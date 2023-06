Der Inten­dant des Staats­thea­ters Cottbus, Stephan Märki (68), wird seinen Posten im Sommer 2025 auf eigenen Wunsch abgeben. „Mit Blick auf meine persön­liche Uhr halte ich es (…) für opportun, den Staf­fel­stab zum Ende meiner Vertrags­lauf­zeit weiter­zu­geben und einen konti­nu­ier­li­chen Über­gang zu ermög­li­chen“, sagte der gebür­tige Schweizer laut einer Mittei­lung vom Freitag.

Stephan Märki

Es liege maßgeb­lich am Staats­theater und an Märki, dass Cottbus gegen­wärtig eine der span­nendsten Städte in Deutsch­land sei und schon längst keine Provinz mehr, erklärte Bran­den­burgs Kultur­mi­nis­terin Manja Schüle (SPD), die auch Vorsit­zende des Stif­tungs­rates der Bran­den­bur­gi­schen Kultur­stif­tung Cottbus-Frank­furt (Oder) ist. Sie sei froh, dass der Inten­dant noch zwei Jahre im Amt bleibt. „Und ich freue mich, dass er uns dabei helfen wird, eine würdige Nach­fol­gerin, einen würdigen Nach­folger zu finden.“ Das Bundes­land und die beiden Städte haben eine Findungs­kom­mis­sion einge­setzt.

Märki hatte die Inten­danz von Bran­den­burgs einzigem Mehr­spar­ten­haus im Sommer 2020 ange­treten, er wirkt auch als Opern­di­rektor und führt Regie. Zum jetzigen Zeit­punkt hat das Staats­theater Cottbus eigenen Angaben zufolge bereits 20.000 Zuschauer mehr als in der Vorsaison. Damit kehrten die Besu­cher­zahlen auf vorpan­de­mi­sches Niveau zurück. In der kommenden Spiel­zeit plant das Haus unter anderem 19 Premieren in den Sparten Schau­spiel, Musik­theater und Ballett sowie acht Phil­har­mo­ni­sche Konzerte.

