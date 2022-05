Die Oper Frank­furt blickt mit Sorgen auf die finan­zi­ellen Folgen der Pan­demie. „Wir können nur hoffen, dass Corona nicht vehe­ment zurück­kehrt“, sagte Inten­dant Bernd Loebe am Mitt­woch. An die Stadt Frank­furt appel­lierte er, dass sie zur Sanie­rung des Haus­halts „nicht die Städ­ti­schen Bühnen opfert“. Sein Haus habe für Monate nur vor 250 Besu­chern spielen dürfen. Nun wolle man wäh­rend Corona ver­lo­renes Stamm­pu­blikum wieder zurück­ge­winnen. Die Zahl der Abon­nenten sei von 11.894 in der Spiel­zeit 2019⁄ 20 auf jetzt 7.640 zurückgegangen.

Bernd Loebe

Für seine 21. Frank­furter Saison plant Loebe elf Pre­mieren, davon neun im Opern­haus und zwei in der Spiel­stätte Bocken­heimer Depot. Daneben sind 14 Wie­der­auf­nahmen und acht Lie­der­abende geplant.

Als Eröff­nungs­pre­miere der Spiel­zeit 2022⁄ 23 kommt im Oktober Mozarts „Die Zau­ber­flöte“ heraus. Die Insze­nie­rung des US-Ame­ri­ka­ners Ted Huffman folgt auf die seit 1998 ins­ge­samt fünf­zehnmal wie­der­auf­ge­nom­mene Deu­tung von Alfred Kirchner. Im November folgt Wag­ners „Die Meis­ter­singer von Nürn­berg“, fast 30 Jahre nach der letzten Frank­furter Neuinszenierung.

Ein schon 2020⁄ 21 geplantes Opern-Doppel mit Kurt Weills „Der Zar lässt sich foto­gra­fieren“ und Carl Orffs „Die Kluge“ wird im April im Opern­haus nach­ge­holt. Glei­ches gilt für einen Dop­pel­abend mit „The Pro­digal Son“ in Kom­bi­na­tion mit „The Bur­ning Fiery Fur­nace“ im Bocken­heimer Depot.

„Wäh­rend wir die letzte Saison mit Sebas­tian Weigle genießen, bestellen wir das Feld für den fol­genden Gene­ral­mu­sik­di­rektor, für Thomas Gug­geis“, erklärte Loebe. Der 1993 gebo­rene Gug­geis ist seit 2020 Staats­ka­pell­meister an der Ber­liner Staats­oper Unter den Linden. In Frank­furt über­nimmt er die Nach­folge von Weigle (Jahr­gang 1961), der die GMD-Posi­tion seit 2008 innehat.

