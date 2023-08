Der Schlag­zeuger Martin Grubinger erhält den Musik­fest-Preis Bremen 2023. Mit der undo­tierten Auszeich­nung würdige man die Verdienste des 40-Jährigen für das Festival, teilten die Veran­stalter am Mitt­woch mit. Bei dem dies­jäh­rigen Musik­fest gestaltet der Öster­rei­cher kurz vor seinem Karrie­re­ab­schluss als Schlag­zeug-Solist seine letzten beiden Deutsch­land-Konzerte.

Martin Grubinger

„Seit seinem Musik­fest-Debüt in 2016 hat Martin Grubinger mit seinen Festival-Auftritten eindrucks­voll unter­stri­chen, warum er seit rund zwei Jahr­zehnten der Multi-Perkus­sio­nist schlechthin ist. Wie kein Zweiter hat er sich darum verdient gemacht, dass das Schlag­werk mit seinen unzäh­ligen Facetten als Solo­in­stru­ment die inter­na­tio­nalen Konzert­bühnen erobert hat“, hieß es in der Jury­be­grün­dung. Vor allem in den vergan­genen beiden Jahren habe er mit seinen mit dem Percus­sive Planet Ensemble gestal­teten Open Airs dem Fesival „in noch pande­misch geprägten schwie­rigen Zeiten eine breite Außen­wir­kung und Strahl­kraft verschafft“.

Der Musik­fest-Preis Bremen wird seit 1998 jähr­lich an bedeu­tende Solisten, Ensem­bles, Orchester und Diri­genten verliehen, die durch ihr heraus­ra­gendes künst­le­ri­sches Wirken in der inter­na­tio­nalen Musik­welt eigen­stän­dige Akzente gesetzt und das Profil des Musik­fests entschei­dend mitge­prägt haben. Preis­träger der vergan­genen Jahre waren unter anderem Jessye Norman, Niko­laus Harnon­court, Sir András Schiff, Marc Minkowski, Hélène Grimaud, Masaaki Suzuki, Janine Jansen, Rolando Villazón und zuletzt Phil­ippe Jaroussky.

