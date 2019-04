Willkommen in der neuen Klassik-Woche,

heu­te mit der groß­ar­ti­gen Anna Netreb­ko in der Urhe­ber­fal­le und hof­fent­lich zum letz­ten Mal mit Nike Wag­ner und James Levi­ne – geschrie­ben natür­lich, wie immer in Bre­x­it-Moll.

Stink­sauer: Anna Netreb­ko muss­te ihr Video löschen.

NETREBKO IN DER LEISTUNGSSCHUTZFALLE

Eines der groß­ar­tigs­ten Klas­sik-Vide­os war nur für weni­ge Stun­den auf dem Insta­gram-Account von Anna Netreb­ko zu sehen. Es zeig­te die Sän­ge­rin von der Sei­ten­büh­ne aus, als sie die letz­ten Töne des Male­di­zio­ne aus der Macht des Schick­sals in Lon­don sang, die Büh­ne ver­ließ und sich, noch voll­kom­men in Tran­ce, an die Wand lehn­te und von ihrer eige­nen Über­zeu­gungs­kraft erschöpft ein­fach nur dastand. Näher kann man der Oper nicht kom­men! Die­sem Hoch­leis­tungs­sport der Gefüh­le. Sol­che Vide­os begeis­tern, füh­ren uns hin­ter die Kulis­se. Aber nun hat Netreb­ko es gelöscht und durch eine hand­schrift­li­che Notiz ersetzt. Offen­sicht­lich in Rage und Wut – und mit ortho­gra­phi­schen Furor in „russ-eng­lisch“ geschrie­ben: „Unfor­tu­n­a­te­ly i had to deleed post with ‚Male­di­zio­ne‘… from back sta­ge, becau­se for 23 seconds you can hear orches­tra the­re, and rights of the orches­tra not let me do that … Sor­ry :-“ In einer Zeit, in der wir das Urhe­ber­recht debat­tie­ren, zeigt die­se – mit Ver­laub – Korin­thenk­a­cke­rei des ROH-Orches­ters die Absur­di­tät der Debat­te. Leu­te, die­ses Video ist bes­ser als jede offi­zi­el­le Opern-PR. Und wie soll das denn wei­ter­ge­hen? Irgend­wann wird sich die Netreb­ko in den Ver­trag schrei­ben las­sen, dass sie für jedes Bild mit sich auf der Büh­ne des Opern­hau­ses extra bezahlt wer­den muss. Und wem wäre damit gehol­fen? Egal ob Pio­tr Becza­la, Rober­to Alagna oder Ange­la Gheor­g­hiu – sie alle zei­gen uns in sozia­len Medi­en die Oper, wie wir sie sonst nie erle­ben: als Welt der Lei­den­schaft. Und damit soll nun Schluss sein, weil irgend­wel­che sat­ten Orches­ter­mu­si­ker die letz­ten Pen­nys zusam­men­krat­zen wol­len? Ich habe der Pres­se­spre­che­rin der Roy­al Ope­ra, Vicky King­ton, geschrie­ben und gefragt, wie viel das Orches­ter für die 23 Sekun­den ver­langt. Ich woll­te an die­ser Stel­le eine Crowd-Fun­ding-Akti­on star­ten, um das Video wie­der zugäng­lich zu machen. Die Ant­wort kam prompt: „Lie­ber Axel, auf Grund ver­trag­li­cher Ver­ein­ba­run­gen mit der Orches­ter-Gewerk­schaft gibt es kei­ne Mög­lich­keit, die Rech­te abzu­tre­ten. Eber genie­ßen Sie doch ein­fach die Auf­füh­rung im Kino.“ What?!!! Ey, lie­be Roy­al Ope­ra, hier­mit erklä­re ich offi­zi­ell mei­nen vor­läu­fi­gen, per­sön­li­chen ROH­xit.

