hol­te, bei der Kon­kur­renz in Salz­burg bewor­ben. Er prä­sen­tier­te sogar ein Kon­zept für die Oster­fest­spie­le mit der Dresd­ner Staats­ka­pel­le, unter­lag am Ende aber Niko­laus Bach­ler.

SOMMER ,

FESTPIELZEIT ,

DIRIGENTEN-DEBATTE

Die Dis­kus­si­on um Dani­el Baren­bo­ims Füh­rungs­stil hat inzwi­schen auch die Poli­tik erreicht. Ber­lins Kul­tur­se­na­tor Klaus Lede­rer will sich mit der Ver­trags­ver­län­ge­rung des Diri­gen­ten Zeit las­sen – min­des­tens bis nach den Som­mer­fe­ri­en. Er will noch ein­mal mit allen Betei­lig­ten spre­chen und ein Gefühl für die aktu­el­le Situa­ti­on bekom­men, bevor er über wei­te­re Schrit­te ent­schei­det. Jan Brach­mann beschäf­tig­te sich in einem Essay in der FAZ der­weil noch ein­mal mit der Sys­te­ma­tik der #MeToo-Bewe­gung in der Klas­sik und stell­te fest: „Die Recht­fer­ti­gungs­last kehrt sich um“, für ihn sei­en Opern­sän­ge­rin­nen noch immer Frei­wild. Sein Fazit: „Wie in den Kir­chen auch, gibt es jetzt in der Kunst kei­ne Kas­te mehr, die den ‚Gläu­bi­gen‘ kei­ne Rechen­schaft schul­det.“

KLASSIK VS. POP: STIMMUMFANG

Eine span­nen­de Sta­tis­tik hat der Sen­der clas­si­cfm auf­ge­stellt. In einem Dia­gramm hat er den Stimm­um­fang von ver­schie­de­nen Sän­gern mit­ein­an­der ver­gli­chen. Das Ergeb­nis ist inter­es­sant: Wäh­rend Lucia­no Pava­rot­ti, Maria Cal­las oder Renée Fle­ming auf knapp drei Okta­ven kom­men, führt Mariah Carey die Lis­te mit fast fünf Okta­ven an (natür­lich nicht mit unver­stärk­ter Brust­stim­me), gefolgt von Prince (eben­falls fünf Okta­ven) und David Bowie (vier Okta­ven). Lady Gaga liegt dem­nach hauch­dünn vor Anna Netreb­ko.

WAS WAR

In den ewi­gen Jagd­grün­den: Film- und Win­ne­tou-Kom­po­nist Mar­tin Bött­cher ist gestor­ben.

HILFE FÜR NOTRE DAME

Der Brand von Not­re Dame war eine Kata­stro­phe, die kei­nen Kul­tur­schaf­fen­den kalt ließ. Wäh­rend Mil­lio­nä­re Mil­lio­nen spen­de­ten und Orches­ter wie die Wie­ner Phil­har­mo­ni­ker Bene­fiz-Kon­zer­te gaben, ver­kün­de­te Steh­gei­ger André Rieu, dass er 700 Ton­nen Stahl spen­den wol­le, die er einst für den Kon­zert-Auf­bau vor dem Schloss Schön­brunn gebraucht hat­te. Recy­cling unter dem Deck­män­tel­chen der Kul­tur­hil­fe – dar­auf muss man erst Mal kom­men! Etwas ernst­haf­ter (und span­nen­der) wird es in einer groß­ar­ti­gen Doku über die Orgel von Not­re Dame, die noch immer auf Arte nach­zu­ste­hen ist, oder im einem der vie­len Gesprä­che mit dem Orga­nis­ten von Not­re Dame, Oli­vi­er Latry.

