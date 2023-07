Mit dem groß besetzten Orato­rium „Elias“ von Felix Mendels­sohn Bartholdy wird am (heutigen) Samstag das Schleswig-Holstein Musik Festival eröffnet. In der Lübe­cker Musik- und Kongress­halle stehen das NDR Elbphil­har­monie Orchester mit seinem Chef­di­ri­genten Alan Gilbert, das NDR Vokal­ensemble und der WDR Rund­funk­chor auf der Bühne. Die Solisten sind Chris­tina Lands­hamer (Sopran), Sasha Cooke (Mezzo­so­pran), Andrew Staples (Tenor) und Michael Volle (Bariton). Das Konzert wird am Sonntag wieder­holt und ab 20:15 Uhr auf 3sat live über­tragen.

Daniel Hope, SHMF-Porträt­künstler

Nach den Kompo­nisten-Retro­spek­tiven der vergan­genen Jahre startet das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) heuer eine Reihe mit Städte-Schwer­punkten. Den Anfang macht die briti­sche Haupt­stadt London. Als musi­ka­li­sche Botschafter gastieren etwa das London Phil­har­monic Orchestra, die Academy of St. Martin in the Fields, die Pianistin Isata Kanneh-Mason, die Cellisten Steven Isserlis und Sheku Kanneh-Mason sowie die Sänger Ian Bostridge und Benjamin Appl. Mehr als 90 Konzerte präsen­tieren Sinfo­nien, Orato­rien und Kammer­musik, aber auch Popsongs und Musi­cal­klänge.

Porträt­künstler der dies­jäh­rigen Festi­val­aus­gabe ist Daniel Hope. Der in Südafrika gebo­rene und in Groß­bri­tan­nien aufge­wach­sene Geiger gestaltet zu seinem 50. Geburtstag 50 Veran­stal­tungen. Auf dem Programm stehen zeit­ge­nös­si­sche Werke von David Bruce und Tan Dun, irische Volks­musik, Kammer­musik, Fami­li­en­kon­zerte, Solo­re­ci­tals, Work­shops mit jungen Talenten und lite­ra­risch-musi­ka­li­sche Abende.

Deutsch­lands größtes klas­si­sches Musik­fes­tival dauert bis zum 27. August. Auf dem Programm stehen 197 Konzerte sowie fünf „Musik­feste auf dem Lande“ und zwei Kinder­mu­sik­feste. Insge­samt gibt es 113 Spiel­stätten an 68 Orten in Schleswig-Holstein, Hamburg, Süd-Däne­mark und im Norden Nieder­sach­sens.

2022 lockte das Festival mit 203 Konzerten und Veran­stal­tungen rund 165.000 Besu­cher an. Die Auslas­tung betrug 84 Prozent. Im letzten Vor-Corona-Jahr 2019 waren es 193.000 Besu­cher und 91 Prozent.

Der Etat des Festi­vals beläuft sich nach Veran­stal­ter­an­gaben auf rund zwölf Millionen Euro. Das Land Schleswig-Holstein gibt gut 1,2 Millionen Euro dazu. Verträge mit Spon­soren sowie Spenden und Zuschüsse sichern die Finan­zie­rung ab.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.