Um so lus­ti­ger, dass Pla­ci­do Dom­in­go der­weil auf sei­nem Insta­gram-Account in per­fek­tem Deutsch mit gro­ßer, blau­er Füll­fe­der­hal­ter-Unter­schrift im Sti­le einer Notar-Ver­ord­nung erklärt: „Gera­de für die klas­si­sche Musik ist es beson­ders wich­tig, dass die Künst­ler an den neu­en Mög­lich­kei­ten im Inter­net teil­ha­ben und davon pro­fi­tie­ren kön­nen. Die EU Copy­right-Richt­li­nie gibt uns die Chan­ce auf einen fai­ren Anteil an den Erlö­sen der Digi­tal­wirt­schaft. Ein wich­ti­ger Schritt in die rich­ti­ge Rich­tung.“ Ja, Maes­tro, aber kön­nen wir uns wenigs­tens noch ein biss­chen lei­den­schaft­li­che Frei­heit bewah­ren und zumin­dest der so herr­lich unan­ge­pass­ten Opern-Netz-Pira­tin Anna Netreb­ko ein­fach alles auf Insta­gram erlau­ben?

NIKE WAGNERS BEFREIUNGSSCHLAG

Die letz­ten Wochen haben wir immer wider über Nike Wag­ner und ihre Loya­li­tät zum Musik­pro­fes­sor Sieg­fried Mau­ser berich­tet, der wegen sexu­el­ler Über­grif­fe zu zwei Jah­ren und neun Mona­ten Gefäng­nis­stra­fe ver­ur­teilt wur­de. Nicht ohne Kri­tik: Weg­ge­fähr­tin­nen Wag­ners war­fen mir Unsach­lich­keit vor, schrie­ben wüten­de Brie­fe und kün­dig­ten den News­let­ter – sie woll­ten nichts mehr über die Sache hören. Und eigent­lich hat­te ich sel­ber auch so lang­sam die Nase voll. Doch nun nahm Wag­ner in einem Gespräch mit Swant­je Karich in der Welt zum ers­ten Mal sel­ber Stel­lung (lei­der hin­ter der Bezahl­schran­ke). Sie sei mit Simo­ne de Bau­voir und Ali­ce Schwar­zer sozia­li­siert wor­den, hält Mau­ser mit sei­nem baye­ri­schen Akzent noch immer für einen „put­zi­gen Kon­trast“ in der Musik­welt. Nike Wag­ner räumt aber ein, dass sie „pri­mär aus sei­ner Per­spek­ti­ve von den Vor­gän­gen unter­rich­tet wur­de“. Mehr­mals betont sie, dass sie #metoo für rich­tig und wich­tig hal­te, glaubt aber auch: „Wenn die Uto­pie der Geschlech­ter sich jetzt auf Cor­rec­t­ness ein­pen­delt, hal­te ich das für unzu­rei­chend. Es gibt doch auch eine ero­ti­sche Kom­pli­zen­schaft von Män­nern und Frau­en.“ Wag­ner sel­ber wür­de nicht mehr an Mau­ser fest­hal­ten, erklärt sie, aber er habe „kein Berufs­ver­bot bekom­men und soll­te sich bewäh­ren dür­fen“. Sie sel­ber sei nach dem öffent­li­chen Druck durch „Poli­tik und Spon­so­ren“ aller­dings zum Schluss gekom­men, sei­nen Auf­tritt beim Beet­ho­ven­fest abzu­sa­gen. Kei­ne Erklä­rung über die E-Mail-Affä­re mit Moritz Eggert, kei­ne Erklä­rung ihrer Wor­te, dass Frau­en auch nicht immer unschul­dig sein – und wei­ter­hin irgend­wie ein Eier­tanz. Aber immer­hin der Ver­such, die eige­ne Per­spek­ti­ve zu erklä­ren. Lei­der gegen­über einer Jour­na­lis­tin, die dar­auf ver­zich­tet, die wesent­li­chen Fra­gen zu stel­len.

