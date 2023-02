Die Stif­tung Händel-Haus hat eine posi­tive Bilanz für 2022 gezogen. Die Händel-Fest­spiele zogen zu ihrem 100-jährigen Bestehen mehr als 40.000 Gäste an, wie die Stif­tung am Mitt­woch mitteilte. Zu den Konzerten und Veran­stal­tungen im Händel-Haus und dem Wilhelm-Frie­de­mann-Bach-Haus kamen weitere fast 20.000 Menschen. Damit zeigten die Besu­cher­zahlen zwar einen starken Aufwärts­trend gegen­über den Pande­mie­jahren 2020 und 2021, haben aber noch nicht die Werte von vor Corona erreicht.

Händel-Haus Halle

Insge­samt boten die beiden Kompo­nisten-Museen 153 Veran­stal­tungen, darunter Konzert­reihen, Vorträge und Führungen. Zu sehen waren neben den Dauer­aus­stel­lungen „Händel – der Euro­päer“ und „Histo­ri­sche Musik­in­stru­mente“ im Händel-Haus und der Ausstel­lung „Musik­stadt Halle“ im Wilhelm-Frie­de­mann-Bach-Haus auch die Sonder­aus­stel­lung „Feuer­werk und Helle-luja – 100 Jahre Händel-Feste in Halle“. Großer Beliebt­heit erfreuten sich auch die muse­ums­päd­ago­gi­schen Ange­bote. So besuchten mehr als 2.000 Kinder die Stif­tung Händel-Haus, darunter die „Schall­spiele“ für Kinder ab sechs Jahren.

Der Kompo­nist Georg Fried­rich Händel (1685–1759) wurde in Halle geboren. Den Groß­teil seines Lebens verbrachte er in London, wo er auch starb. In die Saale-Stadt kommen jähr­lich Tausende Menschen aus dem In- und Ausland eigens wegen seiner Musik.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.