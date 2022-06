Nach zwei Jahren coro­nabe­dingter Unwäg­bar­keiten plant der RIAS Kammer­chor gleich mehrere Tour­neen. In der Saison 2022⁄ 23 will das Ensemble 30 Konzerte in fünf Ländern geben, teilten Chef­di­ri­gent Justin Doyle und Chor­di­rektor Bern­hard Heß am Donnerstag mit. 23 Konzerte veran­staltet der Chor in seiner Heimat­stadt Berlin.

RIAS Kammer­chor

Mit Händels „Messiah“ geht es im Dezember nach Deutsch­land, Frank­reich und Spanien, zur Passi­ons­zeit mit der Matthäus-Passion nach Essen und Amsterdam. Doyle diri­giert jeweils den Chor und die Akademie für Alte Musik Berlin. Die Damen des RIAS Kammer­chors präsen­tieren mit Pablo Heras-Casado in Deutsch­land und Öster­reich Mendels­sohn Bartholdys „Ein Sommer­nachts­traum“. Gemeinsam mit dem Frei­burger Barock­or­chester und René Jacobs reist das 34-köpfige Ensemble nach Deutsch­land und Spanien und inter­pre­tiert Glucks „L’Orfeo ed Euri­dice“.

Zu den Höhe­punkten der Saison zählen die Debüts zweier Diri­gen­tinnen. Die Lettin Krista Audere erstellt für November unter dem Titel „Molitva“, dem russi­schen und ukrai­ni­schen Wort für „Gebet“, einen Abend für den Frieden. Die Chef­di­ri­gentin der BBC Singers, Sofi Jeannin, inter­pre­tiert mit dem RIAS Kammer­chor im Februar 2023 Werke von György Ligeti, Bela Bartok und Zoltan Kodaly.

Im Mai bringt der Chor „Das Mädchen ohne Hände“ des Berliner Kompo­nisten Frank Schwemmer zur Urauf­füh­rung. Das Auftrags­werk für gemischten Chor und Kammer­or­chester (Sheridan Ensemble) basiert auf dem gleich­na­migen Märchen der Brüder Grimm. Die Leitung über­nimmt der fran­zö­si­sche Diri­gent Denis Comtet.

