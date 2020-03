Willkommen in der neuen Klassik-Woche,

heu­te mit der aktu­el­len Mel­dung, dass die Mai­län­der Sca­la nach den Coro­na-Fäl­len in Ita­li­en vor­über­ge­hend geschlos­sen wur­de, mit einer Preis-Debat­te an der Wie­ner Staats­oper und mit einem geschei­ter­ten Twit­ter-Schwei­ge­ge­lüb­de.

WAS IST

Die schöns­ten Twit­ter-Bei­trä­ge zum Wie­ner Opern­ball

NACH DEM BALL IST VOR DER PREISERHÖHUNG

ANZEIGE









Der Wie­ner Opern­ball (Foto oben: Aida Gari­ful­li­na und Pio­tr Bec­zała bei der Eröff­nung) ist weit­ge­hend ohne Skan­da­le über die Büh­ne gegan­gen. Die Über­tra­gung des ORF wur­de in den sozia­len Medi­en fast lus­ti­ger kom­men­tiert, als der Opern­ball von den ORF-Kom­men­ta­to­ren unter dem Opern­haus-Dach (s.o.). Öster­reich-Prä­si­dent Alex­an­der Van der Bel­len, der sich vor dem Ball in vol­lem Ornat und mit Mickey-Mou­se-Lek­tü­re foto­gra­fie­ren ließ, war der ein­deu­ti­ge Soci­al-Media-Gewin­ner. Aber nun stellt sich her­aus: Nach dem Ball ist vor der Preis­er­hö­hung! Die Wie­ner Staats­oper, bzw. die Bun­des­thea­ter-Hol­ding, denkt laut dar­über nach, eine „dyna­mi­sche Preis­ge­stal­tung“ ein­zu­füh­ren. Auf gut Öster­rei­chisch bedeu­tet das: Wenn die Netreb­ko singt, wer­den die Tickets teu­rer! „Wir hin­ken da in unse­rem Han­deln dem Markt hin­ten­nach“, sagt Hol­ding-Chef Chris­ti­an Kir­cher. Das Absur­de ist: Selbst Top-Künst­ler sind nie nur durch Ticket­ver­käu­fe (schon jetzt oft mehr als 200 Euro!) zu refi­nan­zie­ren – erst Recht nicht, wenn sie mit gro­ßem Orches­ter, Chor und Bal­lett auf­tre­ten. Auch die Netreb­ko lebt – so oder so – von Steu­er­gel­dern und nicht von den weni­gen Opern-Rei­chen. Anders­den­ken tut not! Statt die Prei­se für das Gute zu erhö­hen, könn­te man auch die Gagen der Guten etwas sen­ken. War­um neh­men wir die inter­na­tio­na­le Decke­lung der Sän­ger-Gagen an staat­li­chen Häu­sern nicht ernst? Denn nir­gends ist die Kluft für zwei glei­che Jobs so groß wie in der Oper: Der Stadt­thea­ter-Sopran ver­dient unter 2.000 Euro monat­lich, der Staats­opern-Sopran-Gast geschätzt über 20.000 Euro an einem Abend.

SANI­fair IM LISZT-HAUS

Nach den letz­ten Bay­reu­ther Toi­let­ten-Tex­ten beka­men wir jetzt fol­gen­de Info zuge­spielt: Der Toi­let­ten-Fim­mel der Bay­reu­ther geht wei­ter! Die Par­tei „Die Unab­hän­gi­gen“ hat im Stadt­rat Pro­test gegen die geplan­te Sanie­rung des Franz-Liszt-Muse­ums ein­ge­legt. War­um sol­le man ein Muse­um reno­vie­ren, in das eh kei­ner rein­ge­he, war die ernst­haf­te Fra­ge von Lokal­po­li­ti­ker Hel­mut Zart­ner. Statt das Muse­um zu sanie­ren, sol­le man doch lie­ber Toi­let­ten bau­en: War­um wer­de so ein Toten­kult betrie­ben und nichts für die Leben­den getan. Puh! Es ist wahr, dass die Beliebt­heit einer Stadt an der Not­durft-Men­ge sei­ner Tou­ris­ten abzu­le­sen ist. Aber die kom­men für ihr Geschäft eben nur in die Stadt, wenn hier vor­her schon ande­re (am bes­ten Pro­mis!) gepin­kelt haben. Wie wäre es mit einem Kom­pro­miss? Zum Bei­spiel einem Extra-Zim­mer im Liszt-Muse­um: „Hier war das Klo von Liszt, für 70 Cent kön­nen auch Sie hier Ihr Geschäft ver­rich­ten und bekom­men 50 Cent Ermä­ßi­gung auf den Muse­ums­be­such.“ So macht man aus … na ja, Sie wis­sen schon: Gold!

