Alain Alti­noglu bleibt vier weitere Jahre Chef­di­ri­gent des hr-Sinfo­nie­or­ches­ters. Der Fran­zose (47) hat seinen Vertrag bis einschließ­lich der Saison 2027⁄ 28 verlän­gert, teilte der Hessi­sche Rund­funk am Mitt­woch mit. „Ich bin sehr glück­lich und dankbar für die Möglich­keit, meinen musi­ka­li­schen Weg mit dem hr-Sinfo­nie­or­chester Frank­furt fort­zu­setzen“, sagte Alti­noglu, der das Ensemble seit 2021 leitet. Mitt­ler­weile fühle er sich in Frank­furt „schon wie zu Hause“. Orches­ter­ma­nager Michael Traub erklärte: „Wir freuen uns über das gegen­sei­tige Vertrauen und dass wir mit Alain lang­fristig planen und unsere gemein­samen Ideen umsetzen können.“

Alain Alti­noglu

In der kommenden Spiel­zeit plant das Orchester 97 Konzerte, davon 90 in Hessen. Der program­ma­ti­sche Schwer­punkt lautet „Nature & Earth“ und reicht von Richard Strauss« „Alpen­sin­fonie“ und Antonín Dvořáks „In der Natur“ über die Film­musik zur BBC-Doku­men­ta­tion „Planet Earth“ bis zu Anna Thor­valds­dot­tirs „Meta­c­osmos“ und Gustav Mahlers „Lied von der Erde“. Chef­di­ri­gent Alti­noglu wird allein sechs Sinfo­nie­kon­zerte leiten. Zusammen mit dem türki­schen Pianisten Fazıl Say wird er auch ein Klavier-Duo bilden.

Nach der Corona-Pandemie ist das Publikum zu den Konzerten des hr-Sinfo­nie­or­ches­ters zurück­ge­kehrt. „Unser Ziel war es, die Menschen wieder in die Konzert­säle zu holen und unsere Leiden­schaft für Musik zu teilen. Das ist uns zu großen Teilen gelungen“, resü­mierte Orches­ter­ma­nager Traub. „Im Dezember hatten wir sogar wieder Ticket­ver­käufe auf Vor-Corona-Niveau. Die neuen Formate und Abos, die wir aufge­legt haben, kommen an.“

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.