ONANIEREN MIT JAMES LEVINE

Bewe­gung kommt auch in die Cau­sa James Levi­ne. In der NZZ fasst Micha­el Stall­knecht eine Repor­ta­ge des Bos­ton Glo­be zusam­men, in der es um den Kult geht, den Levi­ne in den 70ern um sich errich­tet hat: um Jün­ger des Diri­gen­ten, die ihm ihre Lust opfern, und um Pro­ben, deren Sinn es war, die eige­ne Sexua­li­tät zu kon­trol­lie­ren: „Man musi­zier­te des Nachts gemein­sam, aber laut dem Bericht ona­nier­te man auch gemein­sam.“ In New York gab es indes ers­te Gerichts­ur­tei­le. Rich­te­rin Andrea Mas­ley hat die meis­ten von James Levi­nes Kla­gen gegen die MET abge­wie­sen. Inten­dant Peter Gelb ist aus der Schuss­li­nie. Sein Satz, dass Levi­nes Ver­hal­ten „eine Tra­gö­die für jeden sei, der davon betrof­fen war“, ist dem­nach eben­so erlaubt wie zwei wei­te­re Äuße­run­gen der MET-Juris­te­rei gegen Levi­ne. Gegen einen Vor­wurf darf Levi­ne aller­dings wei­ter kla­gen. Die MET hat­te behaup­tet, „belast­ba­re Bewei­se für sexu­el­len Miss­brauch durch Levi­ne zu haben.“ Dar­über wird nun wohl in nächs­ter Instanz gestrit­ten. Sowohl die MET als auch Levi­ne zeig­ten sich mit dem ers­ten Urteil zufrie­den.

Für die aktu­el­le Aus­ga­be des Cice­ro (lei­der nur im Print) habe ich ver­sucht, die Situa­ti­on der Klas­sik zu ord­nen. War­um kommt es zu so vie­len Über­grif­fen und Vor­wür­fen von Des­po­tie? Mei­ne The­sen: 1. Der absur­de Genie­kult des 19. Jahr­hun­derts treibt noch immer Blü­ten. 2. Der klas­si­schen Musik fehlt ein wirk­lich unab­hän­gi­ger Jour­na­lis­mus. 3. Das poli­ti­sche Bewusst­sein für Stars ist grö­ßer als die Sor­ge um Macht­miss­brauch. 4. Die Klas­sik ist eine mikro­kos­mi­sche Nische, in der sich ein Eigen­le­ben wun­der­bar ent­wi­ckeln kann. Es gibt also viel zu tun und neu zu den­ken, wenn wir irgend­wann Mal in der Moder­ne ankom­men wol­len.

Abschied von der Büh­ne: Edi­ta Gru­bero­va in Mün­chen.

KLASSIK IN BREXIT-MOLL

Bre­x­it oder nicht? Bei vie­len Orches­tern sorgt die­se Fra­ge für Ver­zweif­lung: Soll man noch Tour­ne­en nach Groß­bri­tan­ni­en pla­nen? Wie steht es um Pla­nungs­si­cher­heit und um die Kos­ten? Vie­le euro­päi­sche Orches­ter, unter ande­rem die Ton­künst­ler, wol­len zunächst auf Gast­spie­le auf der Insel ver­zich­ten. Jugend­or­ches­ter wie das European Uni­on Youth Orches­tra haben ihren Sitz nach Ita­li­en ver­la­gert, beim Cham­ber Orches­tra of Euro­pe besteht noch voll­kom­me­ne Unklar­heit. Wie Klas­sik-Künst­ler ganz per­sön­lich mit dem Bre­x­it umge­hen, hat Hans Acker­mann sehr lesens­wert im Tages­spie­gel auf­ge­schrie­ben. Der in Lon­don leben­de Bari­ton Ben­ja­min Appl berich­tet unter ande­rem von absur­den Situa­tio­nen: „Es gibt Kol­le­gen, die bud­deln, ob sie viel­leicht iri­schen Vor­fah­ren haben. Ande­re über­le­gen, eine Deut­sche zu hei­ra­ten, um irgend­wie einen euro­päi­schen Pass zu bekom­men. Man merkt wirk­lich, wie die Angst umgeht.“