____________________________________

32 x Beethoven – Jetzt die neuen Folgen anhören!

Er wird für sein Beet­ho­ven-Spiel gefei­ert. In sei­nem Pod­cast nimmt uns Igor Levit mit auf eine Rei­se durch die 32 Kla­vier­so­na­ten.

Spon­tan, per­sön­lich und mit vie­len Musik­bei­spie­len.

____________________________________

HELLAU IN HALLE

Seit es die­sen News­let­ter gibt, beglei­ten wir das Hick-Hack am Thea­ter Hal­le: der Raus­wurf von Opern­di­rek­tor Flo­ri­an Lutz, Mob­bing-Vor­wür­fe und zuletzt das früh­zei­ti­ge Ende der Gene­ral­mu­sik­di­rek­to­rin Aria­ne Matiakh. An allem, so heißt es aus dem Ensem­ble in Hal­le, sei der ehr­gei­zi­ge Geschäfts­füh­rer Ste­fan Rosin­ski schuld – und der muss­te nun end­lich sel­ber den Hut neh­men. Der mdr berich­tet: „Der Auf­sichts­rat der TOOH ent­schei­det, dass der Ver­trag von Geschäfts­füh­rer Ste­fan Rosin­ski nicht ver­län­gert wird. Er läuft bis Som­mer 2021. Zunächst ist unklar, ob Rosin­ski bis Ver­trags­en­de im Amt bleibt. Über das wei­te­re Vor­ge­hen will der Auf­sichts­rat, dem Ober­bür­ger­meis­ter Bernd Wie­gand vor­steht, in sei­ner Sit­zung Ende März ent­schei­den.“

SCHLICHTET BLÜM IN ESSEN?

Auch der Thea­ter­streit in Essen beschäf­tigt uns schon eini­ge Wochen. Ein Ende ist nicht abzu­se­hen. Ende März soll wei­ter ver­han­delt wer­den, even­tu­ell unter Lei­tung von Nor­bert Blüm und EU-Kom­mis­sa­rin Moni­ka Wulf-Mathies, wie die WAZ berich­tet: „In der Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen den Beschäf­tig­ten der Esse­ner Thea­ter und Phil­har­mo­nie (TuP) und Geschäfts­füh­rer Ber­ger Berg­mann haben sich nun auch die gro­ßen Künst­ler-Gewerk­schaf­ten zu Wort gemel­det. In einer gemein­sa­men Stel­lung­nah­me for­dern die Deut­sche Orches­ter­ver­ei­ni­gung (DOV), die Genos­sen­schaft Deut­scher Büh­nen Ange­hö­ri­ger (GDBA), die Ver­ei­ni­gung deut­scher Opern­chö­re und Büh­nen­tän­zer (VJO) und die Gewerk­schaft Ver­di nun ein exter­nes Spe­zia­lis­ten­team, das die von den Mit­ar­bei­tern erho­be­nen Vor­wür­fe gegen Geschäfts­füh­rer Berg­mann klä­ren soll.“

WAS WAR

Haydn durf­te noch ohne Visum nach Lon­don kom­men – hier bei der „Was­ser­mu­sik“.

MUSIKER-VISA FÜR GROß­BRI­TAN­NI­EN?

Wie so vie­les nach dem Bre­x­it ist auch die Fra­ge nach Musi­ker-Visa bis­lang nicht geklärt. Die Sei­te politico.de berich­tet, dass mit dem Ende der Frei­zü­gig­keit 2021 auch Arbeits­vi­sa für Musi­ker fäl­lig wer­den könn­ten: „…sowohl EU als auch Nicht-EU-Künst­ler wür­den dann ein ‚tier 5 visum‘ benö­ti­gen, um im United King­dom auf­zu­tre­ten, an Wett­be­wer­ben oder Vor­spie­len teil­zu­neh­men…“