AUF UNSEREN BÜHNEN

Regel­mä­ßig haben wir an die­ser Stel­le über den Streik des Chi­ca­go Sym­pho­ny Orches­tra berich­tet – und der dau­ert noch immer an. Min­des­tens bis Ende April wol­len die Musi­ker den Arbeits­kampf fort­set­zen. +++ Kers­tin Holm berich­tet in der FAZ über die über­fäl­li­ge Auf­füh­rung von Alex­an­der Wus­tins Oper Der ver­lieb­te Teu­fel durch Vla­di­mir Jurow­ski und das Sta­nis­law­ski-Thea­ter. +++ Eben­falls eine Trou­vail­le und einen groß­ar­ti­gen Opern­abend erleb­te Rein­hard J. Brem­beck für die Süd­deut­sche in Ber­lin, als Dani­el Baren­bo­im Die Ver­lo­bung im Klos­ter diri­gier­te. +++ Eine Auf­füh­rung mit über­re­gio­na­ler Bedeu­tung hat Andre­as Falen­tin in Dort­mund gese­hen, wo Phil­ipp Arm­brus­ter und Ingo Kerk­hof Luca Fran­ces­co­nis Oper nach Hei­ner Mül­lers Quar­tett in Sze­ne gesetzt haben. +++ Das Phil­har­mo­ni­sche Staats­or­ches­ter Mainz wur­de vom Musik­ver­le­ger-Ver­band für das bes­te Kon­zert­pro­gramm der Spiel­zeit aus­ge­zeich­net, beson­ders für die Mischung aus gro­ßem Reper­toire, Wie­der- und Neu­ent­de­ckun­gen.

PERSONALIEN DER WOCHE

Als Stu­dent in Frei­burg habe ich nicht nur den Anfang von Andre­as Mölich-Zeb­hau­ser in Baden-Baden beob­ach­tet, son­dern auch die span­nen­den Auf­füh­run­gen der Kam­mer­oper Frei­burg (Klaus Simon diri­gier­te damals mit der Holst Sin­fo­ni­et­ta u.a. Lenz von Wolf­gang Rihm). Neben ihrem Stu­di­um hat­te mei­ne Kom­mi­li­to­nin, die Musik­wis­sen­schaft­le­rin Ina Karr, das gan­ze orga­ni­siert. Näch­te­lang wur­de um Neu­es und um Inno­va­ti­ves gerun­gen – und dar­um, wie man es auf die Bei­ne stel­len kann. Ina war spä­ter in Mainz und Olden­burg. Eigent­lich soll­te sie nun in der Fin­dungs­kom­mis­si­on nach einem neu­en Lei­ter der Oper in Luzern suchen. Aber sie begeis­ter­te alle ande­ren Anwe­sen­den der­ma­ßen, dass sie sich für Karr als neue Inten­dan­tin aus­spra­chen. Eine groß­ar­ti­ge, klu­ge und äußerst span­nen­de Wahl! +++ Von nur kur­zer Dau­er war die Inten­danz von Dani­el Kra­mer als künst­le­ri­scher Lei­ter der Eng­lish Natio­nal Ope­ra. Trotz Spit­zen­aus­las­tung, span­nen­dem Pro­gramm und Neu­ori­en­tie­rung des Ensem­bles scheint es irgend­wo Que­re­len gege­ben zu haben, denn Kra­mer kün­dig­te für alle über­ra­schend sei­nen Job. Ein Abgang, den Mar­tin Brab­bins, Chef­di­ri­gent der Oper, sehr bedau­ert. +++ „Völ­lig gaga“, schrieb der Köl­ner Express über den Chef des Beet­ho­ven-Orches­ters, Dirk Kaf­tan. An die­ser Stel­le hat­te er vor Kur­zem gera­de mehr Tie­fen­kul­tur statt Hoch­kul­tur gefor­dert. Nun hat er mit Blick auf den Musik­ge­schmack des Tele­kom-Chefs Tim Hött­ges (des­sen Unter­neh­men sitzt in Bonn) und sei­nem unbän­di­gen Drang, die Klas­sik zu den Men­schen zu brin­gen, öffent­lich davon geträumt, eine Zusam­men­ar­beit mit Lady Gaga zu begin­nen. +++ In die ewi­gen Jagd­grün­de geru­fen wur­de Deutsch­lands erfolg­reichs­ter Film­kom­po­nist. Mar­tin Bött­cher hat nicht nur den Sound­track zu Win­ne­tou geschrie­ben, son­dern zu über 100 ande­ren Fil­men und zahl­rei­chen Fern­seh­se­ri­en.

