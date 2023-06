Der Inten­dant des Landes­thea­ters Detmold, Georg Heckel, wech­selt an das Olden­bur­gi­sche Staats­theater. Dort wird der gebür­tige Aachener ab Sommer 2024 neuer Gene­ral­inten­dant, wie Nieder­sach­sens Kultur­mi­nister Falko Mohrs (SPD) am Donnerstag bekanntgab. Der Verwal­tungsrat hatte Heckel unter mehr als 30 Bewer­bern ausge­wählt.

Georg Heckel (M.)

Mohrs würdigte Heckel als sehr geeig­neten Nach­folger für Chris­tian Firm­bach, der zur Spiel­zeit 2024⁄ 25 als Inten­dant an das Badi­sche Staats­thea­ters Karls­ruhe berufen wurde. „Es ist wichtig, dass das Olden­bur­gi­sche Staats­theater weiterhin in allen Sparten künst­le­ri­sche Ausstrah­lung hat“, sagte der Minister. Heckel könne dies gewähr­leisten, „weil er lang­jäh­rige Leitungs­er­fah­rung mit einer ausge­prägten Profi­lie­rung als Experte des Musik­thea­ters verbindet“.

Heckel erklärte: „Die Aufstel­lung des Staats­thea­ters mit seinen sieben Sparten spricht eine klare Sprache über die Thea­ter­ver­bun­den­heit der Olden­burger.“ Die Wahl des neuen Gene­ral­inten­danten schaffe wich­tige Planungs­si­cher­heit und klare Verhält­nisse für die Zukunft des Hauses, betonte Olden­burgs Ober­bür­ger­meister Jürgen Krog­mann (SPD).

Heckel studierte Gesang an den Musik­hoch­schulen von Frei­burg und Köln und war anschlie­ßend als Sänger auf der Bühne. Berufs­be­glei­tend studierte er Kultur­ma­nage­ment. Er wurde Betriebs- und Opern­di­rektor am Staats­theater Darm­stadt und stell­ver­tre­tender Inten­dant am Theater Augs­burg. Am Theater Frei­burg wirkte er als Betriebs­di­rektor. Seit 2018 leitet er das Landes­theater Detmold, an dem er auch Schau­spiel und Opern insze­niert.

