Die Not­tur­no-Kam­mer­kon­zer­te fei­ern ihr 10. Jubi­lä­um. Drei­mal pro Sai­son lädt das Deut­sche Sym­pho­nie-Orches­ter Ber­lin mit der Stif­tung Preu­ßi­scher Kul­tur­be­sitz in Ber­li­ner Räu­me der Kunst und des Wis­sens. Nach einer nächt­li­chen Füh­rung durch die jewei­li­gen Samm­lun­gen gibt es Musik in unter­schied­li­chen Beset­zun­gen. Das Jubi­lä­ums­kon­zert fin­det auf der Muse­ums­in­sel im Neu­en Muse­um statt, des­sen Expo­na­te die Ent­wick­lung früh­zeit­li­cher Kul­tu­ren vom Vor­de­ren Ori­ent bis zum Atlan­tik und von Nord­afri­ka bis Skan­di­na­vi­en nach­zeich­nen. Robin Tic­cia­ti (© Mar­co Borg­gre­ve) diri­giert Brett Deans Strei­cher­stück Tes­ta­ment, in dem die­ser, ange­regt von Beet­ho­vens nie abge­schick­tem Brief an sei­ne Brü­der, des­sen Hör­lei­den klang­lich dar­stellt. Der Schau­spie­ler Mark Wasch­ke liest aus die­sem Brief, in dem Beet­ho­ven wäh­rend einer Bade­kur in Hei­li­gen­stadt ver­zwei­felt von sei­ner Taub­heit und sei­ner Angst vor dem Tod erzähl­te und der auf­grund sei­nes Auf­tau­chens im Nach­lass den Titel Hei­li­gen­städ­ter Tes­ta­ment erhielt.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: www.dso-berlin.de