ZIMMERMANNS KLASSIK-DÄMMERUNG

So tabu­los wie von Tabea Zim­mer­mann in der nmz fällt sel­ten eine Abrech­nung mit dem Klas­sik-Betrieb aus. Die Vio­la-Spie­le­rin beklagt den Ver­fall der öko­no­mi­schen und poli­ti­schen Sit­ten im Betrieb: „Das Geschäft ist ein schmut­zi­ges gewor­den, ich sehe das bei eini­gen gro­ßen Fes­ti­vals, wobei ich da jetzt kei­ne Namen nen­nen will. (…) Was ich beob­ach­te: Man kann die Kar­rie­re ein Stück weit kau­fen, die Aus­zeich­nun­gen, Prei­se und sogar auch die Pres­se und Medi­en. Immer öfter wird die Klas­sik instru­men­ta­li­siert, um poli­tisch etwas zu errei­chen, zum Bei­spiel bei rus­si­schen Olig­ar­chen. Ich ach­te genau dar­auf, dass ich mich nicht ver­ein­nah­men las­se, aber das ist nicht immer leicht, da man aller­or­ten ein­ge­spannt wird für irgend­et­was. Wir Musi­ker müs­sen ins­ge­samt poli­ti­scher wer­den und kön­nen uns nicht nur in unse­rer Nische ein­rich­ten.“

NEUSTRUKTURIERUNG DER DEUTSCHEN GRAMMOPHON

Es ist schon lus­tig, dass Klas­sik-Labels wie die Deut­sche Gram­mo­phon ihre Jah­res­be­rich­te nicht mehr mit Umsät­zen oder Ver­kaufs­zah­len ver­öf­fent­li­chen, son­dern sich dar­auf beschrän­ken, ihren Markt­an­teil gegen­über der Kon­kur­renz bekannt zu geben. Bei der DG lag er angeb­lich bei 29,3 Pro­zent, 11 Pro­zent mehr als der zweit­bes­te „Mit­be­wer­ber“. Eine Zahl, die so gut wie gar nichts aus­sagt. Hand­lungs­be­darf scheint den­noch zu bestehen, denn DG-Chef Cle­mens Traut­mann kün­digt eine grund­le­gen­de Umstruk­tu­rie­rung an: Kom­pe­tenz-Teams aus allen Berei­chen wer­den in Clus­tern um die The­men­fel­der Reper­toire-Clus­ter Clas­si­cal, Heri­ta­ge, New Reper­toire und Spe­cial Pro­jec­ts grup­piert. Schon jetzt dankt die DG ihren Mit­ar­bei­tern für die „Fle­xi­bi­li­tät“ – was auch immer das bedeu­tet.

AKTUELLER THEATERDONNER

Jan Brach­mann fei­ert Ari­bert Rei­manns Oper Medea in Essen, beson­ders weil der Text Grill­par­zers end­lich ver­ständ­lich wur­de: „Sebas­ti­an Noack als Jason und Rai­ner Maria Röhr als Kre­on sin­gen bei­de mit erstaun­li­cher Ele­ganz.“ +++ Es dau­er­te etwas, bis Chris­tia­ne Tewin­kel den Sinn in der aktu­el­len Maerz­mu­sik gefun­den hat. Soll man im Kon­zert lie­ber lie­gen oder sit­zen? Am Ende ließ sie sich begeis­tern und lern­te die Maerz­mu­sik „gegen den Wider­stand ihres eige­nen Anspruchs ken­nen“. +++ Der Streik des Bos­ton Sym­pho­ny Orches­tra geht wei­ter: Ein Kon­zert in San Fran­cis­co wur­de abge­sagt, und die Musi­ker von der West­küs­te unter­stütz­ten die Kol­le­gen aus Bos­ton bei ihrer Demons­tra­ti­on. +++ Nach­dem die Stadt Hal­le sich bereits mit der Nicht-Ver­län­ge­rung von Flo­ri­an Lutz in die Kri­tik gebracht hat (wir haben berich­tet), tobt es nun auch am Neu­en Thea­ter in Hal­le: Im mdr erklärt Inten­dant Mat­thi­as Bren­ner, war­um Geschäfts­füh­rer Ste­fan Rosin­ski Mob­bing betrei­be und er sel­ber sei­nen Ver­trag unter den aktu­el­len Umstän­den nicht ver­län­gern will.

