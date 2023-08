Der italie­nisch-deut­sche Diri­gent Nicolò Umberto Foron wird mit dem dies­jäh­rigen Förder­preis Deutsch­land­funk für hoch­be­gabte Nach­wuchs­künstler ausge­zeichnet. Das teilten der Sender und das Musik­fest Bremen am Dienstag mit. Der Musiker (Jahr­gang 1998) über­zeugte „mit seiner natür­li­chen Musi­ka­lität, seiner mitrei­ßenden Energie, seinem klugen und analy­ti­schen Zugang zur Partitur und seinem bereits heute immensen Erfah­rungs­schatz“.

Nicolò Umberto Foron

Foron diri­giere „hoch­kon­zen­triert, präzise, ganz aufs Orchester ausge­richtet, frei von Allüren, mit kontrol­lierter Leiden­schaft und konzen­trierter Energie“, hieß es weiter. Er inter­pre­tiere ein breites Spek­trum von der Klassik über die Romantik und klas­si­sche Moderne bis zu zeit­ge­nös­si­schen Werken. Foron erhält den Förder­preis Deutsch­land­funk am 29. August beim Musik­fest Bremen. Die Auszeich­nung ist mit einer CD-Produk­tion und einem Auftritt am Pult des Deut­schen Sympho­nie­or­ches­ters Berlin bei dem Festival im kommenden Jahr verbunden.

Der in Genua gebo­rene und in Biele­feld aufge­wach­sene Foron wurde mit neun Jahren Klavier-Schüler von Karl-Heinz Kämmer­ling an der Musik­hoch­schule Hannover und mit zehn Jahren Diri­gier-Schüler von Jorma Panula. Im Alter von 16 Jahren begann er sein Diri­gier­stu­dium zunächst am Conser­va­to­rium van Amsterdam, später am Royal College of Music und der Royal Academy of London. Foron ist Erster Assis­tenz­di­ri­gent des Ensemble Inter­con­tem­po­rain in Paris. 2022 wurde er für das Mento­ring-Programm von Peter Eötvös und als Conduc­ting Fellow beim Tangle­wood Festival ausge­wählt. In dieser Saison debü­tiert er unter anderem mit dem Orchestre National de Mont­pel­lier, der Staats­ka­pelle Weimar und der Mendels­sohn Akademie des Leip­ziger Gewand­haus­or­ches­ters.

Der Förder­preis Deutsch­land­funk wird seit 1998 gemeinsam von dem Festival und dem Radio­sender vergeben. Zu den bishe­rigen Preis­trä­gern zählen die Geige­rinnen Julia Fischer und Patricia Kopatchinskaja, der Cellist Leonard Elschen­broich und der Schlag­zeuger Simone Rubino.