LEVIT ZIEHT SICH ZURÜCK – FAST

Nach dem VAN-Text über Igor Levits Öffent­lich­keits­ar­beit in der letz­ten Woche stellt sich die­se Woche die Fra­ge: Igno­rie­ren oder kom­men­tie­ren? Der Anlass ist tra­gisch: Nach den grau­en­vol­len, ver­stö­ren­den und ras­sis­ti­schen Mor­den in Hanau twit­ter­te Levit spür­bar geschockt, dass er sich eine Aus­zeit von Twit­ter ver­ord­net: „Es ist heu­te etwas Fun­da­men­ta­les in mir kaputt­ge­gan­gen. Gebro­chen. Und irgend­wie wird das Leben dazu füh­ren, dass etwas Neu­es nach­wächst. Bis dahin ist inne­res Hei­len und Sam­meln essen­ti­ell. Kein Twit­ter, nichts.“ Das „Nichts“ dau­er­te aller­dings kei­nen Tag, bis Levit – eben­falls auf Twit­ter – nach­schob: „Und ich hof­fe so sehr, dass es uns und unse­rem Land gelingt, zu hei­len.“ Noch am sel­ben Tag ver­schick­te er dann Musik auf Twit­ter, und kei­ne 24 Stun­den spä­ter rech­ne­te er schnell noch mit BILD-Chef Juli­an Rei­chelt ab, um weni­ge Stun­den spä­ter einen ande­ren Jour­na­lis­ten, Chris­ti­an Ban­gel, zu loben. Dann teil­te er noch schnell mit (hier im O‑Ton): „wich­ti­ge Gefühl, nicht allein zu sein. Nicht allein­ge­las­sen zu wer­den. Lest ihn, folgt ihm.“ Läuft per­fekt mit der fun­da­men­ta­len Twit­ter-Ankün­di­gung, sich nach innen zurück­zu­zie­hen und mit dem Twit­tern zu pau­sie­ren. Auf­merk­sam­keit? Garan­tiert!

____________________________________

CRESCENDO wächst und sucht Verstärkung!

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

als:

- Ver­lags­as­sis­tenz/ Assis­tenz der Geschäfts­füh­rung (20h/München)

- Kun­den­be­ra­tung im Bereich Ver­an­stal­ter und Tou­ris­tik (orts­un­ge­bun­den)

Mehr unter: crescendo.de/jobs

____________________________________

LA FENICE VON FLUT BEDROHT

Die Stutt­gar­ter Nach­rich­ten haben einen dpa-Text über die Fol­gen des Novem­ber-Hoch­was­sers für das vene­zia­ni­sche Opern­haus La Feni­ce ver­öf­fent­licht. Die Tech­nik funk­tio­niert wie­der, aber die wich­tigs­te Vor­keh­rungs­maß­nah­me ist: die Hoff­nung. „ … die Tech­nik steht nun wie vor dem Hoch­was­ser im Kel­ler des Hau­ses. Zwar wur­den auch hydrau­li­sche Pum­pen ange­schafft – die elek­tri­schen hat­ten im Hoch­was­ser ihren Geist auf­ge­ge­ben. Aber die gesam­te Stadt ist für den anstei­gen­den Mee­res­spie­gel durch den Kli­ma­wan­del und häu­fi­ge­re Flu­ten nicht gut gerüs­tet. In der ‚Feni­ce‘ ist man bis zu einem Hoch­was­ser von 184 Zen­ti­me­ter über dem nor­ma­len Mee­res­spie­gel vor Flu­ten geschützt, erklärt eine Spre­che­rin. Im Novem­ber stieg das Was­ser aber auf 187 Zen­ti­me­ter – drei Zen­ti­me­ter zu viel.“

SCHWENKOWS BEAUTYFARM

Eigent­lich ist der brand-eins-Text über den Klas­sik-Unter­neh­mer, den Erfin­der des Klas­sik-Pops und den Ber­li­ner Kon­zert­ver­an­stal­ter Peter Schwen­kow unter dem Titel „So bast­le ich mir einen Star“ bereits 2011 erschie­nen. Nun wird er in der Klas­sik-Sze­ne in Soci­al-Media-Netz­wer­ken erneut gepos­tet – und erfri­schend lus­tig kom­men­tiert: Sän­ge­rin Danie­la Fal­ly teilt den Text mit einem Aus­ru­fe­zei­chen, und Tenor Dani­el Beh­le, der nicht zuletzt mit sei­nem Album „MozArt“ vor­ge­macht hat, wie man sich sel­ber ver­mark­tet (und wie anstren­gend das ist), schreibt amü­siert: „Nicht üben… ab in die Beau­ty­farm.“ Peter Lau­den­bach erklär­te in sei­nem Text Schwen­kows Geschäfts­mo­dell und fand nicht nur Kri­ti­sches, son­dern auch Nach­denk­li­ches dar­an, dass Schwen­kow bereits eine neue Klas­sik-Visi­on hat­te, als die Plat­ten­fir­men noch gar nicht dar­an gedacht haben. Wenn man den Text neun Jah­re nach der Ver­öf­fent­li­chung liest, könn­te man – trotz des Abge­sangs – den­ken, dass 2011 noch ein gol­de­nes Jahr der Klas­sik war.