PERSONALIEN DER WOCHE

Die Regens­bur­ger Dom­spat­zen (unlängst eben­falls im Zen­trum sexu­el­ler Anschul­di­gun­gen) haben mit Chris­ti­an Heiß einen neu­en Chef. Über die Benen­nung des Diri­gen­ten, der einst sel­ber Dom­spatz war und sich auf die Tra­di­ti­on der gro­ßen Chor­lei­ter vor ihm beru­fen will, dürf­te sich auch der Papst-Bru­der Georg Ratz­in­ger freu­en. Der hat­te näm­lich etwas dage­gen, dass die Stel­le für Män­ner und Frau­en aus­ge­schrie­ben wur­de: „Mei­ne ganz per­sön­li­che, viel­leicht alt­mo­di­sche Mei­nung ist die, vor so viel Buben und jun­gen Män­nern ist‘s doch bes­ser, wenn ein Mann dem Chor vor­steht.“ Amen. +++ Igor Levit wird mit 32 Jah­ren zum Pro­fes­sor für Kla­vier an der Hoch­schu­le für Musik und Thea­ter in Han­no­ver. +++ Der Pia­nist Mur­ray Per­ahia muss­te sei­ne Nord­a­ma­ri­ka-Tour­nee aus erneu­ten gesund­heit­li­chen Rück­schlä­gen absa­gen – gute Bes­se­rung! +++ 58 Minu­ten dau­er­te der letz­te Vor­hang bei ihrem letz­ten Auf­tritt in Mün­chen. Wür­dig, wie sich die Sän­ge­rin Edi­ta Gru­bero­va von ihrem Publi­kum ver­ab­schie­det hat. Am Ende reg­ne­te es rote Rosen.

Der israe­li­sche Jaz­zer Shai Maes­tro.

MEIN KÜNSTLER DER WOCHE…

… ist die­ses Mal ein Jazz­mu­si­ker. Und ich muss zuge­ben, dass ich erst durch einen Arti­kel von Jurek Skro­ba­la im Spie­gel auf ihn gesto­ßen bin. Es geht um den israe­li­schen Pia­nis­ten Shai Maes­tro. Seit 10 Jah­ren lebt er in New York, schaut aber immer noch rüber, nach Isra­el. Frü­her klas­si­scher Kla­vier­un­ter­richt, dann eige­ne Impro­vi­sa­tio­nen und das Ber­klee Col­le­ge of Music in Bos­ton. Sei­ne Spiel-Metho­de nennt er Shit, thank you – es geht dar­um, Feh­ler zuzu­las­sen und sie wei­ter zu spin­nen, um Neu­es zu schaf­fen. Maes­tro the­ma­ti­siert tra­gi­sche Mas­sa­ker in Songs wie The Dream Thief oder poli­ti­sche Reden von Barak Oba­ma, selbst vor einem Kon­zert pro­tes­tie­ren­de Paläs­ti­nen­ser inte­griert er in sei­ne Musik. Unver­wech­sel­ba­rer, span­nen­der, bewe­gen­der, hör­ba­rer, und zuwei­len erschüt­tern­der Jazz. Unbe­dingt Mal rein­hö­ren.

Sie fra­gen sich, war­um Lang Lang gera­de über­all prä­sent ist, nur nicht im News­let­ter? Weil sein neu­es Album sich nicht lohnt.

Dann lesen Sie lie­ber das Inter­view, das mei­ne CRE­SCEN­DO-Kol­le­gin Vere­na Fischer-Zer­nin mit der Sän­ge­rin Anna Lucia Rich­ter geführt hat: Über ihr neu­es Album mit Schu­bert-Lie­dern.

Ver­söhn­lich für viel­rei­sen­de Musi­ker, die der­zeit unter der Deut­schen Bahn lei­den, ist die aktu­el­le Pop up Oper der Komi­schen Oper auf dem Haupt­bahn­hof der Haupt­stadt – mit einem Flash-Mob hat das Ensem­ble ein wenig Wer­bung für Paul Abra­ham gemacht: „Es ist so schön, am Abend bum­meln zu geh‘n“.







