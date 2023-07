Marek Janowski nimmt Abschied als Chef­di­ri­gent der Dresdner Phil­har­monie. Am (heutigen) Samstag und am Sonntag inter­pre­tiert er im Kultur­pa­last die Sinfonie Nr. 5 von Anton Bruckner und „Les illu­mi­na­tions“ von Benjamin Britten. Der 84-Jährige leitet das Orchester seit 2019, wie zuvor schon von 2001 bis 2003.

Marek Janowski mit Dresdner Phil­har­monie

Der 1939 in Warschau (Polen) gebo­rene und in Deutsch­land aufge­wach­sene Janowski hat in den letzten vier Spiel­zeiten mit der Dresdner Phil­har­monie 36 Projekte mit insge­samt 50 Konzerten reali­siert. Einer der Höhe­punkte war die konzer­tante Auffüh­rung der vier Opern von Richard Wagners „Ring des Nibe­lungen“ im Herbst 2022. Weil in der Corona-Zeit viele Konzerte ausge­fallen waren, hat der Diri­gent seinen ursprüng­lich für drei Jahre geschlos­senen Vertrag um ein Jahr verlän­gert.

Über die Nach­folge des Chef­di­ri­genten will die Dresdner Phil­har­monie in der kommenden Saison entscheiden. Es liefen bereits Gespräche mit inter­na­tio­nalen Part­nern, sagte Inten­dantin Frauke Roth. Janowski soll künftig als Gast­di­ri­gent zurück­kehren, unter anderem für das Konzert zum Dresdner Gedenktag im Februar 2024. „Sach­sens Landes­haupt­stadt sagt also nur Auf Wieder­sehen“, betonte Ober­bür­ger­meister Dirk Hilbert (FDP).

