Die Bregenzer Fest­spiele ziehen eine posi­tive Halb­zeit-Bilanz der aktu­ellen Saison. Wie die Veran­stalter am Mitt­woch mitteilten, erwarten sie einschließ­lich des Spiel­tages am (morgigen) Donnerstag rund 142.000 Gäste. Die 13 Vorstel­lungen der Oper „Madame Butterfly“ von Giacomo Puccini werden 93.000 Besu­cher erlebt haben. Das entspreche einer bishe­rigen Auslas­tung von 98 Prozent auf der Seebühne.

Bregenzer Seebühne mit Publikum

Im Fest­spiel­haus zog Giuseppe Verdis Oper „Ernani“ 4.563 Zuschauer an. Die drei Vorstel­lungen waren zu 99 Prozent ausge­lastet. An Seebüh­nen­füh­rungen und Einfüh­rungs­vor­trägen nahmen den Angaben zufolge bislang 26.000 Menschen teil. Auch weitere Veran­stal­tungen wie das Jugend­pro­gramm „Junge Fest­spiele“ seien gut besucht gewesen.

Die zweite Saison­hälfte bietet unter anderem die Opern­studio-Insze­nie­rung „Werther“ im Theater am Korn­markt sowie die Urauf­füh­rung der Oper „Die Judith von Shimoda“ auf der Werk­statt­bühne der Bregenzer Fest­spiele. Für die weiteren 13 „Madame Butterfly“-Vorstellungen seien in einigen Kate­go­rien noch Tickets verfügbar, hieß es. Die dies­jäh­rigen Bregenzer Fest­spiele enden am 20. August.

