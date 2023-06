Axel Kober lässt seinen Vertrag als Gene­ral­mu­sik­di­rektor der Duis­burger Phil­har­mo­niker im Sommer 2025 auslaufen. Das teilte die Stadt Duis­burg am Freitag mit. Im März hatte der 53-Jährige bereits sein Ausscheiden als GMD der Deut­schen Oper am Rhein im Sommer 2024 ange­kün­digt. Bis zum Ende der Saison 2026⁄ 27 will er aber weiterhin in Düssel­dorf und Duis­burg am Pult stehen.

Axel Kober

Nach Stationen unter anderem in Schwerin, Dort­mund, Mann­heim und Leipzig kam Kober 2009 mit Beginn der Inten­danz von Chris­toph Meyer als Gene­ral­mu­sik­di­rektor an die Rhein­oper. Seit 2019 ist er auch GMD der Duis­burger Phil­har­mo­niker. Künftig wolle er sich – frei von den admi­nis­tra­tiven Verpflich­tungen des Amtes – auf seine künst­le­ri­sche Tätig­keit und inter­na­tio­nalen Aufgaben konzen­trieren, hieß es.

Duis­burgs Ober­bür­ger­meister Sören Link (SPD) bedau­erte die Entschei­dung des Diri­genten, äußerte aber auch Verständnis für dessen Wunsch nach Verän­de­rung. Kober habe „viel bewegt, ein breites Reper­toire gepflegt und damit ein sehr inter­es­santes Programm gestaltet, das das Orchester auch inter­na­tional weit nach vorne gebracht hat“, sagte er.

Der 1970 im ober­frän­ki­schen Kronach gebo­rene Kober gastiert regel­mäßig bei den Bayreu­ther Fest­spielen, an der Wiener Staats­oper sowie dem Teatro alla Scala in Mailand. Zudem tritt er an den wich­tigsten Opern­häu­sern Europas auf, darunter der Semper­oper Dresden, der Hambur­gi­schen Staats­oper, der König­li­chen Oper Kopen­hagen, der Staats­oper Unter den Linden und der Deut­schen Oper Berlin.

