Der Diri­gent und Pia­nist Daniel Baren­boim muss erneut Auf­tritte absagen. Wegen einer ent­zünd­li­chen Gefäß­er­kran­kung könne der 79-Jäh­rige eine Tournee mit dem West-Eas­tern Divan Orchestra (WEDO) nicht antreten, teilte das Ensemble am Dienstag mit. Baren­boim befinde sich seit zwei Wochen in sta­tio­närer Behand­lung. Die Ärzte erwar­teten eine voll­stän­dige Gene­sung, hätten ihm dazu jedoch von der Kon­zert­reise abgeraten.

Thomas Gug­geis

An Baren­boims Stelle über­nimmt dessen ehe­ma­liger Assis­tent Thomas Gug­geis (Jahr­gang 1993), der Staats­ka­pell­meister der Ber­liner Staats­oper Unter den Linden. Die Tournee beginnt am Don­nerstag in Paris und führt weiter nach Mai­land, Mün­chen, Brüssel, Luxem­burg sowie zur Eröff­nung des Prager Frühlingsfestivals.

„Der Rückzug von dieser Tournee ist schmerz­lich für mich“, erklärte Baren­boim. „Meine Arbeit mit dem WEDO ist für mich etwas ganz Beson­deres, und ich habe mich sehr darauf gefreut gemeinsam Sme­tanas »Ma Vlast« auf­zu­führen. Aller­dings muss ich jetzt meiner Gesund­heit den Vor­rang geben.

Mitte April war ein Kon­zert mit Baren­boim in der Ber­liner Phil­har­monie wegen dessen Kreis­lauf­pro­blemen abge­bro­chen worden. In den Monaten zuvor musste der Künstler Auf­tritte wegen Rücken­pro­blemen absagen. Anfang Februar hatte er sich einem chir­ur­gi­schen Ein­griff an der Wir­bel­säule unterzogen.

