Nach dem Rück­tritt von Chef­di­ri­gent Andrés Orozco-Est­rada haben die Wiener Sym­pho­niker neue Diri­genten für die nächsten Kon­zerte gefunden. In der kom­menden Woche werden Lionel Brin­guier im Wiener Kon­zert­haus und Petr Popelka im Musik­verein Wien am Pult stehen, teilte das Orchester am Montag mit. Für eine Korea-Tournee vom 29. Mai bis 1. Juni konnte der frü­here Sym­pho­niker-Chef­di­ri­gent Phil­ippe Jordan, der jetzt Musik­di­rektor der Wiener Staats­oper ist, gewonnen werden. Ein für den 4. Juni geplantes Open-Air-Kon­zert im Muse­ums­Quar­tier muss hin­gegen ausfallen.

Wiener Sym­pho­niker

Orozco-Est­rada war Mitte April mit sofor­tiger Wir­kung als Chef­di­ri­gent und Künst­le­ri­scher Leiter der Wiener Sym­pho­niker zurück­ge­treten. Zuvor hatte das Orchester ent­schieden, den bis Sommer 2025 lau­fenden Ver­trag des Kolum­bia­ners nicht zu ver­län­gern. Der 44-Jäh­rige hatte das Amt im Sep­tember 2020 übernommen.