WAS LOHNT

Mor­ga­ne Hey­se in der Wie­ner Auf­füh­rung von „Pow­der Her Face“.

Wien berei­tet sich der­zeit auf unter­schied­li­che Wech­sel in Sachen Oper vor. Bog­dan Roščić wird 2020 die Staats­oper von Domi­ni­que Mey­er, der noch durch die 150-Jahr Fei­er­lich­kei­ten füh­ren wird, über­neh­men, Ste­fan Her­heim wird von 2022 an das Thea­ter an der Wien lei­ten. Zumin­dest letz­te­rer ist bekannt dafür, dass er sich inten­siv mit dem aus­ein­an­der­setzt, was er vor­hat und was er vor­trifft. Kein Wun­der, dass er nun gemein­sam mit einem Teil sei­nes neu­en Sta­bes (Caro­lin Wie­l­pütz aus Bonn wird sei­ne neue Betriebs­di­rek­to­rin) in einer eher klei­nen Auf­füh­rung der Volks­oper saß. Im Kasi­no am Schwar­zen­berg­platz stand Tho­mas Adès‘ Kam­mer­oper Pow­der Her Face auf dem Pro­gramm. Mar­tin G. Ber­ger insze­nier­te ein voll­kör­per­li­ches Hin­ge­bungs­thea­ter rund um die lie­bes­tol­le Her­zo­gin (auf­op­fe­rungs­voll: Ursu­la Pfitz­ner), die Män­ner ver­schlingt, dabei die Ehe mit ihrem eben­falls fremd­ge­hen­den Her­zog (kör­per­lich und spiel­freu­dig: David Sit­ka) aufs Spiel setzt, gesell­schaft­lich aus­ge­grenzt wird und am Ende arm und ver­einsamt stirbt. Ein Toten­tanz der Lust, ent­blät­tert mit Food-Porn, Ham­pel­män­nern und wei­ßen, Roll­kra­gen-Pul­li tra­gen­den Affen. Und: Mit zwei vor­treff­li­chen Sei­ten­fi­gu­ren, die das Gesche­hen immer wie­der gesell­schaft­lich spie­geln: Bart Dreis­sen mit einem merk­wür­di­gen, aber irgend­wie span­nen­den und sing­freu­di­gen Tenor und eine über alle Gren­zen gehen­de Mor­ga­ne Hey­se als über­schwäng­lich-sinn­li­cher Kolo­ra­turso­pran. Eine bit­ter­bö­se Musik-Komö­die mit Tan­go- und Walz­er­zi­ta­ten, mit häm­mern­den Wag­ner-Remi­nis­sen­zen, einem durch­kom­po­nier­ten Blow-Job und aller­hand unor­gi­as­ti­scher Orgas­mus-Musik (Wolf­ram-Maria Mär­tig führt das Kam­mer­or­ches­ter mit schar­fer Stren­ge durch die­ses ero­ti­sche Pan­op­ti­kum). Das alles ist hübsch anzu­se­hen, viel Haut, aber wenig Nackt­heit, und doch: Irgend­wie auch fast schon alt­ba­cken. Im Zeit­al­ter von #MeToo folgt Adès‘ Her­zo­gin am Ende eben doch dem klas­sisch-spie­ßi­gen Opern­sche­ma der Frau, die sich befrei­en will, in Wahn ver­sinkt und schei­tert (all das ohne die Wut einer Elek­tra, Salo­me oder Lulu). Wenn man über­legt, wie weit etwa die bri­ti­sche Schau­spiel­büh­ne mit Sarah Kane zur Zeit der Urauf­füh­rung war, ist die Wie­der­ent­de­ckung von Pow­der Her Face zwar zutiefst inter­es­sant, am Ende aber irgend­wie auch aus unse­rer Zeit gefal­len.

In die­sem Sin­ne, hal­ten Sie die Ohren steif.

Ihr

Axel Brüg­ge­mann

brueggemann@crescendo.de