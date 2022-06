Die öster­rei­chi­sche Kompo­nistin Olga Neuwirth hat den Ernst von Siemens Musik­preis 2022 erhalten. Die Auszeich­nung wurde ihr am Donners­tag­abend im Münchner Prinz­re­gen­ten­theater über­reicht. Der Preis ist mit 250.000 Euro dotiert und zählt zu den wich­tigsten Musik­aus­zeich­nungen der Welt.

Olga Neuwirth

„Neuwirths einzig­ar­tige, alle Genre­grenzen über­schrei­tende Klang­sprache geht ganz wesent­lich auf ihre scho­nungs­lose Offen­heit gegen­über anderen Kunst­formen zurück“, hieß es in der Begrün­dung des Kura­to­riums. Film und Video­kunst spielten dabei eine heraus­ra­gende Rolle. Aber auch von der Lite­ratur, der bildenden Kunst, der Wissen­schaft bis hin zur Popmusik habe die Kompo­nistin immer wieder Impulse, Stoffe und Tech­niken anderer Kunst­formen für die Neue Musik fruchtbar gemacht.

Ihre dies­jäh­rigen Förder­preise für junge Kompo­nisten vergab die Stif­tung an Benjamin Attahir aus Frank­reich, die Britin Naomi Pinnock sowie Mikel Urquiza aus Spanien. Die Auszeich­nung ist mit jeweils 35.000 Euro und aufwen­digen Musik­pro­duk­tionen dotiert. Die Ensemble-Förder­preise von jeweils 75.000 erhielten das polni­sche Ensemble Spółd­zielnia Muzy­czna und das briti­sche Explore Ensemble.

Die in der Schweiz ansäs­sige Ernst von Siemens Musik­stif­tung vergibt in diesem Jahr mehr als 3,6 Millionen Euro an Preis- und Förder­gel­dern. Unter­stützt werden welt­weit rund 120 Projekte im zeit­ge­nös­si­schen Musik­be­reich. Geför­dert werden vor allem Kompo­si­ti­ons­auf­träge, aber auch Festi­vals, Konzerte, Kinder- und Jugend­pro­jekte. Weitere zwei Millionen Euro gibt die Stif­tung in einen Hilfs­fond für Musik­stu­denten in der Schweiz, in Öster­reich und in Deutsch­land, die durch die Corona-Pandemie in Not geraten sind.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.