PERSONALIEN DER WOCHE

😻 NO COMMENTS 😻 Ахахаха гениальный невозмутимый котик 😻😻😻 Gepos­tet von Baroque4you am Sams­tag, 15. Febru­ar 2020

Eine Kat­ze bringt die Musi­ker bei einem Kon­zert in Istan­bul durch­ein­an­der.

Ihre Brie­fe, lie­be Klas­sik-Woche-Lese­rIn­nen haben gezeigt, dass Sie auch nicht anders ticken als ande­re Leser: Sel­ten haben wir mehr Rück­mel­dun­gen als zur Play­list für Kat­zen gehabt, die MET-Chef­di­ri­gent Yan­nick Nézet-Ségu­in her­aus­ge­bracht hat. Zum Glück bringt er sei­ne Tie­re nicht mit zum Kon­zert – denn dann könn­te so etwas pas­sie­ren wie neu­lich bei einem Kon­zert in Istan­bul, in dem eine Muschi die Musi­ker irri­tier­te. +++ Erneu­te Kri­tik an Vale­ry Ger­giev. Eine slo­wa­ki­sche Zei­tung berich­te­te, dass der rus­si­sche Diri­gent zu wenig Zeit hat­te, um Rodi­on Shche­drins Oper „Loli­ta“ ein­zu­stu­die­ren – und so diri­gier­te der Diri­gent der Urauf­füh­rung, Ser­gey Nel­ler, die Auf­füh­rung in St. Peters­burg von der Sei­ten­büh­ne aus mit. +++ Es gibt inzwi­schen ja sehr vie­le Musik-Pod­casts – und da ist es wie bei ande­ren Pod­casts auch: Es wird mal bes­ser und mal schlech­ter gere­det, debat­tiert und Wer­bung gemacht, je nach Anbie­ter. Aber der Pod­cast von Teo­dor Cur­r­ent­zis scheint eher ein heim­li­ches Expe­ri­ment mit der Fra­ge­stel­lung zu sein, was pas­siert, wenn Musik einem das Gehirn weich­ge­schmol­zen hat – sei­ne SWR-„Mid­ni­ght-Lounge“ mit Hel­mut Lachen­mann erin­nert jeden­falls eher an ein Neue-Musik-Hap­pe­ning, dem man viel­leicht zehn Minu­ten, aber sicher kei­ne zwei Stun­den fol­gen kann. +++ Sei­nen 80. Geburts­tag hat Diri­gent Chris­toph Eschen­bach am Opern­ball-Tag im Wie­ner Kon­zert­haus gefei­ert. Zuvor gab er der FAZ ein Inter­view und lob­te sein Vor­bild Niko­laus Har­non­court: „… und sie (die his­to­risch infor­mier­te Auf­füh­rungs­pra­xis Anm. d. Red.) hat mich beein­flusst! – Vor allem durch die wirk­lich krea­ti­ven Ver­tre­ter die­ser Rich­tung wie Niko­laus Har­non­court (…). Aber man soll­te dar­aus kein Dog­ma machen – wie es auch Har­non­court selbst nicht getan hat. Für mich wirk­te er gera­de dann bei­spiel­ge­bend, wenn er (…) Orches­ter diri­giert hat, die auf moder­nen Instru­men­ten spie­len: weil da zu hören war, dass ‚Klang­re­de‘ eben kei­ne Fra­ge eines bestimm­ten Medi­ums, son­dern eine der geis­ti­gen Hal­tung war.“

In die­sem Sin­ne: hal­ten Sie die Ohren steif.

Ihr

Axel Brüg­ge­mann

brueggemann@crescendo.de